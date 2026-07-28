जिंदा बेटी का कर दिया अंतिम संस्कार, भाई ने निभाई सारी रस्में, परिवार ने तोड़े सारे संबंध
उज्जैन में प्रजापति समाज के एक परिवार ने अपनी जिंदा बेटी का किया अंतिम संस्कार, भाई ने अंतिम संस्कार की निभाई रस्मे,लव मैरिज का विरोध.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 28, 2026 at 6:46 PM IST
उज्जैन: खाचरोद नगर के नरसिंह मंदिर क्षेत्र में प्रजापति समाज के परिवार ने प्रेम विवाह के बाद बेटी का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार कर दिया. प्रेम विवाह से पहले परिवार जनों ने युवती को काफी समझाने का प्रयास किया था, लेकिन युवती ने परिवारजनों की एक न सुनी, पहचानने से इनकार कर दिया. वह अपने निर्णय पर अड़ी रही. जिससे परिवार काफी आहत हुआ व अंतिम संस्कार कर दिया. युवती की उम्र 18 वर्ष 2 माह थी, पेशे से मेकअप आर्टिस्ट थी.
युवती ने किया प्रेम विवाह, परिवार ने किया सांकेतिक अंतिम संस्कार
भाई ने बताया कि "उन्होंने युवती को काफी समझाने का प्रयास किया था. मामला पुलिस थाने पहुंचा. जब परिवार ने उसे वापस घर चलने और निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए समझाया तो, वह अपने फैसले पर अड़ी रही. युवती ने माता-पिता भाइयों को पहचानने से इनकार कर दिया. जिससे वे काफी मानसिक रूप से आहत हुए, वह हमारे लिए मर गई है. उसका हमने सांकेतिक अंतिम संस्कार कर दिया है. अब वह न हमारी बेटी है, न बहन है. उसके साथ अब कोई भी घटना या कुछ होता है, तो उसकी जवाबदारी हमारी नहीं रहेगी."
बेटी से परिवार ने खत्म किए संबंध
युवती की बड़ी बहन ने जानकारी देते हुए बताया कि "इस घटना के बाद उन्होंने सामाजिक रीति-रिवाज के अनुसार बेटी को घर से बेदखल करने एक निर्णय लिया है. इसके तहत उसकी तस्वीर का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार कर व अन्य पारंपरिक रस्मे की गई. इस दौरान उसके पिता और दोनों भाई भावुक हो गए. उन्होंने कहा की बेटी का लालन पोषण उन्होंने काफी संघर्ष के साथ किया था, लेकिन उसके इस निर्णय के बाद परिवार व बेटी के बीच संबंध पूरी तरह समाप्त हो गए.
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समाज के लोगों ने पहुंचकर की संवेदना व्यक्त
अंतिम संस्कार की घटना की जानकारी मिलते ही प्रजापति समाज के कई लोग कार्यक्रम में पहुंचे और परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की. वहां मौजूद समाज जनों ने प्रेम विवाह के मामले में विवाह पंजीकरण प्रक्रिया को लेकर राय रखते हुए बताया कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार ऐसे मामले में विवाह पंजीकरण से पहले माता-पिता को सूचना दे, व व्यवस्था बनाने पर विचार करना चाहिए. जिससे कि परिवार को भी बात रखने का अवसर मिले.