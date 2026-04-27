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जलती नरवाई में झुलसा किसान, मौके पर ही मौत, सामने आई दिलदहला देने वाली तस्वीरें

उज्जैन में मौत बनकर दौड़ी जलती नरवाई की आग, मानसिक रूप से दिव्यांग किसान की खेत में जलकर मौत, परिवार में पसरा मातम.

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दिव्यांग किसान की खेत में जलकर मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 27, 2026 at 10:55 PM IST

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उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां जलती नरवाई की चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई. मामले की सूचना मिलते ही भैरवगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है. पुलिस मामले में केस दर्ज कर आगे की जांच में जुट गई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा.

मानसिक दिव्यांग किसान की मौत

थाना भैरवगढ़ प्रभारी शैलेंद्र राजावत ने बताया, "नागदा उन्हेल मार्ग स्तिथ सोडंग गांव में एक किसान की जलकर मौत का मामला सामने आया है. यहां हकीमुद्दीन नामक किसान के खेत में नरवाई जल रही थी, देखते ही देखते आग इतनी भयावह हो गई कि पास वाले खेत पर जा पहुंची, जिससे दूसरे खेत में मौजूद रामेश्वर आंजना नामक मानसिक रूप से दिव्यांग किसान उसकी चपेट में आ गया. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

मृतक किसान रामेश्वर आंजना की उम्र लगभग 60 वर्ष बताई गई है. सोमवार को शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द किया है. पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि हो पाएगी. प्राथमिक जांच में जलने से ही मौत हुई बताया जा रहा है जो शरीर पर भी नजर आ रहा है". हादसे के बाद मृतक के परिवार का रो रोकर बुरा हाल है.

प्रतिबंध के बावजूद नहीं थम रहा नरवाई जलाने का काम

कलेक्‍टर रोशन कुमार सिंह ने नरवाई प्रबंधन को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों और उप संचालक कृषि को स्पष्ट निर्देश दिए हैं. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा, "नागरिकों को नरवाई जलाने से होने वाली पर्यावरण क्षति‍ और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम होने के बारे में जागरूक करें. साथ ही नरवाई जलाते हुए कोई भी पाया गया तो उसके विरुद्ध सख्त एवं वैधानिक कार्रवाई की जाए".

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