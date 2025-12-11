ETV Bharat / state

किसान की जिद ने बचाईं 15000 से अधिक जिंदगियां, 16 की उम्र में 8 दोस्तों के साथ लिया था संकल्प

उज्जैन के किसान यतीश जाट का समाज सेवा का संकल्प. 20 साल पहले 8 दोस्तों की टीम से शुरू हुए सफर में अब 1000 साथी.

UJJAIN FARMER SAVED OVER 15000 LIFE
किसान की जिद ने बचाईं 15000 से अधिक जिंदगियां (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 11, 2025 at 5:38 PM IST

|

Updated : December 11, 2025 at 6:03 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

उज्जैन: जिस उम्र में लोग अपने करियर को लेकर चिंतित रहते हैं और सोचते हैं आगे चलकर उन्हें क्या बनना है, कैसी पढ़ाई करना है कहां कोचिंग करनी है, ठीक उसी उम्र में एक नौजवान ने ये सब चीजों को छोड़ते हुए समाज सेवा का संकल्प लिया. 16 बरस की उम्र से शुरू किए सफर को 20 साल हो गए. अब उम्र हो गई है 38 साल इसके बाद भी यह शख्स कभी अपने संकल्प को नहीं भूला. पेशे से ये खेती किसानी करते हैं लेकिन दिन हो या रात जरुरतमंदों के लिए हर वक्त हाजिर हैं. इनका नाम है यतीश बृजमोहन जाट. इनकी कहानी आपको भी जरूर प्रेरणा देगी.

'हम हैं वहां जरूरत है जहां'

उज्जैन के केसुनि गांव के रहने वाले यतीश बृजमोहन जाट ने 16 साल की उम्र में अपने स्कूल के 08 दोस्तों के साथ समाज सेवा का संकल्प लेकर युवा उज्जैन के नाम से टीम बनाई. इस टीम ने सड़क किनारे रहने वाले बेसहारा कमजोर वर्ग के लोगों की मदद करने से अपनी मुहिम शुरू की.

16 की उम्र में 8 दोस्तों के साथ लिया था समाज सेवा का संकल्प (ETV Bharat)

इस युवा ने "हम हैं वहां जरूरत है जहां" का नारा बुलंद करते हुए हर रोज 2 घंटे लोगो की मदद करने का संकल्प लिया. आज यतीश की उम्र 38 वर्ष है. पिछले लगभग 20 सालों में किसान ने 15000 से अधिक लोगों की जान बचाकर मानवता की मिसाल पेश की है. 6 से अधिक लोगों को देहदान के लिए संकल्प दिलवा चुके हैं तो कई बेटियों के उजड़े घर बसा चुका हैं.

RAKT VAHENI RAKT YODHA SANSTHAN
हर रोज 2 घंटे मदद का संकल्प (ETV Bharat)

अब 8 नहीं 1000 रजिस्टर्ड युवाओं की टीम

खास बात यह है आज किसान के साथ सिर्फ 8 दोस्तों की नहीं बल्कि 1000 रजिस्टर्ड और 2000 अन्य युवाओं की टीम रक्त वाहिनी रक्त योद्धा सेवा संस्थान के नाम से रजिस्टर्ड है. जो बीते 13 सालों से मानव सेवा कर रही है और सैकड़ों लोगों के संपर्क में रहकर हर रोज आज भी दिन रात मदद करते हैं.

16 साल की उम्र में ऐसे की शुरुआत

किसान यतीश बृजमोहन जाट ने ईटीवी भारत से चर्चा में बताया कि "आज से लगभग 20 साल पहले 16 वर्ष की उम्र में जब कभी रास्ते से गुजरता तो सड़क किनारे फुटपाथ पर सोने वाले, अस्पतालों के बाहर कई ऐसे लोगों को देखा जो गंभीर बीमारी से पीड़ित थे लेकिन उनके पास इलाज के लिए पैसा नहीं था. उस वक्त आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था नहीं थी और सोशल मीडिया नहीं होने से शासन की अन्य योजनाओं का इतना प्रचार प्रसार भी नहीं था. कमजोर, बेसहारा लोगों के बारे में स्कूल में दोस्तों से चर्चा की और 8 दोस्तों को भी तैयार किया. इसके बाद संकल्प लिया कि हम हैं वहां जरूरत है और फिर लोगो की जिंदगी बचाने की मुहिम की शुरुआत की."

