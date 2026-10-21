ETV Bharat / state

रावण दहन की परंपरा का विरोध, विजयादशमी की तिथि पर भी उज्जैन के विद्वानों के बीच बहस

उज्जैन में रावण दहन की परंपरा का विरोध जारी ( ETV BHARAT )

उज्जैन : दशहरा यानी विजयादशमी की परंपरा को लेकर अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि रावण दहन की प्रचलित परंपरा शास्त्र सम्मत नहीं है. वहीं, कुछ जानकार विजयादशमी का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व बता रहे हैं. विजयादशमी को लेकर अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश शर्मा का कहना है "आश्विन शुक्ल दशमी तिथि को रावण दहन किए जाने का स्पष्ट शास्त्रीय प्रमाण नहीं है. रावण वध चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ था."

पुजारी महेश शर्मा ने मांगा प्रमाण