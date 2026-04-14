उज्जैन में गेहूं खरीद शुरू होने से पहले बवाल, खाद्य आपूर्ति नियंत्रक पर फूटा किसानों का गुस्सा
किसानों ने समर्थन मूल्य को लेकर उज्जैन-झालवाड़ रोड किया जाम. भरी दोपहरी में लंबे जाम से यात्री हुए परेशान.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 14, 2026 at 7:45 PM IST
उज्जैन : मंगलवार को सैकड़ों किसानों ने उज्जैन-झालावाड़ नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया. इस वजह से सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. यातायात पूरी तरह ठप हो गया. करीब दो घंटे तक चले इस जाम को हटवाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी लगातार प्रयास करते रहे, लेकिन किसान जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक शालू वर्मा को हटाने की मांग पर अड़े रहे. प्रदर्शन में घट्टिया तहसील व महिदपुर के घोंसला सहित आसपास के कई गांवों के किसान शामिल हुए.
सत्यापन प्रक्रिया में दिक्कतें
उज्जैन के घट्टिया थाना क्षेत्र के ग्राम निपानिया गोयल में किसानों ने समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया. किसानों का कहना है कि समय पर स्लॉट बुक नहीं हो पा रहा, सत्यापन प्रक्रिया में दिक्कतें आ रही हैं और उन्हें घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ रहा है, जिससे वे परेशान हैं. इन्हीं समस्याओं के चलते किसान संघ ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. भीषण गर्मी के बीच बसों में बैठे यात्री भी काफी देर तक परेशान होते रहे. किसानों ने दोपहर करीब 12 बजे प्रदर्शन शुरू किया, जो 2 बजे तक जारी रहा.
दो घंटे तक जाम रहा नेशनल हाइवे
चक्काजाम की सूचना मिलने पर एसडीएम, डीएसपी, थाना प्रभारी और तहसीलदार पहुंचे और किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे. किसानों ने जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक के खिलाफ जमकर विरोध जताया और मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए उन्हें मौके पर बुलाने की मांग की. करीब दो घंटे तक उनके नहीं पहुंचने से किसानों में नाराजगी और बढ़ गई. गुस्साए किसानों ने शालू वर्मा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्हें उज्जैन से हटाने की मांग रखी.
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स्लॉट बुक करने में दिक्कतें
किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि 30 मिनट के भीतर शालू वर्मा मौके पर नहीं पहुंचती हैं तो उज्जैन जिले के सभी प्रमुख मार्गों पर चक्काजाम किया जाएगा. किसानों ने आरोप लगाया कि जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक और महिदपुर की फूड अधिकारी द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा है. जिले के करीब 42 हजार सर्वे नंबरों का पंजीयन सत्यापन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सैटेलाइट सिस्टम द्वारा उन्हें असत्यापित कर दिया गया है. इसके अलावा छोटे किसानों को स्लॉट बुक करने में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.