डेस्टिनेशन वेडिंग हब बन रहा उज्जैन, कम पैसों में शानदार शादी, इंजॉय के साथ महाकाल के दर्शन
मध्य प्रदेश का उज्जैन बन रहा डिस्टिनेशन वेडिंग, धार्मिक गतिविधि के साथ शादियों के लिए भी महाकाल नगरी पहुंच रहे लोग, जानिए क्या है वजह.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 30, 2026 at 7:16 PM IST|
Updated : April 30, 2026 at 7:42 PM IST
उज्जैन: भारत में डेस्टिनेशन वेडिंग का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ रहा है. हर कोई चाहता वो अपने होने वाले जीवनसाथी के साथ किसी खूबसूरत जगह चाहे वह देश में हो या विदेश में, वहां सात बंधन में बंधे. इस पल को कपल इतना खूबसूरत बनाना चाहता है, जिससे वह जिंदगी भर उनके जहन में रहे. लिहाजा इसके लिए आजकल शादियों पर खूब खर्चा भी हो रहा है, लोग डिस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं. डेस्टिनेशन वेडिंग की लिस्ट में अब मध्य प्रदेश का उज्जैन भी शामिल हो गया है. बड़ी संख्या में लोग यहां शादी करने आ रहे हैं.
धार्मिक माहौल बना आकर्षण का केंद्र
धर्म और आस्था की नगरी उज्जैन, जो अब तक मुख्य रूप से कालसर्प दोष, मंगल दोष और अन्य धार्मिक पूजन के लिए प्रसिद्ध रही है. अब बदलते दौर में एक नए रूप में सामने आ रही है. महाकाल लोक के निर्माण और महाकालेश्वर मंदिर की बढ़ती लोकप्रियता के बाद शहर तेजी से डेस्टिनेशन वेडिंग हब के रूप में उभर रहा है. पिछले कुछ सालों में यह देखा गया है कि देशभर से आने वाले श्रद्धालु न केवल दर्शन के लिए उज्जैन पहुंच रहे हैं, बल्कि यहां के आध्यात्मिक और शांत वातावरण से प्रभावित होकर अपने परिवार के शुभ कार्य खासतौर पर शादियां भी यहीं संपन्न कर रहे हैं. कई परिवार अपने बच्चों की शादी और रिसेप्शन कार्यक्रम धार्मिक थीम पर उज्जैन में आयोजित कर रहे हैं.
विदेश की जगह उज्जैन को चुना
योगी रामनाथ महाराज ने बताया कि "यह शहर अब लोगों की आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण संस्कारों का भी प्रमुख स्थल बनता जा रहा है. उन्होंने एक उदाहरण देते हुए बताया कि पुणे के उद्योगपति बाला साहब लांडगे अपनी बेटी की शादी दुबई में करना चाहते थे, लेकिन परिवार की इच्छा पर विवाह उज्जैन में ही संपन्न हुआ. यह विवाह बगलामुखी धाम में धार्मिक विधि-विधान के साथ आयोजित हुआ. जबकि अन्य कार्यक्रम शहर के प्रतिष्ठित होटल में सम्पन्न हुए.
श्रद्धा और सेवा का संगम
परिवार द्वारा यह भी बताया गया कि वे पिछले पांच वर्षों से हर अमावस्या पर यहां हवन-पूजन करवा रहे हैं. अब उन्होंने उज्जैन में स्थायी रूप से सेवा कार्य जारी रखने का संकल्प लिया है. यह पहल न केवल धार्मिक आस्था को दर्शाती है, बल्कि सामाजिक सेवा का भी उदाहरण पेश करती है."
होटल इंडस्ट्री को मिल रहा बढ़ावा
शहर के एक होटल मैनेजर मुर्तुजा के अनुसार, उज्जैन में डेस्टिनेशन वेडिंग का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. बाबा महाकाल के दर्शन के कारण यहां अटेंडेंस 100 प्रतिशत हो जाती है, लोग शादी के साथ बाबा के दर्शन करने की इच्छा से भी पहुंचते हैं. इसके साथ ही दूसरी वजह यह है कि उज्जैन सेंट्रलाइज लोकेशन पर है, किसी भी शहर या राज्य से यहां पहुंचना आसाना है. कनेक्टविटी अच्छी होने का फायदा मिलता है. इसके अलावा उज्जैन की भौगोलिक स्थिति भी इसे विशेष बनाती है.
कम खर्च में भव्य आयोजन
मैनेजर ने बताया कि एक ओर सबसे बड़ी वजह है कि जहां पहले लोग डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए उदयपुर और जयपुर जैसे शहरों को प्राथमिकता देते थे, वहीं अब उज्जैन किफायती विकल्प के रूप में उभर रहा है. यहां लगभग 20 से 30 लाख रुपए के बजट में भोजन, डेकोरेशन और अन्य व्यवस्थाओं सहित पूरा विवाह समारोह आयोजित किया जा सकता है, जो बड़े शहरों की तुलना में काफी कम है.
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मालवा के स्वाद का भी आकर्षण
उज्जैन और मालवा क्षेत्र अपने खास स्वाद के लिए भी जाना जाता है. यहां का पारंपरिक भोजन मेहमानों को खासा पसंद आता है, जो डेस्टिनेशन वेडिंग के आकर्षण का एक प्रमुख कारण भी है."