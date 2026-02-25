ETV Bharat / state

150 ट्रैक्टर ट्रॉली में राशन लाद उज्जैन आए किसान, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर एक कॉल सुन लौटे 90 गांव

उज्जैन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे से जुड़ी मांगों पर धरना देने पहुंचे थे 90 गांव के किसान, कलेक्टर ने कॉल पर सबको बुलाया, अब भोपाल जाने की तैयारी.

UJJAIN FARMERS PROTEST CANCELLED
राशन पानी और 150 ट्रेक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचे थे किसान, प्रदर्शन स्थगित (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 25, 2026 at 3:16 PM IST

Updated : February 25, 2026 at 3:31 PM IST

उज्जैन: राशन पानी बिस्तर साथ लेकर 150 से अधिक ट्रेक्टर ट्रॉली के साथ बुधवार को बड़ी तादाद में किसान उज्जैन पहुंचे थे. हालांकि, किसानों का ये प्रदर्शन स्थगित हो गया है. किसान पदाधिकारियों की उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह से चर्चा के बाद किसान संघ ने यह निर्णय लिया है. किसान संघ के पदाधिकारीयों का दल निणर्य के बाद अब भोपाल के लिए रवाना हुआ है, जहां इस मामले में महत्वपूर्ण निणर्य हो सकते है. उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह का कहना है कि बुधवार देर शाम तक ही इस मामले में अंतिम निर्णय सार्वजनिक कर दिया जाएगा. फिलहाल किसी भी तरह का प्रदर्शन किसानों का नहीं हो रहा है किसानों से चर्चा की गई

इस वजह से प्रदर्शन करने पहुंचे थे किसान

उज्जैन से इंदौर और उज्जैन से जावरा ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल रोड बनने से पहले ही बीते 1 साल से रतलाम, उज्जैन और इंदौर के 90 गांवों के किसान विरोध कर रहे हैं. किसानों का कहना है कि इस मार्ग को सामान्य हाईवे की तरह बनाया जाए 20-40 फुट ऊंचाई नहीं दी जाए, दूसरा तीनो जिले के प्रभावित किसानों को बाजार मूल्य का मुआवजा दिया जाए. मांग नहीं मानने पर किसानों ने अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी थी.

कलेक्टर से बातचीत के बाद प्रदर्शन स्थगित (Etv Bharat)

किसान अपनी मांगों को लिए बुधवार को उज्जैन भी पहुंचे लेकिन उज्जैन पहुंचते ही मौखिक आश्वासन किसानों को मिला. करीब 250 से ज्यादा किसान बुधवार को उज्जैन पहुंचे थे, जिनके ट्रैक्टर ट्रॉली ग्रामीण क्षेत्रों में ही रुकवा दिए गए थे. किसान अपने-अपने निजी वाहनों से उज्जैन पहुंचे थे और स्मार्ट सिटी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए थे.

Ujjain Farmers Protest Cancelled
धरने के लिए उज्जैन पहुंचे थे किसान (Etv Bharat)

कलेक्टर से चर्चा के बाद धरना प्रदर्शन स्थगित

किसान नेता राजेश सोलंकी ने कहा, '' हमारा जो ग्रीनफील्ड मार्ग को लेकर धरना था उस विषय में कलेक्टर का सुबह ही फोन कॉल आ गया था. कलेक्टर ने कहा था हम बैठ कर चर्चा करते हैं और आपकी जो कुछ मांग है, उसका हल निकालते हैं. हमें देर शाम तक तय मुआवजा व अन्य मांगों को लेकर सहमति दी है, उसी का इंतजार है अब. हमें भोपाल बुलाया गया है, उसके लिए रवाना हो रहे हैं. हमें आश्वस्त किया गया है कि हमारी मांगो को मानेंगे और उचित निराकरण करेंगे. हमने इन्ही कारणों से आज का धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया है.

90 गांव के किसान प्रभावित

उज्जैन, इंदौर व उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड एक्सिस वे पर तीन जिलों रतलाम. उज्जैन व इंदौर मिलाकर 90 गांव के किसान हाईवे बनने से प्रभावित हो रहे हैं. इसमें उज्जैन के 56, इंदौर के 20 और रतलाम के 14 गांव शामिल हैं. किसानों की सभी मुख्य मांगों को लेकर किसान संगठन और प्रशासनिक अधिकारियों की बातचीत लगातार जारी है, अब देखना होगा कि इस मामले में क्या महत्वपूर्ण और अंतिम निर्णय सामने आता है. किसान संगठन अंतिम निर्णय के बाद तय करेगा धरना प्रदर्शन को आगे बढ़ाया जाए या फिर समाप्त कर दिया जाए.

