मध्य प्रदेश के किसान का नवाचार, ड्रैगन फ्रूट की खेती से मिलेंगे हर साल 32 लाख

ईटीवी भारत से चर्चा के दौरान किसान सुभाष पाटीदार ने बताया कि "हमने आज से 2 वर्ष पूर्व 40 पौधे लगाकर ट्रायल किया था. चूंकि इस खेती की शुरुआत में 1 बीघा में लगभग 4 लाख रुपए खर्च आता है, इसलिए देसी जुगाड़ अपनाया. खेत के कुछ अनुपयोगी हिस्सों में हमने बांस के डंडे जमीन में गाड़े, ऊपर मजबूत रिंग की जगह वाहनों के पुराने टायर का इस्तेमाल किया और पौधे लगाए, क्योंकि ये पौधे बेल की तरह बढ़ते हैं और 1.5 क्विंटल तक वजनी हो जाती है."

उज्जैन के मक्सी रोड स्थित ताजपुर गांव में पाटीदार परिवार है, जो पेशे से खेती किसानी ही करता है. परिवार के पास 27 बीघा जमीन है, जो मक्सी रोड से लगी हुई. पाटीदार परिवार के सुभाष, राहुल और विशाल व अन्य ने मिलकर 8 बीघा खेत में ड्रैगन फ्रूट के 7500 पौधे लगाए हैं. ईटीवी भारत की टीम ने मौके पर पहुंचकर किसानों से चर्चा की और पूरी प्रोसेस को समझा. जिसे आप इस रिपोर्ट में पूरे विस्तार से जानेंगे.

उज्जैन: मध्य प्रदेश के किसान अब परंपरागत खेती से आगे बढ़ नवाचार कर रहे हैं. प्रदेश के एक मात्र जिले रतलाम में की जाने वाली ड्रैगन फ्रूट की खेती अब उज्जैन में भी देखने को मिली है. यह एक ऐसी खेती है, जिसमें शुरुआत में ज्यादा खर्च आता है लेकिन फिर जिंदगी भर मोटी कमाई होती है. उज्जैन में ये खेती 8 बीघा जमीन पर किसान परिवार ने की है. किसान को इस खेती की शुरुआत करने में प्रति बीघा करीब 4 लाख रुपए का खर्च आया है. जिसका रिटर्न 2 साल बाद से मिलना शुरू होगा.

8 बीघा में लगाया 7500 ड्रैगन फ्रूट के पौधे (ETV Bharat)

किसान ने रतलाम में सीखा खेती का प्रोसेस

सुभाष ने कहा, "इसके एक-एक पौधे में दर्जनों फल लगते हैं. हमने जो पौधे ट्रायल के लिए लगाया था, उसमें भी ठीक वैसा ही हुआ. पौधों से परिणाम अच्छा मिला और मीठे फल आने लगे. जब परिणाम अच्छे मिले तो अब हमने 7500 पौधे लगाए हैं. मुझे विश्वास है कि उम्मीद से ज्यादा ही फल मिलेगा. इस खेती के लिए रतलाम जाकर हमने इसकी प्रोसेस को भी सीखा था."

ड्रैगन फ्रूट की खेती में किस प्रकार के आते हैं खर्चे

खेत में लगे सीमेंट की पोल को लेकर किसान राहुल पाटीदार बताते हैं कि "पूरे खेत में लगे ये सीमेंट के पोल की हाइट 6.5 फुट है. उसके ऊपर लगी ये रिंग 2/2 की है. 1 पोल और रिंग बनवाने की कीमत 800 रुपए आती है. जहां बनवाते हैं, वहां से लाने का ट्रांसपोर्ट चार्ज अलग है. ऐसे 2000 से अधिक पोल लगे है. 1 पोल में 4 पौधे लगते है. 1 पौधे की कीमत 60 रुपए होती है. जिन्हें छत्तीसगढ़ के रायपुर से हमने मंगवाया है. लगभग 7500 पौधे हमने लगाए है.

