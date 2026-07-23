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उज्जैन में ई रिक्शा चार्जिंग से खतरा! लगातार तीन ड्राइवरों की मौत के बाद उठ रहे सवाल

10 दिन में उज्जैन के तीन ई-रिक्शा ड्राइवर्स की मौत, तीनों एक जैसीं, चार्जिंग लगाते ही हो रहे हादसे.

UJJAIN E RICKSHAWS DANGER
उज्जैन में ई रिक्शा चार्जिंग से खतरा! (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 2:10 PM IST

3 Min Read
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उज्जैन : मध्य प्रदेश के उज्जैन में ई-रिक्शॉ चालकों की संदिग्ध मौतों के तार ई-रिक्शा की चार्जिंग से जोड़े जा रहे हैं. शहर में ई-रिक्शा चालकों की मौत ने ई-रिक्शा के चार्जिंग सिस्टम व बैटरियों से जुड़ी सुरक्षा के लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए है. बीते 10 दिनों में ई-रिक्शा चार्जिंग के दौरान करंट लगने से तीन चालकों की मौत हुई है, जिसकी पुष्टि एएसपी गुरु प्रसाद पराशर व चालकों के परिजनों ने की. वहीं अब तीनों घटनाओं के बाद यह आशंका गहरा गई है कि खराब वायरिंग, असुरक्षित चार्जिंग सिस्टम और बैटरियों में छेड़छाड़ (बैटरी हैक) जैसी समस्याएं इन हादसों की वजह हो सकती हैं..

तीन ड्राइवर्स की मौत, तीनों एक जैसीं

एएसपी गुरु प्रसाद पराशर ने बताया, '' बीते 23 जुलाई को शहर के के.डी. गेट क्षेत्र स्थित कामदालपुरा में रहने वाले 25 वर्षीय मोहम्मद समीर की मौत हुई, 20 जुलाई को शहर के नीलगंगा थाना क्षेत्र के कवेलू कारखाना निवासी 18 वर्षीय आनंद पिता लखन की मौत हुई. उससे पहले 14 जुलाई को शहर के भैरवगढ़ थाना क्षेत्र आबूखाना निवासी मनोहर पिता मेहरबान की करंट लगने से मौत हो गई. तीनों ही मामलों में प्राथमिक जानकारी अनुसार ये हादसे ई-रिक्शा चार्जिंग के दौरान हुए. थाना जीवाजीगंज, थाना भैरवगढ़, थाना नीलगंगा ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है.''

जानकारी देते एएसपी (Etv Bharat)

चार्जिंग लगाते ही लगा जोर का झटका, मौत

25 वर्षीय मोहम्मद समीर के परिजन अब्दुल ने बताया, '' समीर दिनभर ई-रिक्शा चलाने के बाद शाम करीब 6 बजे घर पहुंचा. खाना खाने के बाद समीर अपने ई-रिक्शा को चार्जिंग पर लगाने गया और इसी दौरान अचानक उसे तेज करंट लग गया और वो वहीं गिर गया. तत्काल नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.''

प्रशासन के सामने बड़ा सवाल

शहर में ई-रिक्शा चालकों की बढ़ती संख्या और एक के बाद एक तीन मौतें होने के बाद अब प्रशासन के सामने बड़ा सवाल खड़े हो गया है, कि कैसे ई-रिक्शा चार्जिंग पॉइंट, बैटरियों, चार्जरों, वायरिंग की समय पर जांच के लिए मजबूत व्यवस्था बनाई जाए, जिससे अन्य यात्री वाहनों की तरह ई-रिक्शा की भी आरटीओ के माध्यम से जांच हो सके. क्योंकि जीवाजीगंज क्षेत्र के मामले में यह भी बात सामने आई है कि मृतक समीर ने चार्जिंग वायर में कट लगाकर उसमें वायर जोड़ा था, जो शायद हादसे की वजह बन गया.

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समय रहते सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू नहीं किया गया तो ई-रिक्शा जैसी पर्यावरण हितैषी व्यवस्था ड्राइवर्स के साथ यात्रियों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है.

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