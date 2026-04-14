बुजुर्ग ने एसपी से की घर में अर्धनग्न बंधक बनाने की शिकायत, परिजन बोले- एक औरत से चक्कर
उज्जैन में कर्मचारी ने पत्नी व बेटों द्वारा बंधक बनाने का आरोप लगाया. बेटा बोला कि मामला अवैध संबंध का है. रिपोर्ट राहुल सिंह राठौड़.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 14, 2026 at 7:40 PM IST
उज्जैन : शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के एक कर्मचारी ने अपने ही पत्नी व बच्चों पर सरकारी क्वार्टर में 45 दिन तक अर्धनग्न अवस्था मे बंधक बनाकर रखने का गंभीर आरोप लगाया. कर्मचारी ने एसपी प्रदीप शर्मा से न्याय की गुहार लगाई है. एसपी को दिए आवेदन में कर्मचारी ने कहा "वह किसी तरह जान बचाकर घर से बाहर निकला है." एसपी प्रदीप शर्मा ने पुलिस को जांच के निर्देश दिए हैं.
पत्नी व बेटों पर लगाए गंभीर आरोप
एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया "थाना नानाखेड़ा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में हम्माल के पद पर भेरूलाल मालवीय (60 वर्ष) पदस्थ हैं. आवेदन में पत्नी रेखा और बेटे रवि व संतोष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें 45 दिन तक बंधक बनाकर रखा गया. मोबाइल, कपड़े, गाड़ी छुड़ाकर रखने के आरोप भी हैं. नौकरी हथियाने के इरादे से कृत्य करने का भी गंभीर आरोप है. इसकी जांच कर रहे हैं. परिवार शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस में ही रहता है."
अनुकंपा नियुक्ति के लिए साजिश का आरोप
ETV भारत से चर्चा में कर्मी भेरूलाल मालवीय ने बताया "जल्द ही वह शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज से रिटायर्ड होने वाले हैं. वह अपनी पत्नी रेखा और पत्नी की बहन मांगी बाई से परेशान हैं. पत्नी की बहन मांगी बाई परिवार में क्लेश करवा रही है. बच्चों को भी बातों में ले लिया, जबकि मैंने बच्चों को पढ़ाया, शादी करवाई. दोनों बच्चे अपने अपने काम मे लगे हैं. एक बस चलाता है. छोटा वाला भी काम करता है. पत्नी शक करती है कि मेरा एक महिला से चक्कर चल रहा है."
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बेटा बोला- पिताजी का किसी महिला से चक्कर
भेरूलाल का कहना है "पिछले 3 साल से ये विवाद इस कदर बढ़ गया है कि बता नहीं सकता. ये मेरी अब नौकरी भी हथियाना चाहते हैं. मुझे मारकर अनुकंपा नियुक्ति के तहत नौकरी पाने की साजिश रच रहे हैं. वहीं, बेटा रविन्द्र मालवीय उर्फ रवी ने बताया "पिता का पिछले 5 सालों से एक महिला के साथ चक्कर चल रहा है. हम बहुत परेशान हैं. आज भी मम्मी को बर्तन मांजने दूसरों के घर जाना पड़ता है. पिता 3 माह से दूसरी औरत जिसके साथ चक्कर चल रहा है, वहां थे. वे रंगे हाथ पकड़े गए थे."