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नरवाई बढ़ाएगी खेतों की उर्वरता, उज्जैन के किसान का गजब का इनोवेशन

अश्विनी चौहान ने बताया, किसान नरवाई को मिट्टी में ही मिलाकर खेत में कार्बनिक पदार्थ और जमीन की उर्वरा शक्ति को रख सकते हैं संरक्षित.

Pata machine stop stubble Burning
गेहूं की नरवाई से किसान ने किया नवाचार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 4:30 PM IST

4 Min Read
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उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित गांव पिपलियाहामा के एक किसान ने आए दिन खेतों में नरवाई जलाने व उससे होने वाली घटनाओं से किसानों को निजात दिलाने के लिए एक नवाचार किया है. ख़ास बात यह है इस नवाचार में किसानों को अब नरवाई नहीं जलाना पड़ेगा. किसान नरवाई को मिट्टी में ही मिलाकर खेत में कार्बनिक पदार्थ बढ़ाने और जमीन की उर्वरता शक्ति को संरक्षित करने का काम कर सकते हैं.

नवाचार करने वाले किसान के अनुसार संरचना में सुधार के लिए खेत में उर्वरता शक्ति, जल धारण क्षमता बेहद महत्त्वपूर्ण है. ये सूक्ष्म जीवों को सक्रिय करके पौधों को पोषक तत्व देता है. साथ ही मिट्टी के कटाव को कम कर फसल की पैदावार में लंबी अवधि तक वृद्धि सुनिश्चित करता है. जिससे लागत कम और मुनाफा ज्यादा होता है. आइए रिपोर्ट में जानते हैं कौन है ये किसान, किस तरह से उसने ये नवाचार किया और इसमें उसका कितना खर्च आया?

घट्टिया तहसील क्षेत्र में आने वाले पिपलियाहामा के रहने वाले हैं किसान अश्विनी चौहान

उज्जैन के घट्टिया तहसील क्षेत्र में आने वाले गांव पिपलियाहामा का निवासी किसान अश्विनी सिंह चौहान ने बताया कि वह पिछले 2 वर्षों से नरवाई को उपयोग में लेकर एक सस्ता और व्यावहारिक तरीका अपना रहे हैं. जो ना केवल पर्यावरण को प्रदूषण से बचाता है बल्कि मिट्टी की सेहत भी सुधारता है. किसान ने बताया कि वह इंटीग्रेटेड फार्मिंग, जैविक खेती और नवाचार के लिए हर समय प्रयास करते रहते हैं. अश्विनी का अन्य किसानों से कहना है कि नरवाई न जलाएं बल्कि उसे मिट्टी में मिलाकर कार्बनिक पदार्थ बढ़ाने और जमीन की उर्वरता शक्ति को संरक्षित करने का काम करें.

कैसे किया किसान ने ये नवाचार?

अश्विनी सिंह चौहान ने बताया हार्वेस्टर से गेहूं की फसल कटाई के बाद भूसा बनाने की मशीन से पहले भूसा तैयार कर लेते हैं. जिसमे हम आम भाषा में कहें तो ‘पाटा’ कहे जाने वाली एक साधारण मशीन का उपयोग करते हैं. इस मशीन को नरवाई पर घुमाकर पूरी नरवाई को बारीक टुकड़ों में चूरा कर दिया जाता है. कुछ दिनों तक सूखने के लिए छोड़ने के बाद कल्टीवेटर से गहरी जुताई कर दी जाती है.

तीन-चार दिन धूप लगने के बाद मिट्टी के बड़े-बड़े ढेले पड़ जाते हैं, तब उल्टी दिशा में एक बार फिर कल्टीवेटर चलाकर बचे अवशेषों को भी बारीक कर दिया जाता है. बारिश के बाद सोयाबीन की बिजाई के समय सीड ड्रिल में कोई परेशानी नहीं होती. जो किसान भाई कल्टीवेटर नहीं चलाना चाहते, वे इस नरवाई पर मल्चर या पल्टी फ्लो भी चला सकते हैं. यह मशीन रोटावेटर या मल्चर की तुलना में काफी कम कीमत में उपलब्ध हो जाती है. जिससे छोटे और मिडिल किसानों के लिए यह आसानी से उपलब्ध है.

कहाँ से कितने में खरीदी मशीन?

अश्विनी ने बताया कि उसने पाटा मशीन आज से दो साल पहले होशंगाबाद जिले के टिमरनी क्षेत्र में कुछ किसानों के खेतों में देखा. उसने टिमरनी से ही यह मशीन लगभग 55 हजार रुपये में खरीदी थी. उसका उपयोग शुरू किया जिसका फायदा आज भी उसे मिल रहा है. खास बात यह है इससे पर्यावरण और किसानों दोनों को लाभ है. यह नरवाई जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण, सूक्ष्म जीवों की हानि और मिट्टी की उर्वरता घटने जैसी समस्याओं से बचाव का तरीका है. इससे पशुओं के लिए भूसा भी तैयार हो जाता है और अगली फसल जैसे सोयाबीन की बुवाई भी किसान आसानी से कर सकते हैं.

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