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बीकॉम के 47 छात्रों को मिले जीरो अंक, 1 घंटे पहले पेपर लीक, मोबाइल से चीटिंग कराने के आरोप

उज्जैन के स्वामी विवेकानंद कॉलेज के छात्रों ने जताया विरोध, पेपर लीक और चीटिंग का लगाया आरोप, दो कॉलेज के 47 छात्रों को बिजनेस स्टेटिस्टिक्स में मिले जीरो नंबर.

UJJAIN STUDENTS ALLEGE PAPER LEAKED
बीकॉम सेकेंड ईयर के 30 छात्रों को मिले जीरो अंक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 5:05 PM IST

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Updated : July 22, 2026 at 5:44 PM IST

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उज्जैन: नागदा के शासकीय स्वामी विवेकानंद कॉलेज और जीडीसी कॉलेज के बीकॉम द्वितीय वर्ष के छात्र-छात्राओं ने विरोध जताया. छात्र बिजनेस स्टेटिस्टिक्स विषय में बड़ी संख्या में जीरो अंक मिलने के विरोध में बुधवार को सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कुलसचिव के सामने शिकायत दर्ज कराई है. छात्र-छात्राओं ने मूल्यांकन में गड़बड़ी, परीक्षा के दौरान नकल कराने, परीक्षा हॉल में मोबाइल लाना अलाउड करने और 1 घण्टे पहले ही पेपर लीक कर देने और निजी कॉलेजों के विद्यार्थियों को स्पेशल ट्रीटमेंट देने जैसे गंभीर आरोप लगाए.

बिजनेस स्टेटिस्टिक्स में 30 छात्रों को मिले शून्य

छात्र-छात्राओं ने ETV भारत से चर्चा में बताया "हम शासकीय स्वामी विवेकानंद कॉलेज के बीकॉम इंग्लिश मीडियम के कुल 44 विद्यार्थी हैं. जिसमें से 30 को बिजनेस स्टेटिस्टिक्स सब्जेक्ट में जीरो (0) मार्क्स दिए गए, जिससे सप्लीमेंट्री परीक्षा देनी पड़ेगी. वहीं 14 छात्र ही पास हो सके. दूसरी ओर जीडीसी कॉलेज के 25 विद्यार्थियों में से 17 को इसी विषय में जीरो अंक मिले हैं. इससे छात्रों में भारी आक्रोश है. छात्राओं का कहना है शिकायत करने पर कहा गया आप रेगुलर कॉलेज नहीं आते हैं, इसलिए जीरो दिए हैं.

बीकॉम के छात्रों का आरोप (ETV Bharat)

निजी कॉलेजों के छात्रों को मिलता स्पेशल ट्रीटमेंट

छात्रा खुशी वर्मा ने आरोप लगाया कि "निजी कॉलेजों के छात्र जब परीक्षा देने हमारे कॉलेज आते हैं, तो उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता हैं. शासकीय कॉलेज के छात्र-छात्राओं को नीचे बैठाकर परीक्षा दिलाई जाती है, जबकि निजी कॉलेज के विद्यार्थियों को बेंच पर बैठाया जाता है. इतना ही नहीं, उन्हें परीक्षा के दौरान ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर बताए जाते हैं और पेपर शुरू होने से पहले ही प्रश्नपत्र की जानकारी 1 घण्टे पहले ही उपलब्ध करा दी जाती है."

Ujjain GDC College BCom Students
छात्रों ने पेपर में चीटिंग और लीक का आरोप लगाया (ETV Bharat)

छात्रा का प्रबंधन पर आरोप

छात्रा पायल राठौर ने बताया "इस मामले की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर भी की थी. इसके बाद संबंधित विभाग से देवेंद्र कुमार नामक व्यक्ति का फोन आया. फोन पर उन्हें कहा गया कि उनके शून्य अंक हैं, इसलिए सप्लीमेंट्री परीक्षा दें और रिवैल्यूएशन कराने से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें भी शून्य अंक ही मिलेंगे. साथ ही यह भी कहा कि नियमित कॉलेज नहीं आने के कारण उन्हें शून्य अंक दिए गए."

Ujjain Student Allege Exam Cheating
छात्रों ने दिखाई रिजल्ट कॉपी (ETV Bharat)

खुलेआम हो रही नकल, कुलसचिव बोले-मामले की कर रहे जांच

छात्रा रिया मिथवा ने परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि "परीक्षा केंद्रों पर खुलेआम नकल हो रही है. कई विद्यार्थी मोबाइल फोन लेकर परीक्षा हॉल में पहुंचते हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करते हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती. इसके हमारे पास प्रमाण भी है." वहीं मामले पर सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के कुलसचिव अनिल मिश्रा ने कहा "नागदा शासकीय कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने एक विषय में कम अंक मिलने और निजी कॉलेज के विद्यार्थियों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिए जाने की शिकायत की है. विश्वविद्यालय दोनों मामलों की जांच कर रहा है. संबंधित कॉलेजों के प्राचार्यों से जानकारी मांगी गई है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी."

Last Updated : July 22, 2026 at 5:44 PM IST

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