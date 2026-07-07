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उज्जैन बन रहा मध्य प्रदेश का स्पोर्ट्स हब, गढ़ेगा देश के चैंपियन तैराक, 60 खिलाड़ियों की फ्री ट्रेनिंग

Ujjain swimming academy ( ETV Bharat )