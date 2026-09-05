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बेटी के लिए छोड़ी दुबई की नौकरी, रेलवे को झुकाया, बाप की जिद ने 175 जिंदगियों में भर दिया स्नेह

उज्जैन के नागदा में दो कमरों और 8 बच्चों से शुरू सफर बना उम्मीद का घर, जो कल छात्र था आज कर रहा सहयोग. रिपोर्ट-राहुल सिंह राठौड़

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बाप की जिद ने 175 से जिंदगियों में भर दिया स्नेह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 3:10 PM IST

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Updated : September 5, 2026 at 4:28 PM IST

8 Min Read
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उज्जैन: 3 साल की बेटी के भविष्य की चिंता ने एक पिता को दुबई की लाखों की नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया. उन्हें शायद तब अंदाजा भी नहीं था कि अपनी बेटी के लिए उठाया गया यह कदम एक दिन सैकड़ों विशेष परिवारों की उम्मीद बन जाएगा. यह कहानी है नागदा के "स्पेशल नीड एजुकेशन होम स्नेह" की. टीचर्स डे स्पेशल में हम आपको उस पिता की कहानी से रूबरू कराएंगे, जिसने दिव्यांग बच्चों की जिंदगी में खुशियां भर दीं.

साल 2009 में दो किराए के कमरों और सिर्फ 8 बच्चों से शुरू हुआ सफर आज विशेष जरूरत वाले बच्चों और दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा, थेरैपी, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता का केंद्र बन चुका है. सिर्फ संस्था ही नहीं डॉ पंकज ने 5 सालों के संघर्ष के बाद अपनी बेटी के लिए रेलवे के एक फैसले को भी बदलने पर केंद्र को मजबूर कर दिया था और रेलवे ने निणर्य लेते हुए सर्कुलर भी जारी किया.

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4 बड़ी उपलब्धियां, जिसमें तीन राष्ट्रीय सम्मान (ETV Bharat)

स्नेह के डिप्टी डायरेक्टर महेश चंद्र राठौर ने ETV भारत से चर्चा में बताया, ''इसकी प्रेरणा संस्थापक डॉ. पंकज मारू की बेटी सोनू है. सोनू ADHD यानि Attention-deficit/hyperactivity disorder से पीड़ित थी. उस समय डॉ पंकज मारू दुबई की एक कंपनी में सीओओ के रूप में काम कर रहे थे. सोनू को ADHD से संबंधित चुनौतियों थी. मनोवैज्ञानिक की सलाह के बाद डॉ. पंकज मारू ने 3 साल की बेटी के लिए सामाजिक वातावरण और सहभागिता को महत्वपूर्ण माना और नागदा अपने होम टाउन लौटकर विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए संस्था स्नेह शुरू करने का फैसला किया.

हालांकि वर्ष 2007 में नागदा जेनिथ सोशल वेलफेयर सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन किया था, उसी के तहत 2009 में स्नेह की शुरुआत की. आज सोनू की कहानी सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है. यह उन 175 से अधिक बच्चों और दिव्यांगजनों कि कहानी है जिन्हें स्नेह ने यह भरोसा दिया कि उनकी पहचान उनकी दिव्यांगता नहीं उनकी क्षमता हो सकती है.

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डॉ. पंकज मारू को मिल चुके हैं कई अवार्ड (ETV Bharat)

8 बच्चों से शुरू हुई वह सुबह जिसने बदल दी कई जिंदगियां

साल 2009 उज्जैन से 52 किलोमीटर दूर नागदा जहां 2 छोटे किराए के कमरे, संसाधन सीमित और साथ में 8 विशेष जरूरत वाले बच्चे थे. सामने एक बड़ा सवाल क्या छोटे शहर में बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांग बच्चों को ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षण मिल सकता है, जो उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ सके. डॉ. पंकज मारू ने इस सवाल का जवाब संस्था बनाकर दिया. जुलाई 2009 में स्नेह की स्थापना डॉ. नैना क्रिश्चियन के साथ की थी. जहां विशेष शिक्षा, व्यवसायिक, चिकित्कीय सहयोग से इस काम की शुरुआत हुई. शुरुआत में सबसे बड़ी चुनौती बच्चों को पढ़ाना नहीं बल्कि अभिभावकों को यह समझाना थी कि विशेष जरूरत वाला बच्चा बोझ नहीं है.

सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कि गतिविधियों में

कपडे़ पहनना, खाना खाना, स्वच्छता रखना, संवाद करना, अपनी जरूरत बताना, चीजों को व्यवस्तिथ करना और अपनी पसंद व्यक्त करना. इन सबको सीखने का हिस्सा माना जाता है. इसी के साथ विशेष शिक्षा, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, लाइफ स्किल और वोकेशनल ट्रेनिंग पर काम किया जाता है. साथ ही इंडिविजुअल एडुक्शन प्रोग्राम, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, थेरेपी, व्यवसायिक ट्रेनिंग जैसी सेवाएं भी शामिल है. यानी यहां शिक्षा का मतलब सिर्फ यह नहीं कि बच्चा किताब पढ़ सके. शिक्षा का अर्थ है वह अपने जीवन में अधिक से अधिक काम ख़ुद कर सके.

