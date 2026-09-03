ETV Bharat / state

उज्जैन में सजता कान्हा का श्रृंगार, 150 साल पुरानी विरासत से 10 करोड़ से ज्यादा का कारोबार

उज्जैन के द्वारकाधीश गोपाल मंदिर की गलियों में पीढ़ियों से चल रहा राधा-कृष्ण की पोशाक और श्रृंगार का बाजार. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.

UJJAIN KANHA SHRINGAR BUSINESS
द्वारकाधीश गोपाल मंदिर की गलियों में पीढ़ियों से चल रहा राधा-कृष्ण की पोशाक और श्रृंगार का बाजार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 3, 2026 at 8:22 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

उज्जैन: महाकाल की नगरी में भगवान की भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है. शहर के गोपाल मंदिर क्षेत्र की गलियों में राधा कृष्ण के श्रृंगार का ऐसा बाजार है, जहां पोशाक, मुकुट, आभूषण, तुलसी माला, बांसुरी, झूले, पगड़ी, मोर पंख और सिंहासन से लेकर भगवान के श्रृंगार की तमाम सामग्री मिलती है. यह कारोबार सिर्फ खरीदी बिक्री नहीं बल्कि कई परिवारों के लिए पीढ़ियों से चले आ रहे हुनर और स्वरोजगार का जरिया बना हुआ है.

इस कारोबार से 30 से अधिक व्यापारी परिवार जुड़े हैं, जबकि कारीगरों की संख्या 40 से 50 तक है. ऐसा दावा है कि राधा कृष्ण से जुड़ी करीब 80 प्रतिशत सामग्री उज्जैन में ही तैयार होती है. सभी व्यापारियों की अनुमानित आय के आधार पर देखें तो सालाना ये व्यापारी 10 करोड़ से अधिक का कारोबार करते हैं.

150 साल पुरानी विरासत से 10 करोड़ से ज्यादा का कारोबार (ETV Bharat)

80 प्रतिशत सामग्री उज्जैन में तैयार होने का दावा

द्वारकाधीश गोपाल मंदिर व्यापारी संगठन के अध्यक्ष राकेश सिंह परमार के अनुसार, "क्षेत्र में बिकने वाली राधा कृष्ण की पोशाक और श्रृंगार सामग्री का करीब 80 प्रतिशत हिस्सा उज्जैन में ही तैयार होता है. जो कच्चा माल स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं होता उसे मथुरा, वृंदावन और इंदौर से मंगवाया जाता है. मोती सहित कुछ अन्य कच्चे माल भी बाहर से आते हैं. इसके बाद स्थानीय कारीगर इन्हें पोशाक, आभूषण और अन्य श्रृंगार सामग्री का रूप देते हैं."

DWARKADHISH GOPAL MANDIR UJJAIN
गोपाल मंदिर में विराजमान द्वारकाधीश (ETV Bharat)

'वोकल फॉर लोकल की सोच को बढ़ावा'

अध्यक्ष राकेश सिंह परमार के अनुसार, "वोकल फॉर लोकल की सोच और स्थानीय स्तर पर उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रयासों से कारोबारियों को अपने स्तर पर सामग्री तैयार करने की प्रेरणा मिली है. यहां के व्यापारी और कारीगर अपने हिसाब से उत्पाद तैयार कर रहे हैं जिससे उनका स्वरोजगार आगे बढ़ रहा है."

KANHA SHRINGAR BUSINESS 150 YEAR
बाजार में मिलने वाली तरह-तरह की मालाएं (ETV Bharat)

150 साल पुरानी दुकान आज भी सजा रही कान्हा का श्रृंगार

द्वारकाधीश गोपाल मंदिर के बाहर लगी गणपति मेंहदी नाम से दुकान इस बाजार की पुरानी विरासत का उदाहरण है. व्यापारी चांदमल गुप्ता ने ईटीवी भारत को बताया, "150 साल पुरानी दुकान है. यहां राधा कृष्ण की पोशाक, मुकुट, माला और श्रृंगार की हर सामग्री मिलती है." पोशाकों की कीमत 10 रू से 500 रु तक है जबकि अन्य सामग्री उसके प्रकार और डिजाइन के अनुसार महंगी होती जाती है.

KANHA SHRINGAR TURNOVER 10 CRORE
राधा-कृष्ण की पोशाक और श्रृंगार का बाजार (ETV Bharat)

दुकान संभाल रहे व्यापारी के भतीजे बताते हैं, दुकान पर स्थानीय व्यापारी ही नहीं देश के अलग अलग राज्यों से लेकर विदेशी भी आते हैं. सामान्य दिनों में प्रतिदिन बिक्री 8 से 10 हजार की होती है जबकि विशेष पर्वों पर 15 से 20 हजार पहुंच जाती है हर रोज की कमाई.

50-60 साल पुरानी दुकान में 10 से 2500 रुपये तक की सामग्री

द्वारकाधीश गोपाल मंदिर के बाहर व्यापारी अनिकेत रघुवंशी और उनकी दुकान पर काम करने वाले कमर्चारी विकास देपन ने ईटीवी भारत को बताया, "यह दुकान करीब 50 से 60 साल पुरानी है. वे यहां 3 साल से दुकान पर काम कर रहे हैं.

