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IFFI गोवा में चमकी उज्जैन में शूट हुई 'सेव मिक्चर', वर्ल्ड टॉप 10 फिल्मों में जगह, क्या मूवी हब बनेगा उज्जैन!

IFFI गोवा में चमकी उज्जैन में शूट हुई 'सेंव मिक्चर' ( ETV Bharat )

उज्जैन: धार्मिक पर्यटन और ऐतिहासिक विरासत के लिए दुनिया में पहचान रखने वाली महाकाल की नगरी उज्जैन अब फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी अपनी संभावनाएं तलाश रही है. इसकी ताजा मिसाल उज्जैन में शूट हुई फीचर फिल्म 'सेव मिक्चर' है. जिसे 57 वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI गोवा 2026 में प्रतिष्ठित ICFT-UNESCO गांधी मेडल की प्रतियोगिता के लिए चुना गया है. दुनिया की 10 फिल्मों में जगह मिली है. खास बात यह है कि भारत की केवल तीन फिल्मों को इस प्रतियोगिता में स्थान मिला है जिसमें उज्जैन में शूट हुई यह फिल्म भी शामिल है. बिना फिल्म सिटी और बड़े फिल्म स्टूडियो के स्थानीय प्रोडक्शन टीम के दम पर फिल्म शूटिंग ने शहर की फिल्म निर्माण क्षमता को सामने रखा है.

अब सवाल यह है कि, जब उज्जैन में अंतरराष्ट्रीय स्तर की फिल्म की शूटिंग संभव है तो यहां स्थाई फिल्म निर्माण इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में अब तक कितनी पहल हुई है? ओ माय गॉड 2, वामा और गुड लक जैसी फिल्में व अलग अलग वेब सीरीज की शूटिंग के चलते मध्य प्रदेश का उज्जैन पहले ही एक खास पहचान बना चुका है. वही, मध्य प्रदेश की फिल्म पर्यटन नीति में 2 करोड़ तक अनुदान और स्थानीय प्रतिभाओं को काम देने पर 50 लाख तक अतिरिक्त प्रोत्साहन का प्रावधान भी है.