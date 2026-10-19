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विजयादशमी से शुरू होगी दिग्विजय सिंह की अयोध्या पैदल यात्रा, राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर बताईं शर्तें

दशहरा से शुरू होगी दिग्विजय सिंह की अयोध्या पैदल यात्रा ( ETV Bharat )

उज्जैन: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह 20 अक्टूबर से उज्जैन से अयोध्या की पैदल यात्रा शुरू करने जा रहे हैं. यह यात्रा अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर है. जिसको लेकर आज यानि 19 अक्टूबर को उन्होंने उज्जैन में प्रेस वार्ती की. वहीं दूसरी तरफ कंप्यूटर बाबा ने दिग्विजय सिंह की यात्रा में पुष्प वर्षा की अनुमति नहीं मिलने को लेकर नाराजगी जताई और कलेक्टर बंगले का घेराव करने पहुंचे. जिन्हें प्रशासनिक अधिकार समझाने में जुटे हैं.

दशहरा से शुरू होगी दिग्विजय सिंह की यात्रा