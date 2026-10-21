रावण दहन की परंपरा का विरोध, विजयादशमी की तिथि पर भी उज्जैन के विद्वानों के बीच बहस
उज्जैन में ब्राह्मणों के एक वर्ग ने रावण दहन की परंपरा पर ऐतराज करते हुए इसे शास्त्र सम्मत नहीं बताया. राहुल सिंह राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 1:12 PM IST
उज्जैन : दशहरा यानी विजयादशमी की परंपरा को लेकर अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि रावण दहन की प्रचलित परंपरा शास्त्र सम्मत नहीं है. वहीं, कुछ जानकार विजयादशमी का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व बता रहे हैं. विजयादशमी को लेकर अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश शर्मा का कहना है "आश्विन शुक्ल दशमी तिथि को रावण दहन किए जाने का स्पष्ट शास्त्रीय प्रमाण नहीं है. रावण वध चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ था."
पुजारी महेश शर्मा ने मांगा प्रमाण
पुजारी महेश शर्मा ने रामायण, महाभारत पुराणों का उल्लेख करते हुए कहा "यदि विजयादशमी पर रावण दहन का स्पष्ट उल्लेख है तो उसका प्रमाण सामने रखा जाना चाहिए. वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामचरित्र मानस के अनुसार जवाब मिलना चाहिए. वह इस लड़ाई को अंतिम समय तक जारी रखेंगे. यह केवल रावण दहन का विरोध नहीं बल्कि सनातन परंपराओं की शास्त्रीय व्याख्या से जुड़ा विषय है."
महेश शर्मा ने कहा "रावण को केवल अत्याचारी राजा के रूप में देखना उसके विद्वान ब्राह्मण होने के पक्ष को नजरअंदाज करना है. रावण दहन सनातन मान्यताओं के अनुरूप नहीं है. राजा के अत्याचार का विरोध करना और किसी परंपरा को धार्मिक पर्व का अनिवार्य हिस्सा बना देना दो अलग-अलग बातें है."
राजपुरोहित ने विजयादशमी का अर्थ बताया
रावण दहन की तिथि को लेकर उठे सवालों के बीच पद्मश्री सम्मानित साहित्यकार एवं इतिहासकार डॉ. भगवती लाल राजपुरोहित का कहना है "नवरात्र के नौ दिन तक देवी की आराधना के बाद दसवां दिन विजय की तैयारी संकल्प और सफलता की दिशा में आगे बढ़ने का प्रतीक है. प्राचीन परंपरा में विजयादशमी के मौके पर राजा दूसरे राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए अभियान की तैयारी करते थे और अपनी विजय यात्रा के लिए मानसिकता बनाते थे."
उन्होंने विजयादशमी के मूल भाव को शक्ति आराधना, विजय की तैयारी और जीवन में सफलता के संकल्प से जोड़कर समझाया है. डॉ. राजपुरोहित ने गंगा दशहरा का उल्लेख करते हुए कहा "भारतीय पंचांग में अलग-अलग तिथियां से जुड़े पर्वों और धार्मिक परंपराओं का अपना महत्व है."