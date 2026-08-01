महामंडलेश्वर ज्ञान दास आश्रम से फरार, युवती का शारीरिक शोषण व मारपीट की FIR
उज्जैन के महामंडलेश्वर ज्ञान दास की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम दबिश देने में जुटी. एफआईआर दर्ज होते ही आश्रम में ताला.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 1, 2026 at 2:58 PM IST
उज्जैन : पंचायती निर्मोही अणि अखाड़ा से जुड़े महामंडलेश्वर ज्ञान दास महाराज के खिलाफ एक युवती का शारीरिक शोषण, मारपीट की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है. केस दर्ज होते ही महामंडलेश्वर ज्ञान दास फरार हो गए. उनके आश्रम में ताला पड़ा है. पुलिस की एक टीम उन्हें गिरफ्तार करने के लिए विभिन्न जगहों पर दबिश दे रही है.
गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम रवाना
उज्जैन स्थित दादू आश्रम के महामंडलेश्वर ज्ञान दास महाराज पर एक युवती ने दुष्कर्म और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं. महाकाल थाना प्रभारी गगन बादल ने बताया "युवती ने ज्ञान दास महाराज के खिलाफ शारीरिक शोषण, मारपीट को लेकर शिकायत की थी. पुलिस ने जांच करने के बाद शुक्रवार रात एफआईआर दर्ज की. ज्ञान दास महाराज पर BNS की धारा 69, 351 के तहत केस दर्ज किया गया है. गिरफ्तारी के लिए एक टीम गठित की गई है. जल्द ही गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी."
अश्लील वीडियो बनाकर प्रताड़ित करने का आरोप
28 जुलाई को युवती ने पुलिस को दी शिकायत में कहा "महामंडलेश्वर ज्ञान दास महाराज से उसकी दोस्ती फेसबुक पर हुई थी. इसके बाद दत्त अखाड़ा पर पहली मुलाकात हुई. विगत वर्ष गुरु पूर्णिमा पर वह उज्जैन पहुंची. इसके बाद वह वहीं रहने लगी. इसी दौरान ज्ञानदास महाराज ने उसके साथ दुष्कर्म किया. विरोध करने मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी. उसके अश्लील वीडियो बनाकर प्रताड़ित किया जाने लगा."
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युवती पर ब्लैकमेल करने का आरोप
युवती द्वारा पुलिस में शिकायत करने के बाद ज्ञानदास ने कहा था "महिला ने उनसे 20-25 लाख रुपये व आश्रम अपने नाम करने की मांग रखी. महिला पिछले एक वर्ष से ब्लैकमेल कर रही है. महिला ने मेरे ऊपर शादी का भी दबाव बनाया. मैंने उससे शादी भी कर ली. अब वह हिस्सा मांग रही व बदनाम कर रही है."