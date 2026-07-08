ETV Bharat / state

अल्पवृष्टि-अतिवृष्टि से नहीं डूबेगा मालवा का सोना, उज्जैन के किसान की रिसर्च ने बदली खेती की तस्वीर

उज्जैन के किसान ने रेज्ड बेड आधुनिक तकनीक से खेती को बनाया सफल बिजनेस, आईएआरआई किसान फेलोशिप पुरस्कार से हुए सम्मानित. राहुल राठौर की रिपोर्ट.

UJJAIN FARMERS FARMING TECHNIQUE
अल्पवृष्टि और अतिवृष्टि से नहीं डूबेगा मालवा का सोना (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 8, 2026 at 9:29 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

उज्जैन: मालवा की पहचान कही जाने वाली सोयाबीन को किसान "मालवा का सोना" कहते हैं. लेकिन पिछले कुछ सालों में कभी अतिवृष्टि तो कभी अल्पवृष्टि ने सोने की चमक फीकी कर दी. जलभराव से फसलें सड़ने लगीं, सूखे में उत्पादन घटने लगा और किसान मुआवजे और बीमा के भरोसे रहने लगे.

ऐसे समय में उज्जैन जिले की घट्टिया तहसील के पिपलियाहामा गांव के किसान अश्विनी सिंह चौहान ने एक ऐसी तकनीक विकसित कर उसे व्यवहार में उतारा है, जो मौसम की मार से फसलों को बचाने में कारगर साबित हो रही है. खास बात यह है उन्हें इस नवाचार और खेती में किए गए प्रयोगों के लिए साल 2022 में ICAR के अंतर्गत आईएआरआई किसान फेलोशिप पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है.

उज्जैन के किसान की रिसर्च ने बदली खेती की तस्वीर (ETV Bharat)

25 एकड़ में रेज्ड बेड तकिनिक से लगाई सोयाबीन

किसान अश्विनी सिंह ने बताया, "इस साल करीब 25 एकड़ में रेज्ड बेड (मेड़ एवं नाली) तकनीक से सोयाबीन की बुवाई की है. यह तकनीक केवल सोयाबीन ही नहीं, मक्का, उड़द, मूंग, ज्वार, मूंगफली, राजमा, लहसुन, प्याज, आलू और चना जैसी कई फसलों में भी बेहतर परिणाम दे रही है."

समस्याओं पर रोने की बजाय खोजा समाधान

किसान अश्विनी सिंह चौहान पिछले 19 सालों से खेती कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने महसूस किया कि हर साल किसान कभी तेज बारिश, कभी मौसम की मार और सूखे से परेशान रहता है. उन्होंने कहा, "केवल सरकार या बीमा कंपनी के भरोसे रहने से खेती नहीं सुधरेगी. इसलिए मैंने खेती की समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान खोजने का निर्णय लिया. इसी सोच के साथ परंपरागत "गड़ से बोने" की तकनीक की रिसर्च किया और उसे आधुनिक कृषि यंत्रों के माध्यम से विकसित करने की दिशा में काम शुरू किया."

RAISED BED FARMING TECHNIQUE
रेज्ड बेड तकनीक से बेहतर उत्पादन (ETV Bharat)

देसी ज्ञान और आधुनिक रिसर्च का अनोखा संगम

अश्विनी सिंह बताते हैं कि, ''पुराने समय में आलू और मूंगफली की खेती मेड़ बनाकर की जाती थी. इसी तकनीक को आधुनिक रूप देने के लिए उज्जैन के कृषि यंत्र निर्माता प्रकाश पाटीदार (कृषि दर्शन) और मक्सी स्थित जांगिड़ ब्रदर्स के साथ मिलकर कई सालों तक रिसर्च किया. साल 2018 में पहली मशीन तैयार हुई, लेकिन उसमें कई सुधार की आवश्यकता थी. लगातार प्रयोग, किसानों के अनुभव और इंजीनियरों की मदद से ऐसी रेज्ड बेड सीड ड्रिल तैयार की गई, जो कम बारिश और अधिक बारिश दोनों परिस्थितियों में बेहतर उत्पादन देने लगी.''

क्या है रेज्ड बेड तकनीक?

किसान ने बताया कि, ''इस तकनीक में खेत को समतल नहीं बोया जाता, खेत में ऊंची-ऊंची मेड़ बनाई जाती है और उनके बीच नालियां रहती हैं. फसल की बुवाई मेड़ पर होती है. जबकि अतिरिक्त पानी नालियों से बाहर निकल जाता है. यही व्यवस्था इस तकनीक की सबसे बड़ी ताकत है.''