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175 से ज्यादा जिंदगियों में भर दिया स्नेह (ETV Bharat)

175 से ज्यादा बच्चे, हर बच्चे की कहानी अलग

महेश चंद्र राठौर डिप्टी डायरेक्टर ने यह भी बताया, ''आज स्नेह 175 से अधिक विशेष जरूरत वाले बच्चे, दिव्यांगजन जुड़े हैं. इनमें बौद्धिक दिव्यांगता, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी और बहू दिव्यांगता जैसी विकासात्मक स्थितियों वाले बच्चे और व्यक्ति शामिल हैं. लेकिन स्नेह की खासियत संख्या नहीं बल्कि व्यक्तिगत क्षमता को पहचानने की कोशिश है. किसी बच्चे के लिए अकादमिक शिक्षा प्राथमिकता हो सकती है. किसी के लिए फिजियोथेरेपी, किसी के लिए संवाद, किसी के लिए दैनिक जीवन की गतिविधियां और किसी के लिए रोजगार परक कौशल. इसलिए यहां एक पैमाने से सभी बच्चों को नहीं मापा जाता.''

मिट्टी के दीपक और राखी बनाने की ट्रेनिंग

स्नेह के बच्चे दीपावली पर मिट्टी के दीपक बनाते हैं, राखी और अन्य अवसरों पर भी उपयोगी वस्तुएं बनाने की ट्रेनिंग लेते हैं. फिर बनाई सामग्री को बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाता है. ऑनलाइन व ऑफलाइन होने वाले आय का एक हिस्सा बच्चों को बांट दिया जाता है. जिससे उनमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना विकसित हो. एक बच्चे के हाथ से बना प्रोडक्ट बाजार में जब बिकता है तो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं एक संदेश देता है उस बच्चे को मेरे हाथ भी काम कर सकते है मैं भी समाज की मुख्य धाराओं में से एक हूं.''

छात्र से कर्मी बना प्रमोद, मिला राष्ट्रपति सम्मान

स्नेह की पूरी सोच को समझने के लिए प्रमोद धर दुबे की कहानी काफी है. प्रमोद कभी स्नेह में छात्र के रूप में आए थे आज वे उसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं और थेरेपिस्ट की देखरेख में दूसरे बच्चों को थेरेपी प्रदान करने में सहयोग करते हैं, जिसकी उन्हें सैलरी भी मिलती है. भारत सरकार के दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के आधिकारिक रिकॉर्ड अनुसार प्रमोद जहम से 59% बौद्धिक दिव्यांग हैं. प्राथमिक स्तर के बाद उनकी औपचारिक शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी.

लेकिन विशेष शिक्षक और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से ट्रेनिंग के बाद उन्होंने खेल, नृत्य और सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी की. बाद में वह संस्था स्नेह के थेरेपी सेक्शन में काम करने लगे. इसी उपलब्धि के चलते प्रमोद को नेशनल अवार्ड इंडिविजुअल एक्सीलेंस 2021 श्रेष्ठ दिव्यांगजन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से सम्मानित किया गया. प्रमोद को राष्ट्रपति द्रौपदी मुमु ने 2022 में 3 दिसंबर को विज्ञान भवन में सम्मान दिया था. प्रमोद की कहानी इस संस्था की सबसे बड़ी उपलब्धि को एक लाइन में कहती है जो कभी थेरेपी लेने आया तबा आज वही दूसरो की थेरेपी में मदद कर रहा है.

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छात्र से कर्मी बना प्रमोद, मिला राष्ट्रपति सम्मान (ETV Bharat)

पंकज मारू एक संस्था से आगे नीति और अधिकारों तक

डॉ. पंकज मारू ETV भारत से चर्चा में बताते हैं, ''उनका सफर सिर्फ स्नेह की स्थापना तक सीमित नहीं रहा. वे दिव्यांगजनों से जुड़े कई राष्ट्रीय स्तर के सलाहकारी और नीति मंचों से जुड़े रहे हैं. इनमें सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रेहबिलिशन, NIEPID, UGC की पिडब्लूडि एक्सपर्ट समिति, नेशनल ट्रस्ट एक्ट अमेंडमेंट समिति और RCI एक्ट अमेंडमेंट समिति में शामिल है. उनकी शेक्षिणीक योग्यता में BE, MBA और कम्युनिटी बेस्ड रेहबिलिशन से जुड़े अध्ययन भी है.'' मतलब जिस व्यक्ति ने शुरुआत अपनी बेटी के भविष्य से की उसका काम धीरे धीरे दिव्यांगजनों की शिक्षा, पुनर्वास, अधिकार और नीति तक पहुंच गया.

नागदा से राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची आवाज

स्नेह की गतिविधिया केवल संस्था के परिसर तक सिमित नहीं रही. संस्था में दिव्यांगजनों के लिए सरकारी योजनाओं, निःशुकल सहायक उपकरण, स्वास्थय बीमा, समुदाय आधारित पुनर्वास और मानव संसाधन विकास जैसी गतिविधियों से जोड़ने की भी है. स्नेह के 2026 के रिकॉर्ड में दिव्यांग सारथी परियोजना को लायंस नेशनल सोशल इम्पैक्ट अवार्ड मिलने और दिव्यांगजनों के अधिकारों से जुड़े राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों की जानकारी भी है.

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स्पेशल नीड एजुकेशन होम स्नेह (ETV Bharat)

शिक्षक दिवस पर स्नेह की सबसे बड़ी सिख

हम अक्सर शिक्षक की सफलता को परीक्षा के परिणाम से मापते हैं लेकिन विशेष शिक्षा की दुनिया में सफलता की परिभाषा कई बार बिल्कुल अलग होती है. किसी बच्चे का पहली बार ख़ुद खाना खाना सफलता है. पहली बार अपनी जरूरत बोलकर बताना सफ़लता है, पहली बार मंच पर खड़ा होना सफलता है, पहली बार खुद कमाई करना सफ़लता है और जब कोई छात्र आगे बढ़कर दूसरे बच्चे की मदद करने लगे तो वह शिक्षक की सबसे बड़ी जीत है. स्नेह में शिक्षक केवल किताब नहीं पढ़ाता, वह जीवन सिखाता है.

Last Updated : September 5, 2026 at 4:28 PM IST

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