ETV Bharat / state

महामंडलेश्वर ज्ञान दास आश्रम से फरार, युवती का शारीरिक शोषण व मारपीट की FIR

उज्जैन के महामंडलेश्वर ज्ञान दास की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम दबिश देने में जुटी. एफआईआर दर्ज होते ही आश्रम में ताला.

MAHAMANDALESHWAR GYAN DAS DUSHKARM woman
महामंडलेश्वर ज्ञान दास आश्रम से फरार (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 2:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

उज्जैन : पंचायती निर्मोही अणि अखाड़ा से जुड़े महामंडलेश्वर ज्ञान दास महाराज के खिलाफ एक युवती का शारीरिक शोषण, मारपीट की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है. केस दर्ज होते ही महामंडलेश्वर ज्ञान दास फरार हो गए. उनके आश्रम में ताला पड़ा है. पुलिस की एक टीम उन्हें गिरफ्तार करने के लिए विभिन्न जगहों पर दबिश दे रही है.

गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम रवाना

उज्जैन स्थित दादू आश्रम के महामंडलेश्वर ज्ञान दास महाराज पर एक युवती ने दुष्कर्म और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं. महाकाल थाना प्रभारी गगन बादल ने बताया "युवती ने ज्ञान दास महाराज के खिलाफ शारीरिक शोषण, मारपीट को लेकर शिकायत की थी. पुलिस ने जांच करने के बाद शुक्रवार रात एफआईआर दर्ज की. ज्ञान दास महाराज पर BNS की धारा 69, 351 के तहत केस दर्ज किया गया है. गिरफ्तारी के लिए एक टीम गठित की गई है. जल्द ही गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी."

महाकाल थाना प्रभारी गगन बादल (ETV BHARAT)

अश्लील वीडियो बनाकर प्रताड़ित करने का आरोप

28 जुलाई को युवती ने पुलिस को दी शिकायत में कहा "महामंडलेश्वर ज्ञान दास महाराज से उसकी दोस्ती फेसबुक पर हुई थी. इसके बाद दत्त अखाड़ा पर पहली मुलाकात हुई. विगत वर्ष गुरु पूर्णिमा पर वह उज्जैन पहुंची. इसके बाद वह वहीं रहने लगी. इसी दौरान ज्ञानदास महाराज ने उसके साथ दुष्कर्म किया. विरोध करने मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी. उसके अश्लील वीडियो बनाकर प्रताड़ित किया जाने लगा."

MAHAMANDALESHWAR GYAN DAS DUSHKARM woman
एफआईआर दर्ज होते ही आश्रम में ताला (ETV BHARAT)

युवती पर ब्लैकमेल करने का आरोप

युवती द्वारा पुलिस में शिकायत करने के बाद ज्ञानदास ने कहा था "महिला ने उनसे 20-25 लाख रुपये व आश्रम अपने नाम करने की मांग रखी. महिला पिछले एक वर्ष से ब्लैकमेल कर रही है. महिला ने मेरे ऊपर शादी का भी दबाव बनाया. मैंने उससे शादी भी कर ली. अब वह हिस्सा मांग रही व बदनाम कर रही है."

TAGGED:

UJJAIN MAHAMANDALESHWAR ABSCOND
FIR AGAINST MAHAMANDALESHWAR
MAHAMANDALESHWAR HONEYTRAP
GYAN DAS MARRY WOMAN
GYAN DAS DUSHKARM WOMAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.