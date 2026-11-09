सड़क पर पेट के बल लेट जाते हैं लोग, ऊपर से दौड़ता है गायों का झुंड, दीवाली के दूसरे दिन अनूठी परंपरा
उज्जैन के ग्रामीण अंचल में गोवर्धन पूजा पर सदियों से चली आ रही लोक परंपरा,अपने ऊपर गायों को दौड़ाते हैं युवा. राहुल सिंह राठौड़ रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 2:22 PM IST
उज्जैन: धार्मिक नगरी उज्जैन के ग्रामीण अंचल में दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा यानी पड़वा पर आस्था का एक अनूठा नजारा देखने को मिलता है. यहां ग्रामीण अपनी मन्नत पूरी होने और गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करने की मान्यता के साथ गायों के पैरों के नीचे लेटते हैं. इस परंपरा को गाय गौहरी कहा जाता है. उज्जैन के बड़नगर तहसील के भिड़ावद, लोहारिया, रावदीयाकला सहित अन्य तहासिल क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों में पीढ़ियों से यह परंपरा निभाई जा रही है. इसमें शामिल होने वाले मन्नत धारी 5 दिन पहले से ही घर छोड़कर उपवास में रहकर मंदिरों में रहने लगते हैं. भजन कीर्तन पूजा अर्चना करते हैं.
5 दिन पहले शुरू होती है तैयारी, मंदिर में करते हैं साधना
भिड़ावद गांव के ग्रामीण राजेश चौधरी बताते हैं कि "इस परंपरा में शामिल होने वाले मन्नतधारी दीपावली से 5 दिन पहले यानी ग्यारस तिथि से ही इस खास दिन की तैयारी शुरू कर देते हैं. वह अपना घर छोड़कर गांव के माता भवानी में मंदिर में रहने लगते हैं. यहां 5 दिनों तक उपवास रखते हुए पूजा-पाठ और भजन-कीर्तन करते हैं. पड़वा के दिन गोवर्धन पूजा कर गायों को रंग रोगन करते हैं.
गायो के गले में नई घंटियां बांधते हैं, नहलाते हैं और फिर पूजा अर्चना के साथ पेट के बल जमीन पर लेट जाते हैं और दर्जनों गायों को ऊपर से दौड़ाने की परंपरा को निभाते हैं. खास बात यह है सूर्योदय के साथ आयोजन पर्व शुरू हो जाता है. श्रद्धालु गायों के पैरों के नीचे लेटते हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं और आसपास के कई ग्रामीण इलाके के लोग इस दौरान एकत्रित होते हैं."
एक युवक हुआ बेहोश कुछ देर बाद आया होश
गांव भिड़ावद में हुए आयोजन के दौरान एक युवक जो की मन्नत धारी था, गायों के पैरों के नीचे उसको जब रौंदा गया तो वह बेहोश हो गया. हालांकि कुछ देर बाद उसे होश आ गया. परंपरा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए आयोजन आस्था और विश्वास से जुड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं मौत को दावत देने जैसा भी है. ऐसे में आयोजन के दौरान सुरक्षा और चिकित्सीय व्यवस्था का होना भी जरूरी है.
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आस्था लोक विश्वास और सुरक्षा का बड़ा सवाल
गाय गौहरी केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि ग्रामीण जीवन से जुड़ी एक विशिष्ट लोक परंपरा है. इसमें जहां एक और गौ माता के प्रति श्रद्धा और मन्नत पूरी होने का विश्वास दिखाई देता है, तो वहीं दूसरी और लोगों की जान जोखिम में पड़ने का पहलू भी सामने आता है. गायों के अचानक दिशा बदलने भगदड़ या पैरों से चोंट लगने की आशंका इसमें बनी रहती है. ऐसे आयोजनों में परंपरा के सांस्कृतिक महत्व को समझने के साथ श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान प्रशासनिक अधिकारियों को देना चाहिए.