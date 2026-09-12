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महाकाल के द्वार पर गणेश, साढ़े 3 क्विंटल हल्दी की गांठों से बनी 22 फीट ऊंची प्रतिमा

भगवान महाकाल के अवंतिका द्वार हल्दी के गणेश ( ETV BHARAT )

आयोजनकर्ता ऋषभ बाबू यादव ने ETV भारत को बताया "यह सिर्फ गणेश प्रतिमा नहीं बल्कि उज्जैन की उस परंपरा का नया अध्याय है, जिसमें हर साल भगवान गणेश को किसी अनूठी सामग्री और नए कांसेप्ट के साथ आकार दिया जाता है. मोर पंख से लेकर सुपारी और लौंग, इलाइची तक के प्रयोग के बाद अब हल्दी से हरिद्रा गणेश तैयार किए गए हैं. इनके नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है. प्रतिमा तैयार करने का काम करीब 3 महीने पहले ही इंदौर में शुरू कर दिया गया था."

साढ़े 3 क्विंटल हल्दी की गांठों से बनी 22 फीट ऊंची प्रतिमा (ETV BHARAT)

यहां पर भगवान गणेश की विशाल प्रतिमा में करीब 3.5 क्विंटल खड़ी हल्दी का इस्तेमाल किया गया है. 14 सितंबर गणेश चतुर्थी पर्व पर भगवान का आगमन होगा और 10 दिन तक बड़ी संख्या में भक्त उमड़ेंगे.

उज्जैन : भगवान महाकाल के अवंतिका द्वार पर इस बार गणेश उत्सव का नजारा कुछ अलग है. राजा महाकाल के द्वार पर उनके युवराज 22 फीट ऊंचे हरिद्रा गणेश के स्वरूप में विराजेंगे. महाकाल मंदिर का अवंतिका द्वार महाकालेश्वर इंटरनेशनल चौराहा के नाम से जाना जाता है, जोकि पूरा महाकाल वन के अंतर्गत आता है.

ऋषभ बाबू यादव के अनुसार "कोलकाता से बुलाए गए 12 बंगाली कारीगरों ने मिलकर 22 फीट ऊंची प्रतिमा को इको फ्रेंडली आकार दिया. प्रतिमा के डेकोरेशन और पूरे कांसेप्ट को अंतिम रूप देने में इंदौर की श्रुति आर्ट्स टीम का सहयोग लिया गया. प्रतिमा का उद्देश्य हर साल की तरह इस बार भी कुछ ऐसा प्रस्तुत करना है, जिसमें धार्मिक आस्था के साथ पर्यावरण का संदेश भी मिले."

खड़ी हल्दी से तैयार किए हरिद्रा गणेश (ETV BHARAT)

राजा महाकाल के युवराज की परंपरा

भगवान महाकाल को राजा और भगवान गणेश को युवराज स्वरूप में देखने की परंपरा है. इसी भाव को आगे बढ़ते हुए महाकाल वन क्षेत्र में भगवान गणेश को महाकाल वन की युवराज के नाम से स्थापित किया जाता है. समिति सदस्य आकाश वर्मा के अनुसार "महाकाल अवंतिका द्वार पर गणेश उत्सव की परंपरा करीब 55 वर्षों से चली आ रही है. 20 साल से महाकाल वन के युवराज आयोजन ने भव्य रूप ले लिया है."

मोर पंख से हल्दी तक, हर साल बदला स्वरूप

महाकाल वन के युवराज की सबसे खास पहचान है हर साल नया प्रयोग. आकाश वर्मा ने बताया "पिछले वर्षों में भगवान गणेश की प्रतिमा अलग-अलग विशिष्ट सामग्रियों से तैयार की गई, जिनका लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज हुआ. साल 2023 में मिट्टी से निर्मित 9000 मयूर पंखों से प्रतिमा तैयार की गई थी. साल 2024 में मिट्टी से निर्मित सवा लाख सुपारी से तैयार की गई प्रतिमा. साल 2025 में मिट्टी से निर्मित लौंग-इलायची से तैयार की गई प्रतिमा."

बंगाल व इंदौर के आर्टिस्ट ने किया कमाल (ETV BHARAT)

साल 2024 में बना वर्ल्ड रिकॉर्ड

इस आयोजन की चर्चा वर्ष 2024 में भी देश-विदेश तक पहुंची, जब 1.25 लाख सुपारी से मिट्टी की 21 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा तैयार की गई. इसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन की ओर से 17 सितंबर 2024 को सर्टिफिकेट देकर सम्मान किया गया. वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक ऑफ़ इंडिया ने भी लार्जेस्ट लॉर्ड श्री गणपति आईडल मेड फॉर बैटल नट्स के रूप में 11 सितंबर 2024 को सम्मान किया.