FARMER FELLOWSHIP AWARD
आईएआरआई किसान फेलोशिप पुरस्कार से हुए सम्मानित (ETV Bharat)

अतिवृष्टि और अल्पवृष्टि में नहीं सड़ती फसल

किसान ने आगे बताया, "अगर बुवाई के बाद तेज बारिश हो जाए तो सामान्य खेतों में पानी भर जाता है. बीज सड़ जाते हैं और अंकुरण प्रभावित होता है, लेकिन रेज्ड बेड तकनीक में पानी नालियों से निकल जाता है. जिससे बीज सुरक्षित रहता है और अंकुरण अच्छा होता है. जड़ें स्वस्थ विकसित होती हैं. फसल जलभराव से नहीं सड़ती और अल्पवृष्टि में भी राहत मिलती है. अगर लंबे समय तक बारिश नहीं हो तो भी यह तकनीक लाभ देती है. मेड़ों में नमी अधिक समय तक बनी रहती है. सिंचाई सीमित हो तो केवल एक नाली छोड़कर पानी देने से भी पूरी मेड़ में नमी फैल जाती है. इससे पौधे 15 से 20 दिन तक सुरक्षित रह सकते हैं."

कम बीज और कम लागत से ज्यादा उत्पादन

खास बात यह है कि जहां सामान्य किसान एक हेक्टेयर में 100 से 150 किलो तक सोयाबीन बीज डालते हैं, वहीं रेज्ड बेड तकनीक में केवल 55 किलो प्रति हेक्टेयर बीज का उपयोग कर रहे हैं. यानी बीज की बचत, लागत में कमी, उचित पौध संख्या, बेहतर वायु संचार, कम बीमारी और अधिक उत्पादन होता है. रेज्ड बेड पर मिट्टी भुरभुरी रहती है, इससे सोयाबीन की जड़ों का विकास बेहतर होता है. राइजोबियम की अधिक गठानें बनती हैं.

यही गठानें पौधे को अधिक नाइट्रोजन उपलब्ध कराती हैं. परिणामस्वरूप फलियां अधिक लगती हैं और दाने बेहतर बनते हैं. इस तकनीक से केवल उत्पादन ही नहीं बढ़ता, बल्कि गुणवत्ता भी सुधरती है. इससे फसल के दाने मोटे बनते हैं. पूरी तरह पकते हैं. जलभराव से नीचे की फलियां नहीं सड़तीं है. येलो मोजेक जैसी समस्याएं कम होती हैं. बेहतर गुणवत्ता का बीज बाजार में अधिक मूल्य दिलाता है. यानी किसान को केवल ज्यादा उत्पादन ही नहीं, बल्कि बेहतर भाव भी मिल सकता है.

MODERN FARMING TECHNIQUES IN UJJAIN
अतिवृष्टि और अल्पवृष्टि में नहीं सड़ती फसल (ETV Bharat)

केवल सोयाबीन नहीं, कई फसलों में सफल

किसान के अनुसार, रेज्ड बेड तकनीक सोयाबीन ही नहीं बल्कि अन्य फसलों में भी सफल साबित हुई है. सोयाबीन के साथ मक्का, उड़द, मूंग, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, राजमा, डॉलर चना, आलू, लहसुन, प्याज की खेती में भी बढ़िया पैदावार होता है. कई क्षेत्रों में मूंगफली और राजमा की खेती में भी इस तकनीक से अच्छे परिणाम मिले हैं.

राष्ट्रीय स्तर पर मिला सम्मान

अश्विनी सिंह ने तमाम किसानों को संदेश देते हुए कहा, "सरकार आपकी खेती नहीं करेगी. सरकार एमएसपी या मुआवजा दे सकती है, लेकिन आय बढ़ाने का सबसे बड़ा रास्ता नई तकनीक अपनाना है. अगर किसान उत्पादन और गुणवत्ता दोनों बढ़ा ले तो उसकी आमदनी अपने आप बढ़ जाएगी. समय के साथ खेती में भी बदलाव जरूरी है."

खेती में नवाचार और किसानों के लिए उपयोगी तकनीक विकसित करने पर साल 2022 में किसान अश्विनी को इंडियन कौंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI से सम्मानित किया गया था. यह सम्मान इस बात का प्रमाण है कि किसान खुद अनुसंधान करें और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार तकनीक विकसित करे तो वह पूरे देश के किसानों के लिए मिसाल बन सकता है.

TAGGED:

RAISED BED FARMING TECHNIQUE
UJJAIN SUCCESSFUL FARMING
MODERN FARMING TECHNIQUES IN UJJAIN
FARMER FELLOWSHIP AWARD
UJJAIN FARMERS FARMING TECHNIQUE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.