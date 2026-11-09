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सड़क पर पेट के बल लेट जाते हैं लोग, ऊपर से दौड़ता है गायों का झुंड, दीवाली के दूसरे दिन अनूठी परंपरा

उज्जैन गाय गौहरी परंपरा ( ETV Bharat )

उज्जैन: धार्मिक नगरी उज्जैन के ग्रामीण अंचल में दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा यानी पड़वा पर आस्था का एक अनूठा नजारा देखने को मिलता है. यहां ग्रामीण अपनी मन्नत पूरी होने और गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करने की मान्यता के साथ गायों के पैरों के नीचे लेटते हैं. इस परंपरा को गाय गौहरी कहा जाता है. उज्जैन के बड़नगर तहसील के भिड़ावद, लोहारिया, रावदीयाकला सहित अन्य तहासिल क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों में पीढ़ियों से यह परंपरा निभाई जा रही है. इसमें शामिल होने वाले मन्नत धारी 5 दिन पहले से ही घर छोड़कर उपवास में रहकर मंदिरों में रहने लगते हैं. भजन कीर्तन पूजा अर्चना करते हैं.

5 दिन पहले शुरू होती है तैयारी, मंदिर में करते हैं साधना