40 पौधे लगाकर किया ट्रायल (ETV Bharat)

इसके साथ ही अन्य कई तरह के खर्चे हैं, जिसमें खाद्य, कीटनाशक, माइक्रोन्यूट्रींस, एमपीके 1919, फंगीसाइड, पानी देने के लिए ड्रीप लाइन शामिल है. अब 2 साल बाद ही 1 बीघा खेत से 4 लाख की कमाई होगी. कुल 8 बीघा में 32 लाख कमा सकते है. इसके लिए धैर्य जरूरी है."

पौधों का रखना पड़ता है विशेष ध्यान (ETV Bharat)

पौधों का रखना पड़ता है विशेष ध्यान

किसान विशाल पाटीदार ने बताया कि "सप्ताह में एक पौधे को 3 से 5 लीटर पानी लगता है. हर 15 दिन में खाद, वर्मी कंपोस्ट, गोबर का उपयोग किया जाता है. हर रोज लगभग 6 घंटे एक व्यक्ति देख रेख करने के लिए राउंड लगाता है. जिसमें कहीं फंगस लगा हो तो उसे हटाना व अन्य काम करता है. लगभग 3 से 4 साल में एक बड़े बगीचे के रूप में विकसित होकर ये कई टन फल देने वाली खेती है.

जम्बो प्रजाति के ये पौधे कांटेदार होते हैं, जिससे खुद को भी इनसे सुरक्षित रखना पड़ता है. इसे लगाने के दौरान जमीन से करीब 2 फीट मिट्टी को ऊंचा रखते हैं. जिससे जरुरत अनुसार ही पौधों को पानी मिलता है और बारिश का पानी अंदर नहीं जाता है."

उज्जैन में किसान ने शुरू की ड्रैगन फ्रूट की खेती (ETV Bharat)

देश के बड़ी फल मंडियों में बिकता है ड्रैगन फ्रूट

किसान परिवार ने बताया ये फल जितना आकर्षक है, उतना ही पौष्टिक और महंगा भी है. इसका सीजन जून से नवंबर के बीच रहता है. एक फल 400 से 900 ग्राम तक का होता है. 400 ग्राम की कीमत रिटेल में 120 रुपए के आस पास होती है. 400 रुपए किलो तक भी ये फल बिकता है. ये फल दिल्ली, मुम्बई, हैदराबाद और अहमदाबाद जैसी बड़ी फल मंडियों में जाते हैं.

कहां-कहां होती है भारत में इसकी खेती

ड्रैगन फ्रूट की खेती मूल रूप से मेक्सिको और अमेरिका के दक्षिणी क्षेत्र में होती है. एशिया में वियतनाम ड्रैगन फ्रूट का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है. मलेशिया, फिलीपींस, श्रीलंका और भारत में भी इसकी खेती होती है. भारत मे गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक और अब मध्य प्रदेश में भी इसकी खेती हो रही है.

सफेद और लाल गूदे वाले होते हैं ड्रैगन फ्रूट

ड्रैगन फ्रूट कैक्टस पौधे पर फलता है. इसके फल को पिटाया या पिटाहया भी कहते हैं. इसका स्वाद हल्का मीठा होता है. इसके अंदर छोटे और काले बीज होते हैं. इसका जूस, जैम और आइसक्रीम में इस्तेमाल किया जाता है. ड्रैगन फ्रूट को सीधे भी खाया जाता है. यह अधिकांश जगहों पर सफेद गूदा वाला ही पाया जाता है. लेकिन लाल गूदे वाले भी ड्रैगन फ्रूट पाए जाते हैं. लाल गूदे वाले ड्रैगन फ्रूट कम पाए जाते हैं और ये अधिक महंगे भी होते हैं. ड्रैगन फ्रूट स्वास्थ्य लाभ के लिए अच्छा माना जाता है.