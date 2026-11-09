दीपावली की रात भड़की आग, मकान के ऊपरी हिस्से में फंसे 10 लोग, 107 साल के बुजुर्ग की मौत
उज्जैन में दीपावली की रात भीषण आग. दो दुकानें राख. ऊपरी मंजिल पर फंसे परिवार के 10 लोगों का रेस्क्यू. राहुल सिंह राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 8:08 AM IST
उज्जैन : शहर के नागझिरी क्षेत्र में दीपावली की रात 9 बजे बड़ा हादसा हुआ. दो मंजिला मकान के नीचे बनी दो दुकानों में अचानक आग भड़क उठी. मकान के ऊपरी हिस्से में एक परिवार के 10 सदस्य फंस गए. व्यापारियों, स्थानीय लोगों के साथ पुलिस व नगर निगम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को बाहर निकाला. लेकिन इस दौरान 107 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई.
परिवार के 10 सदस्य मकान की ऊपरी मंजिल में फंसे
नागझिरी थाना क्षेत्र में देवास रोड स्थित सोयाबीन प्लांट के सामने विश्वकर्मा हार्डवेयर और विश्वकर्मा इलेक्ट्रॉनिक नाम से संचालित दो दुकानों में रात करीब 9 बजे भीषण आग लगी. आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया. दुकानों के ऊपर बने दो मंजिला मकान तक आग और धुआं भर गया. इसी मकान में विश्वकर्मा परिवार के 10 सदस्य मौजूद थे, जो आग और धुएं के बीच फंस गए. परिवार के कमलेश ने बताया "परिवार दीपावली का पूजन कर नीचे पटाखे फोड़ने के लिए बच्चों को लेकर आ ही रहा था कि इतने धुएं ने उन्हें घेर लिया."
आग व धुएं के कारण दो लोग घायल
व्यापारी बादल चौहान के अनुसार "घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने नगर निगम की टीम को सूचना दी. नागझिरी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची बचाव कार्य शुरू किया गया. सभी के सहयोग से परिवार के सभी 10 सदस्यों को नीचे सुरक्षित उतारा गया लेकिन बुजुर्ग ऊपर ही फंसे रह गए." सीएसपी श्वेता गुप्ता ने बताया "परिवार के 2 सदस्य घायल हुए हैं. बुजुर्ग को गंभीर अवस्था में शासकीय चरक भवन अस्पताल भेजा गया."
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धुएं में दम घुटने से बुजुर्ग की मौत
शासकीय चरक भवन में मौजूद ड्यूटी डॉक्टर ने घायल बुजुर्ग की मौत की पुष्टि करते हुए बताया बुजुर्ग को लाया गया. उनका नाम मोहनलाल पिता शंकरलाल है. बुजुर्ग की धुएं के कारण दम घुटने से मौत हुई. पीड़ित परिवार के कमलेश ने बताया "आग लगने के बाद पूरे घर में धुआं भर गया. लोगों व प्रशासन के सहयोग मुश्किल से जान बची."
दोनों दुकानों में हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक व दीपावली के दौरान ऑयल पेंट व कई तरह के ज्वलनशील पदार्थ थे. आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है. मौके पर कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा, एसडीएम पवन बारिया, सीएसपी श्वेता गुप्ता, नागझिरी थाना राकेश कुमार भारती व पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची.