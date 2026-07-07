ETV Bharat / state

उज्जैन बन रहा मध्य प्रदेश का स्पोर्ट्स हब, गढ़ेगा देश के चैंपियन तैराक, 60 खिलाड़ियों की फ्री ट्रेनिंग

भोपाल से उज्जैन शिफ्ट होगी प्रदेश की राज्य तैराकी अकादमी, यहां विश्वस्तरीय ट्रेनिंग कराई जाएगी उपलब्ध, टैलेंट सर्च से होगा चयन.

उज्जैन बन रहा मध्य प्रदेश का स्पोर्ट्स हब
Ujjain swimming academy (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 7, 2026 at 9:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

उज्जैन: बाबा महाकालेश्वर की नगरी अब केवल आस्था और शिक्षा का केंद्र ही नहीं, बल्कि खेलों में भी नई पहचान बनाने जा रही है. मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन को एक और बड़ी सौगात देते हुए राज्य तैराकी अकादमी यहां संचालित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. इसके साथ ही उज्जैन प्रदेश का सबसे बड़ा स्विमिंग ट्रेनिंग सेंटर बन जाएगा, जहां से भविष्य के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय तैराक तैयार होंगे.

अब तक यह अकादमी नर्मदापुरम और भोपाल में संचालित होती रही है, जिसे आधुनिक सुविधाओं के साथ उज्जैन स्थानांतरित किया जा रहा है. जिसकी जानकारी जिला खेल अधिकारी ओ.पी हारोड ने ईटीवी भारत से साझा करते हुए कहा, "इससे पूरे प्रदेश ही नहीं देशभर के इच्छुक प्रतिभाशाली तैराकों को एक ही परिसर में विश्वस्तरीय ट्रेनिंग उपलब्ध करवाई जाएगी."

सिर्फ तैराकी नहीं चैंपियन बनाने की पूरी तैयारी (ETV Bharat)

सिर्फ तैराकी नहीं, चैंपियन बनाने की पूरी तैयारी

जिला खेल अधिकारी ओ.पी हारोड ने बताया, "अकादमी में खिलाड़ियों को केवल स्विमिंग की ट्रेनिंग नहीं कराई जाएगी, बल्कि उनके संपूर्ण विकास पर ध्यान दिया जाएगा. यहां अनुभवी कोचों की निगरानी में तकनीकी प्रशिक्षण, आधुनिक फिटनेस, स्पोर्ट्स साइंस, न्यूट्रिशन, मानसिक तैयारी, विशेष कक्षाएं, फिजियो सपोर्ट, आवास और पौष्टिक भोजन जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. लक्ष्य है कि यहां से ऐसे खिलाड़ी तैयार हों, जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मध्य प्रदेश और देश का नाम रोशन करें."

Madhya Pradesh swimming academy
भोपाल से उज्जैन शिफ्ट होगी प्रदेश की राज्य तैराकी अकादमी (ETV Bharat)

उज्जैन बन रहा प्रदेश का स्पोर्ट्स हब

जिला खेल अधिकारी ओ.पी हारोड ने कहा, "मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में उज्जैन को यह महत्वपूर्ण सौगात मिली है. पिछले कुछ सालों में उज्जैन में खेल अधोसंरचना का तेजी से विस्तार हुआ है. अब राज्य तैराकी अकादमी के आने से शहर की पहचान खेलों के क्षेत्र में और मजबूत होगी. ये अकादमी उज्जैन के नगर निगम परिसर में बने स्वीमिंग अकादमी में संचालित करना तय हुआ है. जगह और बजट को लेकर जल्द ही स्पष्टीकरण सामने आएगा."

60 खिलाड़ियों को मिलेगा मौका

जिला खेल अधिकारी ओ.पी हारोड ने कहा, "अकादमी के पहले चरण में 30 बालक और 30 बालिकाओं का चयन किया जाएगा. सभी खिलाड़ियों को आवासीय सुविधा के साथ निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा. उनके रहने, खाने, पढ़ाई और खेल से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी."

टैलेंट सर्च से होगा चयन

अकादमी में प्रवेश के लिए राज्य स्तर पर टैलेंट सर्च आयोजित किया जाता है. इसमें प्रदर्शन के आधार पर प्रतिभाशाली बच्चों का चयन होगा. चयनित खिलाड़ी उज्जैन में रहकर विशेषज्ञ प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में नियमित प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे. यह उन युवाओं के लिए बड़ा अवसर होगा, जो तैराकी में करियर बनाना चाहते हैं.

TAGGED:

MADHYA PRADESH SPORTS HUB
UJJAIN SWIMMING TRAINING
MADHYA PRADESH NEWS
MADHYA PRADESH SWIMMING ACADEMY
UJJAIN SWIMMING ACADEMY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.