BLOOD WARRIOR SERVICE UJJAIN
20 साल पहले 8 दोस्तों की टीम से शुरू हुए सफर में अब 1000 से ज्यादा साथी (ETV Bharat)

हर रोज 2 घंटे मदद का संकल्प

किसान यतीश जाट ने बताया कि "08 दोस्तों में मेरे साथ विक्रांत जैन, कमल जैन, प्रितेश चंडालिया, योगेश बैरागी, सौरभ दुआ, रवि पंजाबी, अर्पित खंडेलवाल थे. जिन्होंने युवा संगठन उज्जैन के नाम से रजिस्टर्ड संस्था बनाई और हर रोज 2 घंटे लोगों की मदद के लिए देना शुरू किए. उदाहरण के लिए सड़क किनारे रहने वाले, अस्पतालों के बाहर बैठे, एक्सीडेंट में घायल, कोई मानसिक रूप से परेशान और अन्य सभी से बात करके उनकी बीमारी का नाम लिखकर 8 बॉक्स भी तैयार किए. सभी दोस्त शहर के सबसे व्यस्ततम क्षेत्रों में चौराहों पर खड़े होकर फंड इकठ्ठा करते और उससे उनका उपचार करवाते.

YATISH HELP THALASSEMIA CHILDREN
उज्जैन के किसान यतीश जाट का समाज सेवा का संकल्प (ETV Bharat)

ऐसे 50 सफल ऑपरेशन उस दौर में हमने करवाए तो समझ आया कि सबसे ज्यादा ब्लड की आवश्यकता लोगों को है और ये सबसे कठिन काम था. इसके बाद वहीं से लोगों को ब्लड उपलब्ध कराने का संकल्प लिया."

UJJAIN FARMER SAVED OVER 15000 LIFE
उज्जैन के हर अस्पताल में मौजूद है रक्तदाताओं की लिस्ट (ETV Bharat)

अब तक बचाई 15000 लोगों की जान

किसान यतीश जाट बताते हैं कि " उस दौर में ब्लड इकठ्ठा करना सबसे कठिन काम था. किसी जरुरतमंद को ब्लड उपलब्ध करवाने के लिए हमारी टीम ने बड़े स्तर पर मुहिम चलाई और संकल्प लिया किसी भी परिस्थिति में लोगों को ब्लड की आवश्यकता होने पर उसे उपलब्ध कराया जाएगा. इसके बाद रक्त वाहिनी रक्त योद्धा सेवा संस्थान की शुरुआत की और बीते 13 सालों से इस सेवा संस्थान के नाम से हर रोज ब्लड देने का काम कर रहे हैं. इन सालों में 15000 से अधिक लोगों को ब्लड उपलब्ध करवाकर उनकी जान बचा चुके हैं. इसके अलावा 06 लोगों को देहदान के लिए संकल्प भी दिलवा चुके हैं.

YATISH HELP THALASSEMIA CHILDREN
थैलेसीमिया से पीड़ित 200 बच्चों को दे रहे नया जीवन (ETV Bharat)

200 बच्चों को दे रहे नया जीवन

किसान यतीश की कहानी अपने आप में बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि यतीश पिछले कई सालों से थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को भी ब्लड उपलब्ध करवा रहे हैं. उज्जैन के चरक भवन में एडमिट होने वाले वर्तमान में लगभग 200 बच्चे थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं. प्रदेश के अलग-अलग इलाकों के ये वो बच्चे हैं जिन्हें हर महीने में हर बच्चे को 650 एमएल ब्लड की आवश्यकता होती है और उसी वजह से जीवन जी रहे हैं. यतीश हर माह लगभग 500 यूनिट ब्लड अलग-अलग कैंप के माध्यम से एकत्रित कर उज्जैन के शासकीय चरक भवन के थैलेसीमिया वार्ड को देते हैं और बच्चों को नया जीवन देने में लगे हैं.

