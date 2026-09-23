उज्जैन की सड़क पर 105 साल पुरानी परंपरा, सिंधिया राजपरिवार का ताम्रपत्र और 12 किलो चांदी का डोल
उज्जैन में मंगलवार शाम 6 बजे से बुधवार सुबह 4 तक निकला भव्य जुलूस, 16 झांकियां, 24 अखाड़े और 10 रास मंडल बने आकर्षण का केंद्र. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 23, 2026 at 3:59 PM IST
उज्जैन: धार्मिक नगरी उज्जैन में बैरवा समाज की 105 साल पुरानी गौरवशाली परंपरा एक बार फिर पूरी भव्यता के साथ सामने आई. डोल ग्यारस के मौके पर बेरवा समाज का ऐतिहासिक डोल चल समारोह मंगलवार शाम 6 बजे से बुधवार सुबह 4 बजे तक शहर के मुख्य मार्गों से निकला. धार्मिक आस्था सामाजिक एकता शौर्य और सांस्कृतिक विरासत से सजा यह आयोजन बैरवा समाज के इतिहास और गौरव को दर्शाता नजर आया.
सिंधिया राज परिवार के ताम्रपत्र से मिली थी परंपरा की मान्यता
बैरवा समाज के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र मरमट ने ईटीवी भारत से चर्चा में बताया डोल चल समारोह का इतिहास करीब 105 साल पुराना है. सिंधिया राज परिवार के समय समाज को डोल निकालने की अनुमति ताम्रपत्र के माध्यम से मिली थी. जो ताम्रपत्र आज भी इस ऐतिहासिक परंपरा की महत्वपूर्ण पहचान माना जाता है. समाज के अनुसार यह परंपरा केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि उन पीढ़ियों की विरासत है. जिन्होंने इसे अपने त्याग, श्रम और सामाजिक एकता से आगे बढ़ाया. समय बदला आयोजन का स्वरूप लगातार भव्य होता गया, लेकिन डोल निकालने की मूल परंपरा आज भी कायम है.
12 किलो चांदी का डोल बना समाज की एकता का प्रतीक
सुरेंद्र मरमट ने बताया हर साल जुलूस में शामिल 12 किलो चांदी का डोल विशेष आकर्षण और दर्शन का केंद्र रहता है, जो समाज के किसी एक विशेष व्यक्ति के सहयोग से नहीं पूरे समाज के सहयोग से तैयार हुआ है. इसकी खासियत यह है कि चांदी को शीतलता का प्रतीक माना जाता है और भगवान श्रीकृष्ण के प्रति आस्था से जुड़े इस डोल को समाज अपनी धार्मिक विरासत के रूप में देखता है. डोल के दर्शन के लिए समाज के साथ शहर के अन्य लोग भी बड़ी संख्या में पहुंचे."
किशनपुर से शुरू हुई परंपरा, द्वारकाधीश गोपाल मंदिर तक पहुंची
परंपरा के अनुसार डोल का पूजन सबसे पहले शहर के किशनपुरा स्थित मंदिर में किया गया. इसके बाद डोल शहर के प्रमुख मार्गों से निकला. तीन बत्ती चौराहा, टावर, चामुंडा माता मंदिर, देवास गेट मालीपुरा होते हुए द्वारकाधीश गोपाल मंदिर पहुंचा. जहां भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन और पूजन की परंपरा निभाई गई. जुलूस के मार्ग में जगह-जगह लोगों ने डोल और झांकियों के दर्शन किए पुष्प वर्षा की रात से लेकर सुबह तक शहर में धार्मिक उत्साह और आयोजन की भव्यता देखने को मिली.
24 अखाड़ों में दिखी शास्त्र कला, 16 झांकिया ने दिखाई संस्कृति
इस साल डोल चल समारोह में 24 अखाड़े 16 झांकिया शामिल हुए. अखाड़ों में पारंपरिक शस्त्रकला और अलग-अलग कलाओं का प्रदर्शन किया गया. खलीफाओं के मार्गदर्शन में युवाओं और बच्चों ने लंबे समय तक अपनी कला का प्रदर्शन किया. वहीं 16 झांकियां धार्मिक सांस्कृतिक विषयों पर आधारित रही. खास कर भगवान कृष्ण पर. 10 रास मंडलों ने भगवान श्री कृष्ण की रासलीला और भक्ति परंपरा को जीवंत किया.
राधा कृष्ण मंदिरों से जुड़ी है बैरवा समाज की धार्मिक विरासत
बैरवा समाज की धार्मिक परंपरा में भगवान श्री कृष्ण और राधा मंदिरों का विशेष स्थान है. समाज के अलग-अलग मोहल्ले में पुराने राधा कृष्ण मंदिर आज भी इस धार्मिक विरासत की पहचान है. शुरुआत में 17 से 18 मोहल्ले हुआ करते थे, लेकिन आज वर्तमान में 26 से 28 मोहल्ले हो गए हैं.
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डोल के बाद उपवास खोलने की परंपरा
अखिल भारतीय बैरवा समाज के प्रदेश अध्यक्ष राजेश जारवाल ने बताया "डोल ग्यारस और झूल झुलनी एकादशी पर उपवास रखने की परंपरा है. समाज की माताएं, बहनें और अन्य श्रद्धालु डोल के दर्शन का इंतजार करते हैं. डोल और भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन के बाद ही श्रद्धालु उपवास खोलते हैं.
समय पर निकलने वाली टीम को मिली 5000 प्रोत्साहन राशि
इस बार अखिल भारतीय बैरवा महासभा की ओर से आयोजन को समयबद्ध बनाने के लिए विशेष पहल की गई थी. शहर के चामुंडा माता मंदिर चौराहा से रात 10:30 बजे तक आगे निकलने वाली झांकी अखाड़ा टीम को 5000 रुपए प्रोत्साहन राशि समाज की ओर से दी गई.