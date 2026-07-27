भस्म आरती में शामिल हुए मधुर भंडारकर, बोले-बाबा महाकाल के दर्शन कर मिलती है संतुष्टि
फेमस फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर पहुंचे उज्जैन, सोमवार तड़के भस्म आरती में हुए शामिल, बाबा के दर्शन कर लिया आशीवार्द.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 2:25 PM IST|
Updated : July 27, 2026 at 2:50 PM IST
उज्जैन: बाबा महाकाल के दर पर आम श्रद्धालुओं के साथ बड़े-बड़े उद्योगपतियों, नेताओं, स्पोटर्स पर्सन और फिल्मी हस्तियों का आना-जाना लगा रहता है. आए दिन कोई न कोई सेलिब्रिटी बाबा के चरणों में सिर झुकाने पहुंचते हैं. इसी क्रम में सोमवार तड़के फेमस फिल्म निर्देशक व निर्माता मधुर भंडारकर उज्जैन पहुंचे. जहां अलसुबह वे बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए. इस दौरान करीब 3 घंटे तक मधुर भंडारकर मंदिर में रहे. उन्होंने पूजन-अर्चन किया. वे इंदौर में एक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे. जहा से सीधे देर रात उज्जैन पहुंचे और भस्म आरती में शामिल हुए.
तड़के 2 बजे खुले बाबा के पट, पंचामृत से हुआ अभिषेक
मधुर भंडारकर ने लोगों के बीच नन्दी हॉल में बैठकर भस्म आरती देखी. तड़के 2 बजे के लगभग बाबा के पट खोले गए. जिसके बाद पूजन का दौर शुरू हुआ. जिसमें पुजारियों ने गर्भग्रह में बाबा महाकाल के साथ सभी देवी-देवताओं का पूजन कर जलाभिषेक कराया. इसके बाद भगवान का दूध, दही, घी, शक्कर व फलों के रस से बने पंचामृत से अभिषेक करवाया गया और फिर हरिओम जल अर्पित किया गया. पूजन पाठ के बाबा का आकर्षक मनमोहक श्रृंगार किया गया.
मधुर भंडारकर ने किया बाबा का दर्शन, दो महीने में दो बार आए
जिसके बाद कपूर आरती हुई व भगवान भस्म रमाई गई. आरती के बाद फिल्म निर्माता भंडारकर ने चांदी द्वार से बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजन अर्चन किया, व पुजारी के माध्यम से बाबा को जल अर्पित किया. उन्होंने नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना भी कही. मीडिया से चर्चा में मधुर भंडारकर ने कहा कि "यहां आकर बहुत अच्छा लगा. मैं घर साल आता हूं. इस बार तो दो महीने में फिर वापस आया हूं.
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बाबा के दर्शन कर खुशी और संतुष्टी मिलती है
उन्होंने बताया कि वे इंदौर में किसी इवेंट में आए थे, वहां से यहां आ गए. आरती करके बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी व सन्तुष्टि मिलती है. उन्होंने कहा कि जैसा मैंने देखा कि युवा जिस तरह से हर-हर महादेव और बम-बम भोले के नारे लगा रहे थे, भजन कर रहै थे, यह देखकर मुझे खुशी हुई है. सनातन से जुड़ रहे हैं. उम्मीद करूंगा की सभी इसी तरफ जुड़े रहें. आरती देखकर बहुत अच्छा लगा." इसके बाद मधुर भंडारकर का महाकाल मंदिर समिति ने स्वागत व सम्मान किया.