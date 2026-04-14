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उज्जैन में गेहूं खरीद शुरू होने से पहले बवाल, खाद्य आपूर्ति नियंत्रक पर फूटा किसानों का गुस्सा

किसानों ने उज्जैन-झालवाड़ रोड किया जाम ( ETV BHARAT )