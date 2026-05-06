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उज्जैन जिला शिक्षा केंद्र में इंजीनियर्स के बीच उगाही के कोड वर्ड लड्डू और मिठाई

उज्जैन जिला शिक्षा केन्द्र में कथित रिश्वतखोरी की वाट्सएप चैट को कलेक्टर ने गंभीरता से लेकर जांच के आदेश दिए.

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उज्जैन में उगाही के कोडवर्ड, कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 6, 2026 at 5:48 PM IST

2 Min Read
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उज्जैन : देवास जिला शिक्षा अधिकारी पर लगे घोटाले के आरोप के बाद उज्जैन का जिला शिक्षा केंद्र चर्चा में है. यहां इंजीनियर्स के व्हाट्सएप ग्रुप की चैट्स के स्क्रीन शॉट्स सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं. इसमे लेनदेन का कोड वर्ड लड्डू और मिठाई लिखा गया है. मामला गर्माते ही कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच के आदेश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं.

व्हाट्सएप ग्रुप के स्क्रीन शॉट्स से शक

उज्जैन में जिला शिक्षा केंद्र के इंजीनियर्स के व्हाट्सएप ग्रुप के स्क्रीन शॉट्स चर्चा के केंद्र में हैं. स्क्रीन शॉट्स में डीपीसी के नाम पर दीपावली पर मिठाई बांटने के नाम पर तो कभी भोपाल मिठाई भेजने के नाम पर उगाही का शक जताया जा रहा है. चैट्स में QR कोड स्क्रीन शॉट्स, मान्यता की फ़ाइल अटकाने जैसे मामले भी हैं. एक चैट में एक इंजीनियर दूसरे को लिख रहा है "साहब, भोपाल की मिठाई का बोल रहे, बताओ क्या करना है. साथ में एक लिस्ट भी है, जिसमें कुल 214.67 लाख का हिसाब है."

चैट करने वालों को नोटिस जारी (ETV BHARAT)

महाकाल के लड्डू का भी जिक्र

एक चैट में महाकाल लड्डू प्रसाद का उल्लेख करते हुए लिखा "भोपाल से प्राप्त निर्देश अनुसार 500 Gm के पैकेट सभी को कल की ट्रेन से भेजना है. फंड जमा है." इन चैट्स से कई प्रकार की शंकाए पैदा हो रही हैं. इस बारे में चैट्स करने वाले इंजीनियर्स ने बात करने से मना कर दिया है. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रभारी) मयंक कुमार खत्री का कहना है "लड्डू, मिठाई कोड वर्ड का मामला सामने आया है. कलेक्टर द्वारा जांच करने को कहा गया है. लिखित में अभी तक कोई आदेश नहीं मिला है."

उज्जैन जिला शिक्षा केन्द्र में कथित रिश्वतखोरी की वाट्सएप चैट (ETV BHARAT)

चैट करने वालों को नोटिस जारी

डीपीसी अशोक कुमार त्रिपाठी का कहना है "ऐसा होता तो लड्डू प्रसाद हम अपने पैसों से बांट देते. मेरा नाम लेकर उगाही हुई है तो जांच के बाद कार्रवाईं के लिए कहेंगे. चैट करने वाले इंजीनियर्स को कारण बताओ नोटिस दिया गया है." कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने का कहना है "जांच के आदेश दिए हैं. जांच के बाद कोई दोषी पाया जाता है तो कठोर कार्रवाई करेंगे."

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