UJJAIN FARMER SAVED OVER 15000 LIFE
यतीश जाट ब्लड के लिए जरुरमंद लोगों की करते हैं मदद (ETV Bharat)

पीड़ित बच्चों के अभिभावकों ने दिया धन्यवाद

उज्जैन के शासकीय चरक भवन में थैलेसीमिया वार्ड में भर्ती पीड़ित बच्चों के माता-पिता में मध्य प्रदेश के धार निवासी सुनील का 3 साल का बेटा थैलेसीमिया बीमारी से पीड़ित है और उसे महीने में 2 बार ब्लड की आवश्यकता होती है. ऐसे ही इंदौर के मांगलिया क्षेत्र से आया एक परिवार जिनका 8 साल का बेटा है और थैलेसीमिया बीमारी से पीड़ित है उन्हें भी लगभग 650 एमएल ब्लड की आवश्यकता हर महीने होती है. जिसकी उपलब्धता जब यतीश करवाते हैं तो अभिभावक भावुक मन से उन्हें धन्यवाद देते हैं.

RAKT VAHENI RAKT YODHA SANSTHAN
हर महीने ब्लड कैंप लगाकर जरुरतमंदों को उपलब्ध कराते हैं ब्लड (ETV Bharat)

'24 घंटे में हर वक्त तैयार रहती है टीम'

8 दोस्तों की टीम के शुरुआती सदस्य कमल जैन ने ईटीवी भारत से चर्चा में कहा "यतीश की इस मुहिम ने कई लोगों को नया जीवन दिया है. हम तो भाई यतीश के सहयोगी हैं. रात के 2 भी बज रहें हो तो हम अपना जरूरी काम छोड़कर लोगों की सेवा को प्राथमिकता देते हैं. चाहे प्रदेश के किसी कोने में जाना हो हम अपनी टीम को एक्टिव करते हैं और उसे तत्काल मदद पहुंचाते हैं. 1000 रजिस्टर्ड युवाओं की टीम ने हजारों लोगों को आपस में जोड़ रखा है. सिर्फ उज्जैन में ही हजारों लोगों के फोन में यतीश जाट का नंबर उपलब्ध है. हर ब्लड बैंक के बाहर यतीश का नंबर है, जिससे बाहर से आने वाले जरुरतमंदों को भी आवश्यकता पड़ने पर यतीश के पास फोन आ जाता है."

खेती किसानी का कुछ प्रतिशत हिस्सा सेवा में

किसान यतीश जाट के परिवार में मां गुलाब बाई उम्र 55 वर्ष, पिता बृजमोहन जाट 60 वर्ष, 2 छोटे जुड़वा भाई नरेंद्र और धर्मेंद्र किसान हैं. यतीश के दो बच्चे हैं. 1 बेटा पारस 8 वर्ष और बेटी चंद्रप्रभा 12 वर्ष. उज्जैन से 13 किलोमीटर दूर केसुनी गांव का रहने वाले इस परिवार के पास लगभग 80 बीघा जमीन है. किसान यतीश खेती किसानी से होने वाली आय का जरूरत के हिसाब से कुछ प्रतिशत हिस्सा मानव सेवा में भी लगाते हैं. साथ ही दोस्त भी अलग-अलग व्यापार और नौकरी के हिसाब से वह भी मानव सेवा में मदद करते हैं.

Last Updated : December 11, 2025 at 6:03 PM IST

TAGGED:

UJJAIN FARMER YATISH JAT
YATISH HELP THALASSEMIA CHILDREN
RAKT VAHENI RAKT YODHA SANSTHAN
BLOOD WARRIOR SERVICE UJJAIN
UJJAIN FARMER SAVED OVER 15000 LIFE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.