ETV Bharat / state

उज्जैन पुलिस बनी फरिश्ता, जिंदगी खत्म करने जा रहे पति-पत्नी को मौत के मुंह से खींचा

उज्जैन के घट्टिया इलाके में जिंदगी खत्म करने की तैयारी में था दंपती, एक पल की देरी होती तो हो जाती बड़ी अनहोनी.

UJJAIN GHATTIYA POLICE SAVE COUPLE
जिंदगी खत्म करने रहे पति-पत्नी को मौत के मुंह से खींचा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 2:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

उज्जैन : घट्टिया इलाके के ग्राम नजरपुर में पति-पत्नी की जान पुलिस ने बचा ली. पति-पत्नी जाने देने वाले थे. एक पल भी पुलिस लेट होती तो इनकी जान बचनी मुश्किल थी लेकिन पुलिस फरिश्ता बनकर पहुंची. घट्टिया थाना प्रभारी की सूझबूझ और तत्परता से दोनों की जान बच गई. पुलिस की इस संवेदनशीलता और फुर्ती, जागरुकता की सराहना ग्रामीण कर रहे हैं.

खौफनाक कदम उठाने से पहले डाला स्टेटस

घट्टिया थाना प्रभारी करण खोवाल ने बताया "आसिफ अहमद पटेल और उसकी पत्नी पिता शफीक पटेल से घरेलू झगड़े से काफी समय से परेशान थे. मानसिक तनाव और पारिवारिक विवाद के चलते दंपती ने खौफनाक कदम उठाने का फैसला किया. आसिफ ने जान देने की प्लानिंग की और इसकी जानकारी देने के लिए वॉट्सएप पर स्टेटस डाला. इसमें उसने अपने परिवार से परेशान होकर जीवन में कुछ नहीं बचने का जिक्र किया."

घट्टिया थाना पुलिस ने खौफनाक कदम उठाने से बचाया (ETV BHARAT)

एक पल भी देर होती तो दंपती का बचना मुश्किल था

जैसे ही दंपती के जानने वालों ने स्टेटस देखा तो घट्टिया पुलिस को सूचित किया. सूचना मिलते ही घट्टिया थाना प्रभारी अपनी टीम को लेकर मौके पर पहुंचे. मौके पर पहुंचने पर घर का दरवाजा अंदर से बंद मिला. खिड़की से झांकने पर पुलिस के होश उड़ गए. पति-पत्नी खौफनाक कदम उठाने की तैयारी कर रहे थे. इस दौरान थाना प्रभारी करण खोवाल ने धैर्य दिखाते हुए दंपती का ध्यान भटकाने के लिए उनसे बाहर से बातचीत जारी रखी, ताकि वे विचलित न हों.

दोनों की हालत अब खतरे से बाहर

इसी बीच थाना प्रभारी द्वारा पुलिस टीम को चुपके से दूसरे दरवाजे से अंदर घुसने का इशारा किया गया. पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए दरवाजा तोड़ा और पति-पत्नी को खौफनाक कदम उठाने से बचा लिया. पुलिस ने देखा कि दोनों की सांसें चल रही हैं लेकिन हालत गंभीर होती जा रही है. दोनों को तुरंत शासकीय अस्पताल घट्टिया में भर्ती कराया गया. समय पर इलाज मिलने से अब दोनों खतरे से बाहर हैं.

होश में आने के बाद दंपती ने अपने पिता शफीक द्वारा प्रताड़ित किए जाने की बात दोहराई. थाना प्रभारी ने उन्हें समझा-बुझाकर ढांढस बंधाया और मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया. इस नेक काम में थाना प्रभारी करण खोवाल, उपनिरीक्षक अलकेश डांगे(बीट नजरपुर),प्रधान आरक्षक राजेंद्र राठौर की सराहनीय भूमिका रही.

TAGGED:

DESPERATE COUPLE POSTED STATUS
COUPLE ATTEMPTING END LIVES
UJJAIN POLICE GOOD WORK
UJJAIN NEWS
UJJAIN GHATTIYA POLICE SAVE COUPLE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.