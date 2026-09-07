ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में दूध के भाव पर लामबंद हुए किसान, 12 रुपये प्रति फैट की रखी मांग

किसानों का कहना है कि पशु आहार, खली, चारा और अन्य जरूरी सामान की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है, लेकिन दूध के भाव में लागत के अनुरूप वृद्धि नहीं हुई है. किसानों के अनुसार वर्तमान में करीब 8.40 रुपये प्रति फैट की दर मिल रही है. ऐसे में उन्होंने शासन से दूध का भाव बढ़ाकर कम से कम 12 रुपए प्रति फैट किए जाने की मांग की है.

उज्जैन: दूध के भाव में बढ़ोतरी की मांग को लेकर उज्जैन जिले के दूध उत्पादक किसान लामबंद हो गए हैं. महीदपुर तहसील के जुना खेड़ा सरकार मंदिर में किसानों का विशाल सम्मेलन रविवार रात आयोजित किया गया, जिसमें जिले सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए. सम्मेलन में किसानों ने बढ़ती महंगाई और पशुपालन की बढ़ती लागत का हवाला देते हुए दूध का भाव 12 रुपये प्रति फैट किए जाने की मांग उठाई.

किसान भगवान बड़ौत ने कहा कि "सम्म्मेलन का मुख्य उद्देश्य दूध उत्पादक किसानों को उनकी लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिलाना है. 10 सितंबर को दोपहर 12 बजे किसान उज्जैन कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपेंगे. इसके बाद भी मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा." भगवान बड़ौत ने यह भी कहा कि पिछले वर्षों की तुलना में पशुपालन की लागत काफी बढ़ गई है. जब अन्य वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में दूध का भाव किसानों की लागत के अनुरूप नहीं बढ़ना चिंता का विषय है. किसानों ने इसी मुद्दे को लेकर शासन के सामने अपनी मांग मजबूती से रखने का निर्णय लिया है.

उज्जैन में लामबंद हुए दूध उत्पादक किसान (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें:

गांव गांव जाकर किसानों को आंदोलन से जोड़ने की बात

उज्जैन जिले के जवासर सोलन क्षेत्र के किसान राजेश शर्मा ने कहा कि "10 सितंबर को कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया है. यदि इसके बाद भी किसानों की मांगों पर सुनवाई नहीं होती है तो गांव गांव जाकर किसानों को आंदोलन से जोड़ने और उचित दूध मूल्य की मांग को लेकर जागरूक किया जाएगा." ऐसे में अब 10 सितंबर को होने वाले प्रदर्शन पर किसानों को नजर है. इस दौरान बड़ी संख्या में किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी मांग शासन तक पहुंचाएंगे.