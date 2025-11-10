ETV Bharat / state

सिंहस्थ 2028 में फंसा पेंच, लैंड पुलिंग एक्ट के खिलाफ 18 नवंबर से किसानों का बड़ा आंदोलन

भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह आंजना ने कहा कि "मध्य प्रदेश सरकार से किसान संघ ने लैंड पुलिंग एक्ट और खेतों में स्थाई निर्माण को लेकर अपनी राय स्पष्ट करने का आग्रह किया था, लेकिन अभी तक कोई स्पष्टता सरकार द्वारा नहीं रखी गई. भारतीय किसान संघ के पास सरकार की संवादहीनता के चलते आंदोलन ही समाधान का एकमात्र रास्ता बचा है. सरकार की उदासीनता के चलते हम यह निर्णय लेने पर मजबूर हुए हैं. 10 नवंबर को मालवा प्रांत के सभी जिला केंद्र पर लैंड पुलिंग कानून के खिलाफ ज्ञापन दिया जाएगा. साथ ही 18 नवंबर को उज्जैन में "घेरा डालो, डेरा डालो आंदोलन" अनिश्चित काल के लिए किया जाएगा."

उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन में सिंहस्थ 2028 से पूर्व लैंड पुलिंग का मामला गर्माता जा रहा है. भारतीय किसान संघ लैंड पुलिंग के विरोध में अब तक कई प्रदर्शन कर चुका है. उज्जैन में बीते दिनों ट्रेक्टर रैली निकाली तो वहीं मालवा प्रान्त की महिलाओं ने भी बड़ा प्रदर्शन किया. अब भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह आंजना ने ऐलान किया है कि 18 नवंबर से उज्जैन प्रशासनिक भवन में अनिश्चित काल के लिए "घेरा डालो, डेरा डालो आंदोलन" शुरू करेंगे.

18 नवंबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी (ETV Bharat)

सिंहस्थ क्षेत्र में निजी भूमि पर निर्माण नहीं होने दिया जाएगा

अभी हाल ही में सरकार ने गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से सिंहस्थ मेला क्षेत्र में आने वाले किसानों की जमीन अधिग्रहित करने के लिए राजपत्र में प्रकाशन करा दिया है. साथ ही आरोप है कि, 1300 किसानों की आपत्ति के निराकरण के कोई दस्तावेज नहीं दिए जा रहे हैं और ना संभागायुक्त के यहां रिवीजन याचिका ली जा रही है. किसान संघ के अखिल भारतीय संगठन मंत्री दिनेश कुलकर्णी ने दीपावली मिलन समारोह में कहा कि, ''सरकार जब तक लैंड पुलिंग कानून और सिंहस्थ में स्थाई निर्माण पर अपनी राय स्पष्ट नहीं करेगी, तब तक सिंहस्थ क्षेत्र में निजी भूमि पर निर्माण नहीं होने दिया जाएगा.''

18 जिलों की महिलाएं मैदान में उतरेंगी

भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह आंजना ने कहा कि "किसानों की मातृशक्ति आगे आकर सिंहस्थ क्षेत्र में निर्माण कार्य करने से रोकेगी. इसी योजना के अनुसार 4 और 5 नवंबर को दीपदान और महाकाल महाराज को ज्ञापन दिया गया था. 18 जिलों की मातृशक्ति ने आकर सिंहस्थ क्षेत्र के किसानों की जमीन छीनने से रोकने में बड़ा समर्थन दिया है जो परिणाम कारी होगा. महिलाओं ने श्री राम घाट पर सद्बुद्धि यज्ञ भी किया था."

घेरा डालो, डेरा डालो आंदोलन की चेतावनी (ETV Bharat)

उन्होंने आगे बताया कि "घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन" के तहत उज्जैन के प्रशासनिक भवन में किसान परिवार घेरा डालेंगे और जब तक लैंड पुलिंग कानून की वापसी का निर्णय नहीं हो जाएगा, तब तक वहीं रहेंगे. धरना स्थल पर ही सभी तरह के काम होंगे. जिसमें सभी किसान समाज, उनके परिवार जन, संत समाज, अन्य सभी जो भी किसानों को समर्थन करते हैं हजारों की तादाद में शामिल होंगे."