KANHA SHRINGAR BUSINESS 150 YEAR
कान्हा की श्रृंगार सामग्री मुकुट (ETV Bharat)

दुकान पर भगवान कृष्ण की पोशाक, तुलसी माला, आर्टिफिशियल आभूषण, श्रृंगार की पूरी सामग्री, मूर्तिया, बांसुरी, झूले सहित कई वस्तुएं मिलती हैं. यहां सामान की कीमत 10 रुपये से लेकर 2500रु तक है. सामान्य दिनों में करीब 10 हजार रुपए तक की रोजाना ग्राहकी होती है जबकि विशेष पर्वो पर यह बढ़कर 20 से 25 हजार रुपये प्रतिदिन तक पहुंच जाती है."

सालाना 10 करोड़ से अधिक का कारोबार

व्यापारियों की दुकान संभाल रहे कर्मचारियों से मिली जानकारी के अनुसार औसत बिक्री आंकड़ों को आधार मानें तो इस बाजार का सालाना कारोबार करोड़ों रूपये में पहुंचता है. यदि 30 व्यापारियों की औसत ग्राहकी को आधार माना जाए और सामान्य दिनों में प्रति व्यापारी 09 हजार रुपए प्रतिदिन की बिक्री तो 2.70 लाख प्रतिदिन. विशेष पर्वो पर प्रति व्यापारी औसत 22500 रुपये प्रतिदिन की बिक्री माने तो 6.75 लाख प्रतिदिन.

KANHA ADORNMENT BUSINESS
राधा-कृष्ण की पोशाक (ETV Bharat)

अब यदि साल में 20 दिन विशेष पर्व और बाकी 345 दिन सामान्य बिक्री मानी जाए तो 2.70 लाख × 345 = 9.315 करोड़, विशेष पर्वों पर 6.75 × 20 = 1.35 करोड़ यानी अनुमानित कुल सालाना कारोबार 10.665 करोड़. कुल मिलकर औसत बिक्री के आधार पर करीब 10.65 करोड़ सालाना कारोबार का अनुमान निकलता है. हालांकि ये आंकड़ा दुकान संभालने वाले कर्मियों के आधार पर है वहीं व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश सिंह परमार ने 3 करोड़ रुपए सालाना ब्रिकी होना बताते हैं.

हर बजट और साइज में कान्हा का श्रृंगार

गोपाल मंदिर क्षेत्र की दुकानों की खासियत है कि यहां भगवान के श्रृंगार की सामग्री लगभग हर बजट में उपलब्ध है. सामान्य से फैंसी पोशाक तक 10 से 1200 रुपये ,भगवान की मूर्तियां 2500 रुपए तक, तुलसी माला 40 से 50 रुपए , भगवान की माला 10 से 120 रुपए , बांसुरी 10 से 60 रुपये, कान के कुंडल 10 से 30 रुपये, हाथ के कड़े 20 से 80 रुपये तक, सिंहासन 130 से 500 रुपए तक, रुद्राक्ष माला 200 से 300 रुपए , पगड़ी 10 से 250 रुपये और मोर पंख 10 से 20 रुपये तक मिलते हैं.

KANHA ADORNMENT BUSINESS 150 YEAR
कान्हा की पगड़ी (ETV Bharat)

ये सभी सामग्री और आभूषण हर साइज में मिल जाते हैं. इस बाजार में सामान्य दिनों में छोटी खरीदारी करने वाले ग्राहक से लेकर विशेष पर्वों पर भगवान का पूरा श्रृंगार खरीदने वाले ग्राहक तक पहुंचते हैं.

'समय अनुसार पोशाक के कपड़ो में बदलाव'

व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश सिंह परमार बताते हैं, "पोशाक के कपड़ों में समय के साथ बदलाव आया है. पहले वेलवेट का चलन ज्यादा था जबकि अब साटन और सूती कपड़े की पोशाक भी खूब पसंद की जाती हैं. खास बात यह है द्वारकाधीश गोपाल मंदिर की इन दुकानों में सामान्य से लेकर फैंसी पोशाकों में और भगवान के श्रृंगार की लगभग हर तरह की सामग्री उपलब्ध है."

DWARKADHISH GOPAL MANDIR UJJAIN
द्वारकाधीश गोपाल मंदिर (ETV Bharat)

एक दूसरे से जुड़े हैं आस्था और रोजगार

यहां सिर्फ दुकान पर सामान बेचने का काम नहीं होता. यहां बाहर से आने वाले कच्चे माल को स्थानीय स्तर पर तैयार किया जाता है जो उज्जैन के कारीगरों के हाथों से नया रूप ले लेता है. स्थानीय स्तर पर सिलाई, सजावट, डिजाइनिंग, बिक्री जैसे कामों के अवसर बन रहे हैं.

यही सबसे बड़ी वजह है कि व्यापारी इसे केवल धार्मिक सामग्री का कारोबार नहीं बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और पारंपरिक रोजगार का हिस्सा मानते हैं. गोपाल मंदिर की गलियों में लगी ये दुकानें उज्जैन की उस परंपरा को सामने लाती हैं जहां आस्था और रोजगार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं.

TAGGED:

DWARKADHISH GOPAL MANDIR UJJAIN
KANHA SHRINGAR BUSINESS 150 YEAR
KANHA SHRINGAR TURNOVER 10 CRORE
KANHA ADORNMENT BUSINESS
UJJAIN KANHA SHRINGAR BUSINESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.