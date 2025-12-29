मध्य प्रदेश में स्ट्रीट डॉग का खूनी तांडव, भोपाल-उज्जैन में मासूमों को आवारा कुत्तों ने नोचा
भोपाल में आवारा कत्तों का आतंक, उज्जैन में मासूम के गाल-नाक और गले में काटा, प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे डॉग बाइट के मामले.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 29, 2025 at 4:58 PM IST
उज्जैन/भोपाल: मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में स्ट्रीट डॉग बाइट बड़ी समस्या बनी हुई है. देश के कोने-कोने से आए दिन डॉग बाइट के मामले सामने आते रहते हैं. आवारा कुत्तों के ज्यादातर शिकार मासूम बच्चे होते हैं. सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. ताजा मामला उज्जैन से सामने आया है. यहां घर के बाहर खेल रहे 4 साल के मासूम पर आवारा कुत्ते ने अटैक कर दिया. इससे बच्चे के गाल, नाक और गले में गंभीर घाव हुआ है. बच्चे का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है.
4 साल के मासूम पर कुत्ते ने किया हमला
उज्जैन में आवारा कुत्तों के हमलों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. रविवार को आगर रोड स्थित जैथल गांव में घर के बाहर खेल रहे 4 वर्षीय प्रियांशु पर डॉग ने हमला कर दिया. प्रियांशु के चिल्लाने की आवाज सुनकर पास दुकान पर बैठे पिता अर्जुन मालवीय और पड़ोसी बेटे को बचाने के लिए दौड़े और उसे डॉग से छुड़ाया. जब तक वे बेटे के पास पहुंचे तब तक डॉग मासूम को घायल कर चुका था. प्रियांशु को लहूलुहान हालत में लेकर परिजन चरक अस्पताल पहुंचे. यहां प्रियांशु के चेहरे और आंख पर गहरे जख्म देख डॉक्टरों ने टांके लगाकर भर्ती कर लिया.
कुत्तों के आतंक से उज्जैन वासी परेशान
शासकीय चरक अस्पताल के आरएमओ डॉ. चिन्मय चिंचोलेकर ने कहा, "प्रियांशु की स्थिति अब सामान्य है. जल्द ही रिकवर कर लेगा. हर रोज शासकीय चरक भवन में हमारे पास 100 से अधिक केस डॉग बाइट के आ रहे हैं. सभी पीड़ितों को बेहतर उपचार दिया जा रहा है." इस घटना के बाद से इलाके में दहशत फैल गई है और लोगों में आक्रोश है. उज्जैन में स्ट्रीट डॉग के आतंक का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रविवार दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे के बीच महज 4 घंटों में 12 लोगों को कुत्तों ने अपना शिकार बनाया.
कोर्ट के आदेश के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं
डॉग बाइट मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री उज्जैन निवासी पारसचंद्र जैन भी सरकार से बीते अगस्त माह में विशेष अभियान की मांग कर चुके हैं. दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रभावी कार्रवाई के आदेश दिए हैं. इसके बावजूद नगर निगम और स्थानीय प्रशासन द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होना चिंता का विषय है.
एमपी के 6 शहरों में उज्जैन का दूसरा नंबर
नेशनल हेल्थ मिशन की रिपोर्ट अनुसार 07 लाख की आबादी वाले शहर उज्जैन में बीते डेढ़ साल में डॉग बाइट के मामले वर्ष 2024 में 19,949 केस, 2025 में जनवरी से जून तक 10,296 केस सामने आये है. कूल 06 शहरों की रिपोर्ट में उज्जैन दूसरे नंबर पर है, जो बेहद चिंता का विषय है.
भोपाल में कुत्तों के झुंड ने लड़के पर किया हमला
उधर, भोपाल के बागसेवनिया इलाके से सोमवार के एक बार फिर डॉग बाइट का मामला सामने आया है. इस बार आवारा कुत्तों के झुंड ने 15 साल के एक किशोर को निशाना बनाया है. पांच कुत्तों ने मिलकर बच्चे पर हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है. किशोर की आवाज सुनकर आसपास खड़े लोगों ने किसी तरह बच्चे की जान बचाई और उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है. आज से 8 दिन पहले भी इसी इलाके में 6 साल के मासूम बच्चे पर 3 कुत्तों ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था.