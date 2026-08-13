ETV Bharat / state

वीरों की माटी से नई पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति का संचार, उज्जैन में 150 क्रांतिकारियों और शहीदों की मिट्टी का संग्रह

उज्जैन में 150 क्रांतिकारियों और शहीदों के जन्मस्थल, कर्मस्थल और बलिदान स्थलों की पवित्र माटी एकत्रित, छात्र-छात्राओं को वीरों की गाथाओं से परिचित कराना मकसद.राहुल-सिंह-राठौड़-की-रिपोर्ट.

ujjain martyrs soil Collect
उज्जैन में वीरों की माटी का संग्रह (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 10:38 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

उज्जैन: स्वतंत्रता दिवस केवल तिरंगा फहराने और राष्ट्रगान गाने का अवसर नहीं, बल्कि उन अनगिनत वीरों को याद करने का दिन है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया. उज्जैन के पद्मश्री सम्मानित पुरातत्वविद् डॉ. नारायण व्यास इसी भावना को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए अनूठा अभियान चला रहे हैं. पिछले चार सालों से डॉ. व्यास देश के क्रांतिकारियों और शहीदों के जन्मस्थल, कर्मस्थल और बलिदान स्थलों की पवित्र माटी एकत्रित कर रहे हैं.

अब तक वे 150 से अधिक वीरों से जुड़े स्थानों की मिट्टी अपने संग्रह में संजो चुके हैं. हर वीर की माटी को अलग-अलग बॉक्स में सुरक्षित रखा गया है, लेकिन यह केवल मिट्टी का संग्रह नहीं है, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र निर्माण की स्मृतियों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक खास प्रयास है.

martyrs Chandra shekhar Azad
लगभग 50 स्कूलों में हो चुका है प्रदर्शनी (ETV Bharat)

एक गीत से बदली दिशा, मिट्टी बनी मिशन की प्रेरणा

डॉ. नारायण व्यास बताते हैं कि इस अभियान की शुरुआत कोरोना काल के दौरान हुई. बीमारी के कारण इंदौर में भर्ती रहने के दौरान अकेलेपन और स्वास्थ्य संकट के बीच शहीदों और क्रांतिकारियों के जीवन के बारे में पढ़ना शुरू किया. इसी दौरान कवि कुमार का गीत इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की. यह गीत मन में इस कदर उतर गया कि स्वस्थ होने के बाद इसे अपने जीवन के एक नए उद्देश्य में बदल दिया.

ऐतिहासिक व्यक्तित्वों से जुड़ी माटी मौजूद

डॉ. व्यास बताते हैं कि ठीक होते ही सबसे पहले उन्होंने इंदौर में बलिदान देने वाले राणा बख्तावर सिंह से जुड़ी माटी एकत्रित की. इसके बाद शिवपुरी से तात्या टोपे, ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई और महू से डॉ. भीमराव आंबेडकर सहित देश के अनेक महान व्यक्तित्वों से जुड़े स्थलों की मिट्टी संग्रहित करते गए. आज मेरे संग्रह में रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, डॉ. भीमराव आंबेडकर, कुंवर चैन सिंह, राणा बख्तावर सिंह, तुलसी बाई होलकर सहित अनेक ऐतिहासिक व्यक्तित्वों से जुड़ी माटी मौजूद हैं.

ujjain 150 martyrs soil Collection
उज्जैन में वीर सपूतों की पवित्र माटी एकत्रित (ETV Bharat)

50 से ज्यादा स्कूलों में प्रदर्शनी

डॉ. नारायण व्यास ने बताया, "मैंने अपने इस संग्रह को घर की अलमारी तक सीमित नहीं रखा. पत्नी के साथ मध्य प्रदेश के अलग-अलग स्कूलों में नि:शुल्क प्रदर्शनियां लगा रहा हूं, अब तक लगभग 50 प्रदर्शनियों के माध्यम से हजारों स्कूली छात्र छात्राओं को वीरों की माटी और उनकी गाथाओं से परिचित करा चुके हैं. प्रदर्शनी में बच्चों को सिर्फ यह नहीं बताया जाता कि किसी वीर ने कब जन्म लिया या कब बलिदान दिया, बल्कि यह समझाने का प्रयास किया जाता है कि उन्होंने देश के लिए अपना जीवन क्यों न्योछावर किया और आज हम जिस स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, उसके पीछे किन लोगों का बलिदान है."

