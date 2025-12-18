ETV Bharat / state

हाईवे के बीच फंसा खेत, किसान की फरियाद, सीएम साहब! रास्ता नहीं तो हेलीकॉप्टर भेज दीजिए

कौन है किसान, कितनी है जमीन? किसान का नाम मानसिंह पिता रामलाल राजोरिया है, जो कि गांव उटेसरा तहसील घट्टिया जिला उज्जैन का रहने वाला है. किसान ने बताया, ''उसके पास लगभग 5 बीघा जमीन है. जो उसके और उसके भाई के नाम से है. जब उज्जैन गरोठ हाइवे का निर्माण हो रहा था, इसमें से डेढ़ बीघा जमीन जो भाई के हिस्से की थी वो अधिग्रहण में गई. शासन ने उसका मुआवजा भी दिया. लेकिन अब दोनों भाइयों के पास 3.5 बीघा लगभग जमीन ही बची है, उसी से परिवार का अब तक पालन पोषण होता आया है.

उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक किसान ने मुख्यमंत्री से अपने खेत पर जाने के लिए अनोखी मांग की है. किसान ने मुख्यमंत्री से हेलीकॉप्टर की मांग कर दी जो चर्चा का विषय बन गई. बकायदा इसके लिए क्षेत्रीय एसडीएम को किसान ने एक आवेदन भी लिखा है. किसान ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि, ''मेरे खेत से लगा गरोठ हाईवे निकला है, खेत पर जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है. कई बार सीएम हेल्पलाइन, तहसील कार्यालय, कलेक्टर जनसुनवाई में शिकायतें की, लेकिन कोई स्थाई निराकरण नहीं हो पाया. ऐसी ही हालत रही तो आने वाले दिनों में पूरे परिवार की जहर खाने की नौबत आ जाएगी.

बीते डेढ़ सालों से हाईवे के कारण लहसुन, प्याज, सोयाबीन की फसलें बर्बाद हुई और उचित दाम भी नहीं मिल पाए. मुख्य कारण गरोठ हाईवे बनने से खेत पर आने जाने का रास्ता ही नहीं बचा. सामने हाईवे है और आस पास दूसरे किसानों का खेत है. खेत में आने जाने का एक मात्र रास्ता था जो हाईवे के कारण बंद हो गया. कोई अंडरपास, कोई मार्ग हाईव के दौरान नहीं बनाया गया. अब तो परिवार के पालन पोषण में दिक्कत आ रही है जमीन बंजर हो चुकी है."

किसान ने एसडीएम को सौंपा आवेदन (ETV Bharat)

कई जगह शिकायतें कीं, स्थाई समाधान नहीं निकला

किसान मानसिंह ने बताया, ''खेत तक जाने के लिए कई बार मैंने तहसीलदार को, एसडीएम को और कलेक्टर को आवेदन दिए. सीएम हेल्प लाइन में शिकायत की, बावजूद कोई स्थाई निराकरण नहीं निकल पा रहा है. अब तो आवेदन देने की भी क्षमता नहीं बची. आवेदन दे-देकर मैं थक चुका हूं. मेरी चप्पलें घिस गई हैं. इसलिए हेलिकाप्टर की सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग की है, जिससे में अपनी कृषि भूमि पर कृषि कार्य कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं. अगर यह भी उपलब्ध नहीं करा पाये तो मुझे और मेरे परिवार को अनाज के अलावा पेट भरने के लिये सिर्फ जहर देना ही बाकी रह गया है.''

खेत जाने के लिए मुख्यमंत्री से हेलीकॉप्टर की मांग (ETV Bharat)

रास्ता ना होने से नहीं कर पा रहे खेती

किसान की मां गीता बाई और पिता रामलाल राजोरिया ने कहा, ''2022-2023 से निर्माण का काम चल रहा था. जब से काम शुरू हुआ तब से शिकायत कर रहे हैं. लहसुन प्याज की फसल भी जैसे-तैसे ट्रैक्टर ट्रॉली लाकर लगाई थी. मार्च में फसल निकालने का समय आया तो निकाल नहीं पाए थे. बाद में सोयाबीन लगाई तो सिर्फ मजदूरी का पैसा निकल पाया. अब तो गेंहू की फसल लगा ही नहीं पा रहे. अधिकारी आश्वासन ही देते रहते हैं. एक बार रास्ता दिया भी था, कुछ महीने पहले बारिश के समय, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकला, वो भी बंद हो गया. 2 लाख का नुकसान अलग हो गया.''

रास्ता ना होने से परेशान किसान (ETV Bharat)

एसडीएम बोले-जल्द करेंगे निराकरण

घट्टिया तहसील के एसडीएम राजाराम करजरे ने कहा, ''किसान मानसिंह द्वारा हेलीकॉप्टर की मांग को लेकर आवेदन मिला है. खेत पर रास्ते के निर्माण को लेकर उनकी मुख्य मांग है. क्षेत्रीय तहसीलदार के पास पूर्व में एक आवेदन विचाराधीन है, जिसे गंभीरता से लिया गया है. जल्द ही इसका निराकरण करेंगे, मामले में जांच जारी है.''