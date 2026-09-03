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सोमनाथ से लाहौर और उज्जैन, लूटे चांदी के दरवाजों की दिलचस्प कहानी, 5 दिन नहीं होती कृष्ण जी की आरती

सिंधिया राजघराने से कृष्ण भक्ति तक अनूठी कहानी समेटे है उज्जैन का द्वारकाधीश गोपाल मंदिर, जन्माष्टमी से बदल जाती है भगवान की दिनचर्या. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट

UJJAIN DWARKADHISH GOPAL TEMPLE
उज्जैन का द्वारकाधीश गोपाल मंदिर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 3, 2026 at 3:09 PM IST

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उज्जैन: इतिहास के पन्नों में दर्ज संघर्षों और कृष्ण भक्ति की सदियों पुरानी परंपरा का अनूठा संगम उज्जैन के द्वारकाधीश गोपाल मंदिर में दिखाई देता है. मंदिर के चांदी मढ़े दरवाजों से जुड़ी प्रचलित ऐतिहासिक कथा सोमनाथ से शुरू होकर गजनी और लाहौर तक जाती है और फिर सिंधिया शासनकाल में उज्जैन पहुंचती है. इसी दरबार में विराजित बाल स्वरूप भगवन कृष्ण की दिनचर्या भी सामान्य मंदिरों से अलग है. मान्यता है कि जन्माष्ठमी के बाद भगवान बाल स्वरूप में होते हैं. इसलिए उनके सोने जागने का कोई निश्चित समय नहीं माना जाता. इसी कारण जन्माष्ठमी से बछ बारस तक 5 दिन मंदिर में शयन आरती नहीं की जाती.

सोमनाथ से गजनी, लाहौर और उज्जैन तक पहुंची द्वारों की कहानी
पुरातत्व विभाग मध्य प्रदेश के मंदिर परिसर में लगे बोर्ड पर लिखी जानकारी के अनुसार, गोपाल मंदिर के चांदी मढ़े दरवाजों को लेकर एक प्रचलित ऐतिहासिक मान्यता जुड़ी हुई है. बताया जाता है कि दरवाजे सोमनाथ मंदिर से जुड़े थे और महमूद गजनवी के आक्रमण के दौरान उन्हें गजनी ले गया गया. बाद के दौर में ये दरवाजे अफगान शासक अहमद शाह दुरानी यानी अब्दाली के समय लाहौर पहुंचे. 19 वीं सदी में सिंधिया शासन के दौरान इन्हें उज्जैन लाया गया और बैजीबाई शिंदे द्वारा निर्मित द्वारकाधीश गोपाल मंदिर में स्थापित किया गया.

Krishna Shayan Aarti
5 दिन नहीं होती कृष्ण जी की आरती (ETV Bharat)

हालांकि इस पूरी यात्रा को प्रचलित ऐतिहासिक मान्यता के रूप में भी देखना जरूरी है. दरवाजों के सोमनाथ से गजनी फिर लाहौर पहुंचने के प्रत्येक चरण के दस्तावेजी प्रमाणों को लेकर इतिहास के क्षेत्र में अलग-अलग मत मिलते हैं. हालांकि पुरातत्व विभाग के बोर्ड पर लिखा इतिहास और अलग अलग मत इस विरासत को और रोचक बनाते हैं. जहां इतिहास लोक स्मृति और धार्मिक आस्था एक दूसरे से जुड़ते हैं.

ujjain Dwarkadhish Gopal Temple
मंदिर में लगता है भक्तों का तांता (ETV Bharat)

राजघराने से कृष्ण भक्ति तक पहुंची मंदिर की कहानी
द्वारकाधीश गोपाल मंदिर केवल भगवान कृष्ण का मंदिर नहीं बल्कि उज्जैन के मराठा काल की स्थापत्य और धार्मिक विरासत का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है. सिंधिया शासनकाल और बैजीबाई शिंदे से जुड़ी इसकी निर्माण परंपरा मंदिर को राजघराने की धार्मिक आस्था से जोड़ती है. मराठा स्थापत्य शैली में निर्मित मंदिर आज भी अपनी विशिष्ट बनावट और चांदी के दरवाजों के कारण श्रद्धालुओं और इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र है.

