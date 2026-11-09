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दीपावली की रात भड़की आग, मकान के ऊपरी हिस्से में फंसे 10 लोग, 107 साल के बुजुर्ग की मौत

दीपावली की रात भड़की आग, मकान में फंसे 10 लोगों का रेस्क्यू ( ETV BHARAT )

उज्जैन : शहर के नागझिरी क्षेत्र में दीपावली की रात 9 बजे बड़ा हादसा हुआ. दो मंजिला मकान के नीचे बनी दो दुकानों में अचानक आग भड़क उठी. मकान के ऊपरी हिस्से में एक परिवार के 10 सदस्य फंस गए. व्यापारियों, स्थानीय लोगों के साथ पुलिस व नगर निगम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को बाहर निकाला. लेकिन इस दौरान 107 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई.

परिवार के 10 सदस्य मकान की ऊपरी मंजिल में फंसे