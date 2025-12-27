ETV Bharat / state

हर साल एक दिव्यांग को स्वरोजगार से जोड़ने का संकल्प, 25 दिसंबर का रहता है इंतजार

यह तारीख उनके लिए खास इसलिए है कि क्रिसमस के साथ-साथ इस दिन उनका जन्मदिन रहता है. हर साल वे अपने जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए दिव्यांगों की मदद करते हैं और एक दिव्यांग को स्वरोजगार से जोड़ते हैं. इसके लिए साल भर खुद और लोगों से पैसे इकठ्ठे करते हैं. पर्यावरण प्रेमी तो वह शुरू से हैं लेकिन यह सिलसिला कुछ साल पहले ही शुरू हुआ है और उन्होंने संकल्प लिया है कि हर साल एक दिव्यांग को स्वरोजगार से जोड़ेंगे.

उज्जैन: वैसे तो गौरव मालपानी की एक छोटी सी इलेक्ट्रिक की दुकान है जिससे उनके परिवार का गुजारा चलता है लेकिन इसके बाद भी लोगों की मदद करने के लिए उनके इरादे बुलंद हैं. नानाखेड़ा के रहने वाले गौरव को हर साल 25 दिसंबर का बेसब्री से इंतजार रहता है.

25 दिसंबर को अपने जन्मदिन के मौके पर दिव्यांगों की मदद के लिए उज्जैन के गौरव मालपानी पूरे साल एक बॉक्स में पैसे इकट्ठे करते हैं और फिर उस रकम से दिव्यांगों को स्वरोजगार से जोड़ते हैं. इस साल 25 दिसंबर को गौरव ने एक दिव्यांग को ई- व्हीकल मॉडिफाइड करवा कर एडवरटाइजिंग के स्वरोजगार से जोड़ा. इससे पहले एक दिव्यांग को गौरव रुई से बत्ती बनाने का कार्य दिलावकर उसे हर रोज 700 से 800 रु कमाने का अवसर दे चुके हैं. गौरव बीते तीन सालों से ये कार्य कर रहे हैं. जिसमे कोई भी एक ऐसे दिव्यांग जो किसी हादसे में या गंभीर बीमारी से अपने हाथ पैर गंवा चुके हैं और काम करने की स्थिति में नहीं है. उसके लिए आगे आते हैं और मदद कर अपने छोटे प्रयास से परिवार को हिम्मत और हौसला देते हैं.

दिव्यांगों के लिए साल भर जुटाते हैं राशि

42 साल के गौरव मालपानी उज्जैन के नानाखेड़ा स्थित अन्नपूर्णा नगर के निवासी हैं. अपनी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर दिव्यांगों के नाम से दान राशि के लिए एक बॉक्स (गुल्लक) दुकान के काउंटर पर रख दुकान आने वाले ग्राहकों के माध्यम से दान राशि एकत्रित करते है. गौरव खुद भी हर रोज दान राशि 50रु तक बॉक्स में डालते हैं. हर साल एकत्रित होने वाली राशि से गौरव दिव्यांगों के लिए उनकी जरूरत अनुसार पूरी कर स्वरोजगार से जोड़ते हैं. गौरव का मानना है कि "आप किसी को एक दिन मिठाई खिला सकते हैं, भोजन करा सकते हैं पर अगर आप उसे रोजगार उपलब्ध करा देते हैं तो वो स्वयं ही सक्षम हो जाएगा."

दिव्यांग संतोष चौहान को स्वरोजगार से जोड़ा

इस साल गौरव ने संतोष चौहान नाम के दिव्यांग की मदद की है. उन्होंने ई-व्हीकल मॉडिफाइड करवाकर संतोष को एडवरटाइजिंग के स्वरोजगार से जोड़ा है. संतोष ने बताया कि "वह बीते 2 सालों से गैंग्रीन बीमारी से पीड़ित होने के कारण पैरों से चल नहीं सकते थे और उन्हें पैर कटवाने पड़े. संतोष की उम्र 50 वर्ष है, जो 2 साल पहले तक इंदौर-उज्जैन प्राइवेट बस में ड्राइवर थे. परिवार में पत्नी मनोरमा, बेटी सलोनी, बेटा शुभम, विपुल है. विपुल स्कूल जाता है. उन्होंने बताया कि सांसद अनिल फिरोजिया से उन्हें पूर्व में मदद मिली थी अब गौरव भैया की ओर से मदद मिली है. गौरव भैया द्वारा विज्ञापन के स्वरोजगार से प्राप्त आय से अपना खर्च चला लूंगा."

रुई बाती से द्वारका की हर रोज 800 रुपए आय

गौरव ने साल 2024 में द्वारका नाम के दिव्यांग की मदद की थी. द्वारका ने ईटीवी भारत से कहा कि "मेरे परिवार में 2 बच्चे और पत्नी हैं. बेटा दुकान पर काम करता है और बेटी स्कूल जाती है. 20 साल पहले लकवा के कारण हाथ-पैर से विकलांगता है. गौरव जी सहारा बने और मुझे रुई की बाती का काम दिया जो में 1 साल से कर रहा हूं. हर रोज 700 से 800 रुपए कमाता हूं, जिसमें 300 से 400 रुपए प्रतिदिन बच जाते हैं."

पर्यावरण संरक्षण के लिए लगाते हैं पौधे

गौरव मालपानी वैसे तो इलेक्ट्रिक दुकानदार हैं लेकिन वे समाज सेवा के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए भी कई संस्थाओं के साथ मिलकर काम करते हैं. गौरव ने ईटीवी भारत से चर्चा करते हुए बताया कि संस्थाओं के सामूहिक प्रयास से अभी तक 50000 से अधिक पौधों को हम लगा चुके हैं और बचा चुके हैं. इसके अलावा पेड़ों में कई बार लोहे की जालियां, कील फंसी होती हैं. पक्षियों के घर अभी विकास के नाम पर निर्माण कार्यों के दौरान पेड़ों की कटाई से उजड़ रहे हैं. इसके लिए भी हर संभव हम प्रयासरत रहते हैं कि पेड़ों और पक्षियों की सुरक्षा कैसे हो.