वियतनाम की ट्रिप पर परिवार के साथ निकले उज्जैन के सीनियर सिटीजन के साथ धोखा
उज्जैन के रिटायर्ड कर्मी अपने परिवार के साथ विदेश जाने दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे, तब पता चला कि उनके साथ बड़ी ठगी हो गई.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 23, 2026 at 4:26 PM IST
उज्जैन : विदेश यात्रा का सपना शहर के रिटायर्ड कर्मी और उसके परिवार पर भारी पड़ा. सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में आई ट्रैवल एजेंसी के एजेंट ने वीजा और टिकट के नाम पर साढ़े 3 लाख रुपये ठग लिए. परिवार जब दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा तो ठग ने फोन बंद कर लिया. अब उज्जैन की नीलगंगा थाना पुलिस जांच में जुटी है.
सोशल मीडिया पर मिला ट्रैवल एजेंट
उज्जैन में तीन बत्ती चौराहा समीप प्रकाश नगर में रहने वाले हरिप्रकाश वाडिया और उसके परिवार के साथ ठगी की वारदात हुी. हरिप्रकाश रिटायर्ड शासकीय कर्मचारी हैं. उन्होंने शिकायत में बताया "दिसंबर 2025 में सोशल मीडिया पर एड देख ड्रीम डेस्टिनेशन ट्रैवल एजेंसी से संपर्क किया था, जहां जुनैद नामक शख्स से बात हुई. उसने बताया कि भोपाल में उसका ऑफिस है. एजेंसी ने वियतनाम घूमने के लिए परिवार पैकेज का ऑफर दिया. इसमें वीजा, टिकट सहित 6 लाख 80 हजार खर्च बताया गया."
साढ़े 3 लाख रुपये 5 किस्तों में दिए
पीड़ित ने शिकायत में कहा "ऑफ़र पसंद आने पर 3 लाख 50 हजार 3 किस्तों में दिए और बाकी वीजा आने के बाद देने की बात हुई. एजेंसी द्वारा बताया गया आपको दिल्ली एयरपोर्ट पर ही वीजा दे दिया जाएगा. आप अपनी फ्लाइट टिकट की तारीख अनुसार दिल्ली पहुंचें. जब वह दिल्ली पहुंचे तो जुनैद ने कहा आपकी पोती का वीजा अभी नहीं बना है. इसलिए आपका टूर कैंसिल किया जा रहा है. जुनैद ने परिवार को ऐसे ही उलझाए रखा. बाद में उसने फोन बंद कर लिया."
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पुलिस ने जारी की गाइडलाइन
ठगी का शिकार होने के बाद रिटायर्ड कर्मी ने दिल्ली में ही साइबर सेल में शिकायत की. अब 6 महीने बाद मामला साइबर सेल से उज्जैन के नीलगंगा थाने पहुंचा है. पुलिस ने वेरिफिकेशन में एजेंसी फर्जी पाई. नीलगंगा थाना प्रभारी तरुण कुरील ने कहा "आरोपी की तलाश जारी है. लोगों को चाहिए कि एजेंसी की पड़ताल अच्छी तरह से कर लें. ऑनलाइन भरोसा करना अक्सर ठगी का रास्ता बनता है. बिना जांच के किसी के खाते में राशि ट्रांसफर नहीं करें, एजेंसी का रजिस्ट्रेशन, ऑफिस, और पुराने ग्राहकों की जानकारी भी निकालें."