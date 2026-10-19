विजयादशमी से शुरू होगी दिग्विजय सिंह की अयोध्या पैदल यात्रा, राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर बताईं शर्तें
20 अक्टूबर से उज्जैन से शुरू होगी दिग्विजय सिंह की पैदल अयोध्या यात्रा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताई राम मंदिर चंदा चोरी से जुड़ी मांगें, यात्रा पर पुष्प वर्षा करने की अनुमति नहीं मिलने पर कंप्यूटबर बाबा नाराज. उज्जैन से राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 8:44 PM IST|
Updated : October 19, 2026 at 8:59 PM IST
उज्जैन: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह 20 अक्टूबर से उज्जैन से अयोध्या की पैदल यात्रा शुरू करने जा रहे हैं. यह यात्रा अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर है. जिसको लेकर आज यानि 19 अक्टूबर को उन्होंने उज्जैन में प्रेस वार्ती की. वहीं दूसरी तरफ कंप्यूटर बाबा ने दिग्विजय सिंह की यात्रा में पुष्प वर्षा की अनुमति नहीं मिलने को लेकर नाराजगी जताई और कलेक्टर बंगले का घेराव करने पहुंचे. जिन्हें प्रशासनिक अधिकार समझाने में जुटे हैं.
दशहरा से शुरू होगी दिग्विजय सिंह की यात्रा
दरअसल, विजयादशमी पर्व 20 अक्टूबर से सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है. इस दौरान बड़ी संख्या में साधु-संतों की भी मौजूदगी रहेगी. यात्रा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी व कई विधायकों के पहुंचने की भी संभावना है. यात्रा उज्जैन के नृसिंहः घाट के पास बालाजी गार्डन से सुबह 11:30 बजे करीब शूरू होगी. यात्रा को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा "ये यात्रा निजी और गैर राजनीतिक है. इसका उद्देश्य धार्मिक स्थलों में पारदर्शिता को लेकर है."
अयोध्या चंदा चोरी को लेकर पूर्व सीएम का बयान
दिग्विजय सिंह की प्रेस वार्ता में अयोध्या के संतोष दुबे भी शामिल हुए. वह भी इस यात्रा में शामिल होंगे. संतोष दुबे राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा प्रमुख नाम है. जो कारसेवकों और हिंदूवादी नेताओं में आते हैं. संतोष दुबे ने भी प्रेस वार्ता में राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए. दिग्विजय सिंह ने कहा "साल 2021 से अयोध्या में चंदा चोरी हो रही है.
शिकायत करने वाले कोषाध्यक्ष महिपाल सिंह और इंजीनियर दीनानाथ वर्मा को पद से हटाया गया, लेकिन चंपत राय पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. उन्हें बचाने के लिए पीएम से लेकर आरएसएस सब लगे रहे. मेरी इस यात्रा में शिकायतकर्ता मामला उजागर करने वाले इंजीनियर दीनानाथ वर्मा भी शामिल होंगे.
क्या है यात्रा की प्रमुख मांगें
दिग्विजय सिंह ने बताई यात्रा की प्रमुख मांगें बताते हुए कहा कि श्रीराम मंदिर ट्रस्ट को तत्काल भंग कर जिम्मेदारी श्रीरामालय ट्रस्ट को सौंपी जाए. रामालय ट्रस्ट में सभी पीठों के शंकराचार्य, रामानंद सम्प्रदाय के संत, निर्मोही अखाड़े के प्रमुख और गौरखनाथ मठ के प्रतिनिधि शामिल हो. राम मंदिर में चंदा चोरी मामले में दोषियों पर प्रकरण दर्ज हो. ट्रस्ट में कोई राजनीतिक हस्तक्षेप अब नहीं हो, ना ही कोई जिम्मेदारी किसी राजनेता को दी जाए."
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उज्जैन में यात्रा 3 दिन रहेगी, 70 दिन का है सफर
यात्रा का मार्ग बताते हुए प्रेस वार्ता में कहा गया यात्रा 20 अक्टूबर से शुरू होगी. जिसमें दिग्विजय सिंह सबसे पहले अति प्राचिन चिन्तामन गणेश दर्शन लाभ लेने जाएंगे, फिर नृसिंहः घाट के यहां बालाजी गार्डन में शिवलिंग निर्माण कर यात्रा महाकाल मंदिर जाएगी. शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए यात्रा शहर में ही कानीपुरा मार्ग पर पड़ाव बनाया गया है, रात्रि विश्राम करेगी. जहां से दूसरे दिन 21 को तहसील तराना ऐसे 23 अक्टूबर को यात्रा उज्जैन सीमा पार करेगी.
यात्रा हर रोज 15 किलोमीटर का सफर तय करेगी और 70 दिनों में अयोध्या पहुचेंगी. 930 किलोमीटर की पैदल यात्रा में 3000 से अधिक लोगों के शामिल होने की बात सामने आई है. खास बात यह भी है दिग्विजय सिंह ने 2017 में नर्मदा परिक्रमा यात्रा भी विजयदशमी पर्व से ही शुरू की थी.