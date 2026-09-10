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सोहराबुद्दीन के घर उज्जैन पहुंचे दुबई से खास मेहमान, शेख के स्वागत में दनादन चली गोलियां

डीएसपी क्राइम योगेंद्र सिंह तोमर ने कहा, ''नागदा क्षेत्र के झिरनिया गांव में दुबई के शेख एक मुस्लिम परिवार के यहां आए हुए थे. उनके स्वागत के दौरान दो युवकों द्वारा हर्ष फायर किया जा रहा है, जो सामने आए वीडियो में स्पष्ट है. युवकों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध FIR दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. वहीं पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

उज्जैन: नागदा तहसील अंतर्गत बिरलाग्राम थाना क्षेत्र के गांव झिरनिया में हर्ष फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ है. वीडियो में एक और स्वागत सत्कार चल रहा है तो दूसरी और हर्ष फायरिंग की जा रही है. घटना का वीडियो लगभग एक माह पुराना बताया जा रहा है. जो इन दिनों सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है. मामले में वीडियो के आधार पर नागदा के बिरलाग्राम थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध FIR दर्ज की है.

वीडियो व आवेदन लेकर एसपी ऑफिस पहुंचे हिन्दू जागरण मंच के प्रांत संयोजक भैरूलाल टांक ने कहा, ''झिरनिया गांव में इस तरह की गतिविधियों की शिकायत पहले भी कई बार पुलिस से की गई है. जल्द ही हर्ष फायरिंग करने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए व स्वागत कार्यक्रम की भी जांच की जाना चाहिए.''

एक आरोपी रतलाम से गिरफ्तार

गांव झिरनिया में हर्ष फायरिंग के मामले में बिरलाग्राम थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. थाना प्रभारी बिरलाग्राम जितेंद्र पाटीदार ने बताया, ''वीडियो में जो नकाबपोश था, उसकी पहचान 40 वर्षीय इरफान पिता रईस निवासी समता नगर रतलाम के रूप में की गई है. आरोपी को रतलाम के सालाखेड़ी चौकी के पास से गिरफ्तार किया गया. 9 सितम्बर की रात जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 12 बोर व 315 बोर बंदूक जप्त की गई है.''

शेख के स्वागत में दनादन चली गोलियां (ETV Bharat)

3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

नागदा के बिरलाग्राम थाना प्रभारी जितेंद्र पाटीदार ने ETV भारत से कहा, ''आरोपियों के विरुद्ध FIR दर्ज की गई है, दो को चिन्हित कर लिया है. टीम गिरफ्तारी के लिए रवाना कर दी गई है. एक आरोपी गंधवानी का जिसका नाम असलम सामने आया है व दूसरा रतलाम का जिसका नाम इरफान. दोनों से पूछताछ के बाद ही आगे की जानकारी स्पष्ट की जा सकेगी व तीसरे आरोपी की भी पहचान दोनों से पूछताछ के बाद ही हो सकेगी. दुबई के शेख गांव झिरनिया में सोहराबुद्दीन भाइयों के यहां पहुंचे थे.''

एक आरोपी रतलाम से गिरफ्तार (ETV Bharat)

कौन है सोहराबुद्दीन?

दरअसल, सोहराबुद्दीन शेख से जुड़ा मामला वर्ष 2005-2006 में गुजरात और राजस्थान पुलिस से जुड़े कथित फर्जी मुठभेड़ फेक एनकाउंटर का एक बेहद चर्चित मामला था. इसमें सोहराबुद्दीन शेख, उनकी पत्नी कौसर बी और उनके सहयोगी तुलसीराम प्रजापति की मौतें जांच के केंद्र में रही. बाद में मामला सीबीआई को सौंपा गया और मुकदमा गुजरात से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया. फिलहाल मामले में सोहराबुद्दीन भाइयों ने सुप्रीम कोर्ट में 22 आरोपियों के बरी होने के विरुद्ध याचिका भी दायर की हुई है. जिसमें मुंबई हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है.