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उज्जैन पुलिस ने सड़क पर घायल तड़प रही गर्भवती की जान बचाई, CPR दे अस्पताल भेजा

घायल गर्भवती महिला को तत्काल अस्पताल पहुंचाने और रास्तेभर सीपीआर देने पर पुलिस टीम को मिला इनाम. राहुल सिंह राठौर की रिपोर्ट.

Ujjain police Humanity
उज्जैन पुलिस ने सीपीआर दे घायल गर्भवती की जान बचाई ((Getty Image))
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 7:29 PM IST

3 Min Read
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उज्जैन : उज्जैन पुलिस की तत्परता से सड़क पर घायल पड़ी गर्भवती महिला की जान बच गई. थाना महिदपुर क्षेत्र के तहत आने वाले गांव डाबली खम्मा में एक महिला के सड़क पर घायल व बेहोशी की अवस्था में पड़े होने की सूचना पुलिस को मिली. पुलिस की FRV-29 टीम तत्काल मौके पर पहुंची. महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए सिविल हॉस्पिटल महिदपुर ले जाया गया.

इस दौरान FRV वाहन में तैनात आरक्षक मोसिन मंसूरी द्वारा तत्काल महिला को CPR दिया गया. इस नेक कार्य में FRV पायलट मुकेश परमार एवं नगर सुरक्षा समिति के सदस्य द्वारा यातायात व्यवस्था संभालने और महिला को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाने में सहयोग किया गया.

पुलिस टीम को 10 हजार का इनाम

महिदपुर के शासकीय अस्पताल के चिकित्सकों के अनुसार महिला का शुगर लेवल काफी कम हो गया था. वह गर्भवती भी है. समय पर CPR एवं उपचार मिलने से उसकी जान बचाने में सहायता मिली. उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया "घायल महिला की पहचान संतोषी कुंवर पति समरथ सिंह निवासी गांव बम्बोरी जिला उज्जैन के रूप में हुई है. महिला अपने पति से मिलने आई थी, जो महिदपुर उपजेल में निरुद्ध है. FRV-29 टीम द्वारा तत्काल रिस्पांस दिया गया. इससे महिला की जान बच गई. इस सराहनीय कार्य के लिए FRV टीम को 10 हजार का कैश रिवॉर्ड दिया जा रहा है."

क्या है FRV-29, कैसे काम करता है

FRV-29 (फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हीकल-29) देश में पुलिस की आपातकालीन सेवा डायल-112 के तहत संचालित होने वाला आपातकालीन पुलिस वाहन है. जब कोई नागरिक आपातकालीन स्थिति में पुलिस सहायता के लिए 112 नंबर पर कॉल करता है, तो घटना की लोकेशन के सबसे पास मौजूद FRV गाड़ी को तुरंत मौके पर भेजा जाता है.

सीपीआर तकनीक क्या है, कैसे दी जाती है

सीपीआर तकनीक को कोई भी व्यक्ति कर सकता है. कॉर्डियक अरेस्ट के दौरान, हृदय रक्त पंप करना बंद कर देता है और व्यक्ति कुछ ही सेकंड में बेहोश हो जाता है. ऑक्सीजन की कमी के 4 से 6 मिनट के भीतर मस्तिष्क को क्षति हो सकती है. अगर व्यक्ति को तत्काल चिकित्सा सहायता नहीं मिलती है तो मौत हो सकती है. सीपीआर में हॉर्ट में ब्लड सर्कुलेशन बनाए रखने के लिए छाती को मैन्युअल रूप से पंपिंग कराई जाती है.

सीपीआर के तहत छाती पर दबाव डालना पड़ता है. प्रति मिनट लगभग 100-120 बार छाती पर दबाव डाला जाता है. यह क्रिया मस्तिष्क और हृदय जैसे महत्वपूर्ण अंगों में ब्लड सर्कुलेशन करने में मदद करती है.

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