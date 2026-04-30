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डेस्टिनेशन वेडिंग हब बन रहा उज्जैन, कम पैसों में शानदार शादी, इंजॉय के साथ महाकाल के दर्शन

उज्जैन: भारत में डेस्टिनेशन वेडिंग का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ रहा है. हर कोई चाहता वो अपने होने वाले जीवनसाथी के साथ किसी खूबसूरत जगह चाहे वह देश में हो या विदेश में, वहां सात बंधन में बंधे. इस पल को कपल इतना खूबसूरत बनाना चाहता है, जिससे वह जिंदगी भर उनके जहन में रहे. लिहाजा इसके लिए आजकल शादियों पर खूब खर्चा भी हो रहा है, लोग डिस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं. डेस्टिनेशन वेडिंग की लिस्ट में अब मध्य प्रदेश का उज्जैन भी शामिल हो गया है. बड़ी संख्या में लोग यहां शादी करने आ रहे हैं.

धार्मिक माहौल बना आकर्षण का केंद्र

धर्म और आस्था की नगरी उज्जैन, जो अब तक मुख्य रूप से कालसर्प दोष, मंगल दोष और अन्य धार्मिक पूजन के लिए प्रसिद्ध रही है. अब बदलते दौर में एक नए रूप में सामने आ रही है. महाकाल लोक के निर्माण और महाकालेश्वर मंदिर की बढ़ती लोकप्रियता के बाद शहर तेजी से डेस्टिनेशन वेडिंग हब के रूप में उभर रहा है. पिछले कुछ सालों में यह देखा गया है कि देशभर से आने वाले श्रद्धालु न केवल दर्शन के लिए उज्जैन पहुंच रहे हैं, बल्कि यहां के आध्यात्मिक और शांत वातावरण से प्रभावित होकर अपने परिवार के शुभ कार्य खासतौर पर शादियां भी यहीं संपन्न कर रहे हैं. कई परिवार अपने बच्चों की शादी और रिसेप्शन कार्यक्रम धार्मिक थीम पर उज्जैन में आयोजित कर रहे हैं.

डेस्टिनेशन वेडिंग हब बन रहा उज्जैन (ETV Bharat)

विदेश की जगह उज्जैन को चुना

योगी रामनाथ महाराज ने बताया कि "यह शहर अब लोगों की आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण संस्कारों का भी प्रमुख स्थल बनता जा रहा है. उन्होंने एक उदाहरण देते हुए बताया कि पुणे के उद्योगपति बाला साहब लांडगे अपनी बेटी की शादी दुबई में करना चाहते थे, लेकिन परिवार की इच्छा पर विवाह उज्जैन में ही संपन्न हुआ. यह विवाह बगलामुखी धाम में धार्मिक विधि-विधान के साथ आयोजित हुआ. जबकि अन्य कार्यक्रम शहर के प्रतिष्ठित होटल में सम्पन्न हुए.

श्रद्धा और सेवा का संगम