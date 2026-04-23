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सिंहस्थ 2028 के लिए अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था पर जोर, DGP ने बताया कि क्या है ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स

सिंहस्थ से पूर्व टेक्नोलॉजी आधारित पुलिसिंग की ओर मध्य प्रदेश पुलिस. डीजीपी कैलाश मकवाना ने सिंहस्थ साइबर वॉरियर्स पोर्टल का किया शुभारंभ.

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सिंहस्थ 2028 के लिए अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था पर जोर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 3:16 PM IST

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उज्जैन: मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना बुधवार को उज्जैन दौरे पर रहे. डीजीपी ने आगामी वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ महापर्व को लेकर उज्जैन रेंज के एडीजी, डीआईजी, एसपी से जानकारी ली. डीजीपी ने इस दौरान ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स कार्यक्रम का और सिंहस्थ साइबर वॉरियर्स पोर्टल का शुभारंभ किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा आधुनिक तकनीक व रणनीतिक योजना पर विशेष जोर दिया जाए.

सिंहस्थ 2028 के लिए अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था पर जोर

उज्जैन पुलिस की व्यापक तैयारियों में एआई, ड्रोन सर्विलांस और साइबर वॉरियर्स पोर्टल के साथ सिंहस्थ 2028 के लिए अत्याधुनिक सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन रणनीति लागू की जाए. प्रदेश भर में मास्टर ट्रेनर्स तैयार किये जाएं, जो सिंहस्थ 2028 के सफल आयोजन के लिए 48 विषयों पर 110 व्याख्यान एवं फील्ड ट्रेनिंग के साथ पुलिस प्रशिक्षण अभियान का हिस्सा बने. जिसकी शुरुआत बुधवार 22 अप्रैल से हो चुकी है. डीजीपी ने मीटिंग के बाद सपत्नीक बाबा महाकाल के दर्शन लाभ भी लिए.

डीजीपी कैलाश मकवाना ने बताया कि क्या है ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स (ETV Bharat)

क्या है ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स

डीआईजी तरूण नायक ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि "इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य स्तर पर कुशल मास्टर ट्रेनर्स तैयार करना है. इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों से चयनित पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा. प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद ये अधिकारी अपने-अपने जिलों में जाकर अन्य पुलिस बल को प्रशिक्षित करेंगे. प्रशिक्षण में कुल 48 विषयों पर लगभग 110 व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे. साथ ही फील्ड आधारित प्रेक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिससे वास्तविक परिस्थितियों में कार्य करने की क्षमता विकसित हो सके."

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डीजीपी कैलाश मकवाना ने सिंहस्थ साइबर वॉरियर्स पोर्टल का किया शुभारंभ (ETV Bharat)

क्या है सिंहस्थ साइबर वारियर्स योजना पोर्टल?

डीजीपी कैलाश मकवाना ने सिंहस्थ साइबर वारियर्स योजना पोर्टल का अनावरण किया. उन्होंने बताया, "यह पोर्टल डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से साइबर मॉनिटरिंग, अफवाह नियंत्रण एवं त्वरित सूचना आदान-प्रदान को सुनिश्चित करेगा. सिंहस्थ जैसा विशाल आयोजन केवल प्रभावी योजना, समन्वय एवं सतत प्रशिक्षण के माध्यम से ही सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सकता है." साथ ही उन्होंने पुलिस बल को हर प्रकार की आपात स्थिति के लिए सदैव तैयार रहने, टेक्नोलॉजी का अधिक उपयोग करने एवं जनसहयोग को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए."

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एसपी ने दिया प्रजेंटेशन

एसपी प्रदीप शर्मा ने डीजीपी के सामने महापर्व की तैयारियों को लेकर प्रजेंटेशन देते हुए साल 2016 में हुए सिंहस्थ के अनुभवों एवं आंकड़ों का विश्लेषण किया. उन्होंने बताया, "आगामी सिंहस्थ 2028 में संभावित श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी. जिसके लिए लाखों-करोड़ों श्रद्धालुओं की मौजूदगी को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की जरूरत होगी.

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डीजीपी ने बाबा महाकाल के किए दर्शन (ETV Bharat)

जिससे अलग-अलग सेक्टरों में तैनाती एवं रिजर्व फोर्स की व्यवस्था की जा सके. शहर में एंट्री और एग्जिट मार्गों का साइंटिफिक मैनेजमेंट, रूट डायवर्जन प्लान, पार्किंग स्थलों का चयन एवं रीयल-टाइम ट्रैफिक मॉनिटरिंग के लिए घाटों, मंदिरों एवं प्रमुख स्थलों पर भीड़ के दबाव को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग, होल्डिंग एरिया एवं चरणबद्ध प्रवेश व्यवस्था की जाएगी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फेस रिकग्निशन, ड्रोन सर्विलांस एवं सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ करना हमारी प्राथमिकता है.

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