देश के वीर सपूत ने जीवन क्यों न्योछावर किया

उन्होंने आगे बताया, "डॉ. नारायण व्यास का मानना है कि इतिहास किताबों के पन्नों से निकलकर बच्चों के सामने जीवंत होना चाहिए. जब किसी शहीद की जन्मभूमि या बलिदान स्थल की मिट्टी उनके सामने होती है तो इतिहास केवल एक अध्याय नहीं रहता, बल्कि भावनाओं से जुड़ जाता है."

राष्ट्रभक्ति अभियान का हिस्सा

इस अभियान में अब डॉ. नारायण व्यास अकेले नहीं हैं. उनके कई मित्र भी इस मुहिम से जुड़ चुके हैं. जब कोई मित्र किसी क्रांतिकारी या शहीद के स्मारक या ऐतिहासिक स्थल पर जाता है तो वहां की थोड़ी-सी माटी लेकर डॉ. व्यास को सौंप देता है. इस तरह यह संग्रह धीरे-धीरे एक व्यक्ति का निजी संग्रह न रहकर सामूहिक स्मृति और राष्ट्रभक्ति की धरोहर बनता जा रहा है.

Dr B R Ambedkar
वीरों की माटी से नई पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति का संचार (ETV Bharat)

कौन हैं डॉ. नारायण व्यास?

5 जनवरी 1949 को उज्जैन में जन्मे डॉ. नारायण व्यास को पुरातत्व और इतिहास के क्षेत्र में लंबे योगदान के लिए जाना जाता है. उन्होंने एमए और पीएचडी जैसी उच्च शैक्षणिक उपाधियां हासिल की हैं. उनके पिता डॉ. अनंत लाल व्यास स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे. पिता से मिले संस्कारों ने नारायण व्यास के जीवन की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. पिता उन्हें खानदानी बर्तन, कपड़े और पुरानी धरोहरें संभालकर रखने की सीख देते थे. यही आदत आगे चलकर इतिहास और पुरातत्व की धरोहरों को संरक्षित करने के जुनून में बदल गई. वर्तमान में व्यास भोपाल में रह रहे हैं.

अब मिट्टी बोलेगी वीरों की कहानी

आज डॉ. नारायण व्यास के पास रखे अलग-अलग बॉक्सों में सिर्फ माटी नहीं है. किसी में तात्या टोपे के संघर्ष की स्मृति है, किसी में रानी लक्ष्मीबाई के साहस की कहानी, किसी में चंद्रशेखर आजाद की क्रांतिकारी चेतना तो किसी में उन अनगिनत वीरों के बलिदान की गवाही, जिनके कारण भारत स्वतंत्र हुआ.

इतिहास को महसूस कराना मकसद

डॉ. नारायण व्यास सपना साफ है कि बच्चे इतिहास को केवल पढ़ें नहीं, उसे महसूस करें. शायद यही इस स्वतंत्रता दिवस पर उनकी सबसे बड़ी सीख भी है. आजादी हमें विरासत में मिली है, लेकिन उसे सम्मान देना हमारी जिम्मेदारी है. वीरों की माटी को माथे से लगाना केवल श्रद्धा नहीं, आने वाली पीढ़ी को अपने इतिहास से जोड़ने का संकल्प है.

उज्जैन के डॉ. नारायण व्यास ने इसी संकल्प को अपनी जीवन यात्रा बना लिया है. माटी से स्मृति, स्मृति से इतिहास और इतिहास से राष्ट्रभक्ति जगाने की यात्रा शुरू की है.

TAGGED:

150 MARTYRS SOIL COLLECTION
DR B R AMBEDKAR
CHANDRA SHEKHAR AZAD
HAPPY INDEPENDENCE DAY 2026
UJJAIN MARTYRS SOIL COLLECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.