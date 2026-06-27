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दिग्विजय सिंह बोले- RSS ने सनातनियों को ठगा, एक ही मकसद मठ-मंदिरों पर कब्जा

अयोध्या राम मंदिर में हुई चोरी पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आरएसएस, विहिप के साथ ही पीएम मोदी को निशाने पर लिया.

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दिग्विजय बोले- अयोध्या में सिर्फ चंदा चोरी नहीं, दान भी उड़ाया (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 3:34 PM IST

3 Min Read
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उज्जैन : अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा "आरएसएस का मॉडल ऑफ गवर्नेंस है खूब खाओ और खूब खिलाओ. ऐसा ही गुजरात मॉडल ऑफ गवर्नेंस है. आरएसएस, विहिप को धर्म और धार्मिक कार्यों से कोई मतलब नहीं. इन्हें बस सत्ता से मतलब है. ये सबसे बड़े भ्रष्ट हैं. इनके पास कोई सदस्यता नहीं, कोई कानून इन पर लागू नहीं होता, इन संगठनों का काम है मठ और मंदिरों पर कब्जा करना."

चोरी के दौरान अयोध्या मंदिर के सीसीटीवी बंद कराए

दिग्विजय सिंह ने कहा "चंपत राय कौन हैं. ये उत्तरप्रदेश के रहने वाले हैं. इनका धर्म से कोई मतलब नहीं है. ये संघ के प्रचारक बने. विहिप ने इन्हें ले लिया, सादगी का नाटक करते हैं. मंदिर के लिए चंदा लेना शुरू कर दिया. 70 करोड़ हिंदुओं ने चंदा दिया. हमने भी दिया. सबकी आस्था है श्री राम पर. पहले जो चंदा आया, उसका आज तक हिसाब नहीं दिया. अयोध्या में जब चोरी हो रही थी, तब चंपत राय ने CCTV बंद करवा दिए."

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आरएसएस को फिर लिया निशाने पर (ETV BHARAT)

अयोध्या में सिर्फ चंदा चोरी नहीं, दान भी उड़ाया

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा "अयोध्या राम मंदिर के ट्रस्ट का गठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर हुआ. इसकी कमान चंपत राय को सौंपी गई. इसलिए चंदा चोरी हुआ तो इसकी जिम्मेदारी पीएम मोदी पर भी है. चोरी के शिकायतकर्ता को हटा दिया. ट्रस्ट के जिम्मेदार पदाधिकारी चोरी पकड़ने वालों को हटाते रहे. अयोध्या में केवल चंदा चोरी नहीं हुआ. चांदी की ईंट, जेवर, नगदी, विदेशी चंदा सबमे गड़बड़ी पाई गई."

"ये आरएसएस, विहिप सिर्फ सनातनियों को ठग रहे हैं. आज जब SIT की रिपोर्ट आई, तब गिरफ्तारी की गई और कोई पुलिस रिमांड नहीं लिया गया. सभी चोरों को बचाने में जुटे हैं पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस चीफ मोहन भागवत."

उज्जैन में जमीन विवाद पर भी बोले

उज्जैन में जमीन की खरीद-फरोख्त के मामले में दिग्विजय सिंह ने फाइलें और डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए कहा "मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कौन कौन-साथी इसमे शामिल हैं. कई नाम हैं. मैं जांच करने के बाद सबके नाम बताऊंगा. मैं मोहन यादव को सलाह दे रहा हूं कि मिल मजदूर के बेटे ऐसा मत करो. हम आपको बख्शेंगे नहीं, पूरी लड़ाई लड़ेंगे."

महाकाल मंदिर पर भी आरएसएस का कब्जा

दिग्विजय सिंह ने कहा "जब सुंदरलाल पटवा ने महाकाल की भूमि आरएसएस की संस्था को दी मैं अदालत गया. आज उस जमीन पर क्या हो रहा है बताइए आप? आरएसएस ने कब्जा किया कि नहीं किया. आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद को लाभ मिल रहा है. उनका गेस्ट हाउस बना हुआ है. आरएसएस और विहिप ने महाकाल मंदिर पर कब्जा कर लिया है. आज हालात ये हैं कि जब तक बजरंग दल की चिट्ठी ना आ जाए तब तक भस्म आरती करने को नहीं मिलेगी." दिग्विजय सिंह ने मेट्रोपॉलिटन सिटी का समर्थन करते हुए कहा "उज्जैन, देवास, इंदौर एक सर्किट है, यहां अर्बन डेवलपमेंट होना चाहिए."

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