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8 मिलिमीटर की चने दाल पर उकेरे 12 ज्योतिर्लिंग, 22 मिनट में बनाया वर्ल्डवाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड

12 ज्योतिर्लिंगों की आकृति 22 मिनट में उकेरी ( ETV Bharat )

उज्जैन: प्रतिभा, समर्पण और अटूट एकाग्रता के बल पर उज्जैन की युवा कलाकार दीक्षा कुशवाह ने ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसने कला जगत को आश्चर्यचकित कर दिया. दीक्षा ने मात्र 8 मिलीमीटर आकार की चने की एक दाल पर एक ज्योतिर्लिंग की तस्वीर उकेरी. इसके बाद ऐसे सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की आकृति उकेर कर दीक्षा ने सूक्ष्म कला में अनूठी उपलब्धि पेश की है. 22 मिनट में यह आकृति उकेरने पर वर्ल्डवाइड बुक ऑफ रिकार्ड्स में नाम दर्ज किया गया है.

दीक्षा के पिता मनोज कुशवाह ने बताया, "मेरी 19 वर्षीय बेटी दीक्षा ने हाल ही में 11वीं कक्षा पास कर 12वीं में प्रवेश किया है. दीक्षा ने चने की दाल पर 12 ज्योतिर्लिंगों की कलाकृति 13 अप्रैल 2026 को बनाई है. इस खास कलाकृति को उकेरने में दीक्षा को मात्र 22 मिनट का समय लगा. इतनी छोटी सतह पर 12 ज्योतिर्लिंगों को बारीकी और सटीकता के साथ उकेरना बड़ा कठिन काम है. जिसके लिए धैर्य, स्थिर हाथ और गहन एकाग्रता की आवश्यकता होती है."

महाकाल, केदारनाथ के दर्शन के बाद मिली प्रेरणा (ETV Bharat)

'महाकाल, केदारनाथ के दर्शन के बाद मिली प्रेरणा'

दीक्षा कुशवाहा ने बताया, "12 ज्योतिर्लिंगों की आकृति बनाने की प्रेरणा बाबा महाकाल, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन के बाद मिली. मैं एक फाइन आर्ट्स कॉलेज में अध्ययनरत हूं, जहां साथी छात्र छात्राओं ने भी कई विश्व रिकॉर्ड बनाये हुए हैं. इन सभी से प्रेरणा लेकर मन मे संकल्प लिया और 12 ज्योतिर्लिंगों को चने की दाल पर बना दिया. फाइन आर्ट्स के प्रोफेसर डॉ अभिषेक तोमर के मार्गदर्शन में यह उपलब्धि मिली है."

8 मिलिमीटर की चने दाल पर उकेरे 12 ज्योतिर्लिंग (ETV Bharat)

22 मिनट में बनाया वर्ल्डवाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड (ETV Bharat)

वर्ल्डवाइड बुक ऑफ रिकार्ड्स में नाम दर्ज

दीक्षा कुशवाहा को 22 मिनट में 12 ज्योतिर्लिंगों की आकृति चने के दाल पर उकेरने पर वर्ल्डवाइड बुक ऑफ रिकार्ड्स में नाम दर्ज किया गया है. उन्हें 13 अप्रैल 2026 में यह आकृति बनाई. दीक्षा का कहना है कि वह एक अच्छा आर्टिस्ट बनकर देश का नाम रोशन करना चाहती है.