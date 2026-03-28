ईरान-इजराइल के बीच जारी युद्ध क्या मोड़ लेगा? गोठड़ा वाली माताजी की भविष्यवाणी
उज्जैन के खाचरोद के पास स्थित गोठड़ा वाली माताजी की ओर से पंडा मांगू चौधरी ने देश-दुनिया में होने वाली प्रमुख घटनाओं की भविष्यवाणी की.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 12:24 PM IST|
Updated : March 28, 2026 at 12:33 PM IST
उज्जैन : खाचरोद तहसील सीमा की आखिरी में स्थित मलेनी नदी के किनारे ग्राम गोठड़ा माताजी में करीब डेढ़ सौ साल से हर साल भविष्यवाणी की जाती है. इस बार भी चैत्र नवरात्रि की रामनवमी पर भविष्यवाणी सुनने के लिए मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के हजारों भक्त पहुंचे. ये स्थान किसानों के साथ ही राजनीति से जुड़े लोगों और व्यापारियों के लिए आस्था का केन्द्र है.
देश की राजनीति में उठापटक होगी
गोठड़ा वाली माताजी में पंडा मांगू चौधरी ने भविष्यवाणी में बताया "इस साल राजनीति में बड़ी उठापटक होगी, ईरान-इजराइल के बीच युद्ध चलता रहेगा. भूकंप के जोरदार झटके लगेंगे, बीमारिया का प्रकोप रहेगा. यह कोरोना जैसी नहीं होगी." भविष्यवाणी में बताया गया "इस वर्ष अच्छी वर्षा होगी और 7 से 8 मावठे पड़ेंगे. सही समय पर बारिश होने से फसलें अच्छी होंगी."
"बारिश की शुरुआत में किसान फसलों की बुआई कर लें. खेती किसानी के लिए मंगलवार और तेरस का दिन शुभ है. गेहूं के भाव अच्छे मिलेंगे. लहसुन व सोयाबीन के भाव इस बार तेज रहेंगे. भविष्वाणी में बताया गया "हनुमान जी की पूजा-अर्चना करने से सब समस्याएं दूर होगीं."
मेले के आयोजन के मद्देनजर पुलिस तैनात
गोठड़ा वाली माता जी में भविष्यवाणी को देखते हुए स्थल पर मेला का आयोजन होता है. सुरक्षा व्यवस्था के लिए खाचरोद सहित उज्जैन जिला पुलिस तैनात रहती है. इस मौके पर हजारों लोगों के साथ ही क्षेत्रीय विधायक तेजबहादुर सिंह चौहान, पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर और अन्य जनप्रतिनिधि भी पहुंचे. ग्रामीणों के अनुसार "यह वर्षों पुरानी परंपरा है. चैत्र नवरात्र में नवमी को हवन पुजन कर पंडा मांगू चौधरी वाड़ी उठाते हैं, जिसे देखने के लिए हजारों संख्या में लोग पहुंचते हैं. लोगों की इस स्थान पर गहरी आस्था है. दूरदराज से लोग केवल भविष्यवाणी सुनने आते हैं."
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भविष्यवाणी सुनकर क्या बोले किसान
भविष्यवणी सुनने के बाद किसानों का कहना है कि ये सुनकर राहत मिली कि बारिश अच्छी होगी. इससे फसल अच्छी होगी. फसलों को भी सही दाम मिलेंगे. इसके साथ ही रबी की फसल में मावठा गिरने से खासा लाभ होगा. लेकिन चिंता की बात ये कि खाड़ी में जारी युद्ध रुकने को लेकर बाबा की भविष्यवाणी दुनिया को चिंता में डालने वाली है.