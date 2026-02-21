ETV Bharat / state

2600 करोड़ की लागत से बन रही सड़क, निर्माण से पहले लगी धंसने, ओवरब्रिज के दीवारों पर क्रेक

उज्जैन में धंस रही निर्माणाधीन गरोठ हाईवे पर बनी ओवरब्रिज की दीवार, निर्माण कंपनी पर लोगों की सुरक्षा में लापरवाही का लगा आरोप.

UJJAIN OVERBRIDGE WALL COLLAPSED
गरोठ हाईवे पर बनी ओवरब्रिज की दीवार धंसी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 21, 2026 at 12:12 PM IST

उज्जैन: सिंहस्थ महापर्व वर्ष 2028 से पूर्व उज्जैन को चारों दिशाओं से नेशनल हाइवे, एक्सप्रेसवे से जोड़ा जा रहा है. लेकिन इस बीच एक बड़ी लापरवाही सामने आई है. उज्जैन को गरोठ से जोड़ने वाले लगभग 135 किलोमीटर का सड़क मार्ग निर्माणधीन है. लेकिन अभी से ही यह क्षतिग्रस्त होना शुरू हो गया है. शहर के देवास बायपास में गरोठ हाईवे की 40 फुट ऊंची दीवार अचानक से धंस गई. वहीं, कई जगह ब्लॉक पर क्रैक देखे गए हैं.

2600 करोड़ की लागत से बन रही है सड़क

एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राहुल जाजोरिया ने ईटीवी भारत से चर्चा में कहा, "उज्जैन गरोठ में रेलवे का ओवरब्रिज बनाने का काम चल रहा है. चंदेसरा के यहां उसमें शिकायत मिली थी कि ब्लॉक फेल हो रहे हैं. चूंकि कार्य निर्माणाधीन है, उसे दोबारा से रिपेयर कर रहे हैं."

2600 करोड़ की लागत से बन रही सड़क पर बने ओवरब्रिज की दीवार धंसी (ETV Bharat)

उन्होंने आगे कहा, "2600 करोड़ की लागत से उज्जैन गरोठ के बीच ग्रीनफील्ड हाईवे बनाकर तैयार हो रहा है. लापरवाही बरतने पर हम नियम अनुसार कार्रवाई की तैयारी में जुटे हैं. कुछ जगह ट्रैफिक शुरू कर दिया गया है. वहीं, आगामी 2 माह में बाकी बचा 5 किलोमीटर, जो कि रेलवे ओवरब्रिज के कारणों से निर्माणाधीन है, उसे भी बना कर तैयार कर दिया जाएगा."

Ujjain under construction Highway
निर्माणधीन ओवरब्रिज लगी धंसने (ETV Bharat)

हाईवे पर होंगे कुल 6 टोल

एनएचआई प्रोजेक्ट के डायरेक्टर राहुल जाजोरिया ने बताया, "उज्जैन-गरोठ हाईवे कुल 135 किलोमीटर लंबा है, जो गरोठ से दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेस वे को कनेक्ट करेगा. अभी इसका 10 प्रतिशत काम और बाकी है, जो आगामी 2 महीनों में पूरा हो जाएगा. इस हाईवे पर लगभग 83 गांव हैं, जिसकी 820 हेक्टर जमीन अधिग्रहण की गई है. इस जमीन का उचित मुआवजा भी दे दिया गया है.

Ujjain overbridge walls Cracks
ओवरब्रिज की दीवार पर क्रैक (ETV Bharat)

ये सड़क 60 मीटर चौड़ी होगी और इस हाईवे पर 6 करीब टोल होंगे, जो कि तुला हेड़ा का मेन टोल रहेगा. बाकी 5 टोल खेड़ा खजुरिया गांव, बरखेड़ा बड़ोदा, मुंडला सोंधिया, अंटालिया और नयाखेड़ा पर रहेगा. इस पर कुल 385 छोटे और बड़े पुल पुलिया बनाएं जा रहे हैं. खास बात यह है कि यह हाईवे एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड हाईवे होगा. अभी 129 किलोमीटर सड़क बन गई है और कुछ हिस्सों में ट्रैफिक भी शुरू कर दिया है."