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सोमनाथ से गजनी, लाहौर और उज्जैन तक पहुंची द्वारों की कहानी (ETV Bharat)

जन्म के बाद 5 दिन नहीं सोते कान्हा, नहीं होती शयन आरती
मंदिर की सबसे ख़ास परंपराओं में भगवान की शयन आरती से जुड़ी व्यवस्था है. पुजारी पावन शर्मा के अनुसार, "जन्माष्ठमी के बाद भगवान को बाल स्वरूप में माना जाता है. बालक के सोने और जागने का कोई निश्चित समय नहीं होता, इसलिए जन्माष्ठमी से बछ बारस तक भगवान की शयन आरती नहीं कि जाती. यानी जिस समय सामान्य रूप से मंदिरों में भगवान को शयन कराया जाता है, इस समय गोपाल मंदिर में वह परंपरा रोक दी जाती है. बछ बारस के दिन मटकी फोड़ आयोजन के बाद भगवान की शयन आरती की जाती है. इसके बाद त्रयोदशी से रात 09 बजे नियमित शयन आरती शुरू होती है.''

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4 सितंबर को जन्माष्टमी, आधी रात को होगा कान्हा का जन्म (ETV Bharat)

4 सितंबर को जन्माष्टमी, आधी रात को होगा कान्हा का जन्म
इस बार 4 सितंबर 2026 को द्वारकाधीश गोपाल मंदिर में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा. सुबह राजभोग आरती के दौरान 1100 किलो पेड़े का महाप्रसाद वितरित किया जाएगा. इसके बाद संध्या आरती होगी, फिर भगवान का महाभिषेक किया जाएगा. रात का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन 12 बजे होगा, जब भगवान कृष्ण के जन्म की आरती की जाएगी. जन्म आरती के बाद करीब रात 2 बजे तक श्रद्धालु भगवान के जन्म के दर्शन कर सकेंगे.

बछ बारस तक बदलेगी भगवान की दिनचर्या
जन्माष्टमी से शुरू होने वाली यह विशेष परंपरा बछ बारस तक चलती है. बछ बारस के दिन दोपहर 12 बजे मंदिर में फिर मटकी फोड़ी जाएगी. इसके बाद भगवान की शयन आरती होगी. फिर त्रयोदर्शी से मंदिर में रात 09 बजे नियमित शयन आरती शुरू होगी. इस तरह जन्माष्टमी से छज बारस तक मंदिर में भगवान की दिनचर्या बाल स्वरूप की मान्यता के अनुरूप रहती है.

बैजीबाई ने बनवाया था मंदिर
मंदिर परिसर मे लगे मध्य प्रदेश शासन, सिंधिया देव स्थान ट्रस्ट व नगर निगम उज्जैन में अलग अलग बोर्डों पर स्पष्ट है कि, यह मंदिर मराठा स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है. गर्भ गृह में गोपाल कृष्ण, शिव पार्वती, बैजीबाई शिंदे, गरुड़ की प्रतिमाएं हैं. बैजीबाई शिंदे महाराजा दौलतराव की पत्नी हैं. कहा जाता है बैजीबाई ने अपने आराध्य देव गोपाल कृष्ण का यह मंदिर 19वीं शताब्दी में बनवाया. गर्भ गृह में शंकर की प्रतिमा संगमरमर की हैं, गोपाल कृष्ण, राधा, रुक्मिणी की चांदी की प्रतिमा हैं. बाहर सभा मण्डपं में गणपति, गरुड़, छोटे सफेद पाषाण के जय विजय काली व सफेद प्रतिमा है. मुरली मनोहर काले पाषाण की, हनुमान और गाय की संगमरमर की प्रतिमाएं हैं.

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