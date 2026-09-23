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उज्जैन पुलिस ने सड़क पर घायल तड़प रही गर्भवती की जान बचाई, CPR दे अस्पताल भेजा

उज्जैन पुलिस ने सीपीआर दे घायल गर्भवती की जान बचाई ( (Getty Image) )

उज्जैन : उज्जैन पुलिस की तत्परता से सड़क पर घायल पड़ी गर्भवती महिला की जान बच गई. थाना महिदपुर क्षेत्र के तहत आने वाले गांव डाबली खम्मा में एक महिला के सड़क पर घायल व बेहोशी की अवस्था में पड़े होने की सूचना पुलिस को मिली. पुलिस की FRV-29 टीम तत्काल मौके पर पहुंची. महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए सिविल हॉस्पिटल महिदपुर ले जाया गया.

इस दौरान FRV वाहन में तैनात आरक्षक मोसिन मंसूरी द्वारा तत्काल महिला को CPR दिया गया. इस नेक कार्य में FRV पायलट मुकेश परमार एवं नगर सुरक्षा समिति के सदस्य द्वारा यातायात व्यवस्था संभालने और महिला को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाने में सहयोग किया गया.

पुलिस टीम को 10 हजार का इनाम

महिदपुर के शासकीय अस्पताल के चिकित्सकों के अनुसार महिला का शुगर लेवल काफी कम हो गया था. वह गर्भवती भी है. समय पर CPR एवं उपचार मिलने से उसकी जान बचाने में सहायता मिली. उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया "घायल महिला की पहचान संतोषी कुंवर पति समरथ सिंह निवासी गांव बम्बोरी जिला उज्जैन के रूप में हुई है. महिला अपने पति से मिलने आई थी, जो महिदपुर उपजेल में निरुद्ध है. FRV-29 टीम द्वारा तत्काल रिस्पांस दिया गया. इससे महिला की जान बच गई. इस सराहनीय कार्य के लिए FRV टीम को 10 हजार का कैश रिवॉर्ड दिया जा रहा है."

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