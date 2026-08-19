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उज्जैन में छात्राओं के तेवर देख स्कूल शिफ्ट करने का प्लान कैंसिल, बड़ा सवाल कब तक?

छात्राओं के लिए बेहतर सड़क बनाने व स्कूल वाहनों के आगे आते व जाते समय सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी लगाने का वादा किया गया. स्थायी रूप से स्कूल को इसी भवन में लगाने का अंतिम समाधान अभी स्पष्ट नहीं है. कलेक्टर एवं जनप्रतिनिधियों ने आसपास जमीन या भवन तलाशने और नया भवन तैयार होने तक छात्राओं को वर्तमान स्थान पर पढ़ाने की बात कही है. ऐसे में लगता है स्कूल तो शिफ्ट होगा.

विरोध के बाद प्रशासन ने शिफ्टिंग पर रोक लगाते हुए वैकल्पिक व्यवस्था तलाशने की बात कही. 18 अगस्त को सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, नगर निगम सभापति कलावती यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष संजय अग्रवाल और कलेक्टर रोशन कुमार सिंह छात्राओं के बीच स्कूल में पहुंचे. करीब 40 मिनट की चर्चा के बाद छात्राओं को आश्वासन दिया गया कि जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती, स्कूल वर्तमान भवन से ही संचालित होगा.

उज्जैन : आंखों में आंसू, चेहरे पर गुस्सा और प्रशासन से एक ही सवाल हमारा स्कूल क्यों छीना जा रहा है? 14 अगस्त को उज्जैन में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सराफा की छात्राएं सड़क पर उतरी तो मामला नेशनल लेवल का बन गया. छात्राएं कलेक्टर कार्यालय पहुंचीं और प्रस्तावित स्कूल शिफ्टिंग का विरोध किया. वर्तमान स्कूल से करीब 12 किलोमीटर दूर दाऊदखेड़ी स्थित सांदीपनि स्कूल में छात्राओं को शिफ्ट करने की प्लानिंग प्रशासन ने की थी.

विद्यालय प्राचार्य मुकेश त्रिवेदी ने बताया "1990 के बाद से स्कूल कई बार स्थानांतरित हुआ. स्कूल जिन स्थानों पर बदला, वे लगभग एक या दो किलोमीटर के दायरे में थे. इसलिए छात्राओं और अभिभावकों पर बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा. लेकिन इस बार प्रस्तावित दाऊदखेड़ी स्कूल करीब 12 किलोमीटर दूर है. साथ ही सांदीपनि विद्यालय सह शिक्षा यानी बॉयज और गर्ल्स दोनों का स्कूल है. यही कारण है कि छात्राओं और अभिभावकों की आपत्ति केवल भवन बदलने तक सीमित नहीं है. मामला दूरी, सुरक्षा, आवागमन और स्कूल के वातावरण से जुड़ गया है."

कलेक्टर रोशन कुमार सिंह का कहना है "छात्राओं ने स्कूल शिफ्ट करने का विरोध किया. मामले में मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से मामला देखने को कहा. इसके बाद प्रशासन के साथ ही जनप्रतिनिधियों ने स्कूल जाकर बेटियों को आश्वासन दिया है कि आपकी पढ़ाई में व्यवधान नहीं आने दिया जाएगा."

सांसद, विधायक व कलेक्टर पहुंचे छात्राओं के बीच (ETV BHARAT)

कभी 3000 से ज्यादा छात्राएं थीं, अब महज 415

विद्यालय से ही जुड़े पूर्व शिक्षकों के अनुसार एक दौर में सराफा स्कूल में करीब 3000 छात्राएं पढ़ती थीं. वहीं स्कूल से जुड़े आंकड़ों के मुताबिक पिछले वर्ष छात्राओं की संख्या करीब 580 थी, जो अब घटकर 415 रह गई है. यानी एक साल में करीब 165 छात्राओं की कमी हुई है. यदि ऐतिहासिक 3000 छात्राओं के आंकड़े की तुलना मौजूदा 415 से की जाए तो संख्या करीब 86 प्रतिशत कम हो चुकी है. हालांकि यह तुलना अलग-अलग समय और परिस्थितियों के आंकड़ों की है.

36 साल में चार बार बदली जगह

1956 से 1990 तक स्कूल शहर के बाड़किया चढ़ क्षेत्र की दास बिल्डिंग में संचालित होता रहा, जहां बिल्डिंग किराए से ली गई थी. 1990 में स्कूल को दूसरी जगह ले जाना पड़ा. 1990 से 1994 तक शहर के बक्शी बाजार स्थित तत्कालीन गणेश भवन में संचालित किया गया, जो कान्हा होटल के रूप में बताई जाती है. 1994 से 1995 तक स्कूल को महाकाल मंदिर के पास भारत माता मंदिर क्षेत्र की दो इमारतों में से एक में स्थानांतरित किया गया.

छात्राओं ने यहां आने जाने में परेशानी की शिकायत की. 1995 से 2021 तक स्कूल महाराजवाड़ा भवन में लंबे समय तक संचालित हुआ. लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने इस बिल्डिंग को एमपी टूरिज्म को दे दिया.आज यहां सम्राट विक्रमादित्य हेरिटेज होटल संचालित है. साल 2021 से वर्तमान स्मार्ट सिटी के माध्यम से तैयार नए भवन में स्कूल चारधाम मंदिर के पास संचालित हो रहा है और अब इसे भी दाऊदखेड़ी में बने सांदीपनि विद्यालय में शिफ्ट करने के आदेश 10 अगस्त 2026 को जारी हुआ.