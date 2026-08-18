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मध्य प्रदेश से दिल्ली तक 800 किलोमीटर की न्याय यात्रा, उज्जैन से पैदल निकला युवाओं का कारवां

यात्रा में शामिल 15 सदस्यों की उम्र 18 से 30 साल के बीच है. इनमें दीपराज सिंह पंवार (25), जीतू ठाकुर (30), ओगी ठाकुर (26), अनिकेत परिहार (26), कार्तिक सेन (19), पृथ्वी सिंह सेंगर (21), शिवपाल सिंह (18), श्याम ठाकुर (20), राजवीर सिंह चौहान (26), महेंद्र सिंह चौहान (20), कुशल सिंह (22), गोविंद शर्मा (23), अबशूल चौहान (19) और ध्रुव (20) आदि हैं.

यात्रा के पोस्टर में युवाओं की तीन प्रमुख मांगें रखी हैं. आरक्षण का आधार आर्थिक हो. UGC में सुधार किया जाए. गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले. यात्रा से जुड़े युवाओं का कहना है कि गरीबी किसी एक जाति की समस्या नहीं है. आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति किसी भी सामाजिक वर्ग से हो सकता है. इसलिए आरक्षण व्यवस्था में आर्थिक आधार को भी महत्वपूर्ण आधार बनाया जाना चाहिए.

उज्जैन : उज्जैन से 15 युवाओं की टोली करीब 750 से 800 किलोमीटर की ‘पैदल न्याय यात्रा’ पर दिल्ली के लिए रवाना हुई. 16 अगस्त को उज्जैन से शुरू हुई यह यात्रा आगर मालवा, झालावाड़, कोटा, जयपुर और मथुरा होते हुए दिल्ली पहुंचेगी. युवाओं का लक्ष्य 21 अगस्त 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रस्तावित कार्यक्रम में शामिल होकर अपनी मांगों और विचारों को लोकतांत्रिक तरीके से सामने रखना है.

रास्ते में जुड़े 42 वर्षीय शख्स जगदीश माहेश्वरी यात्रा में शामिल हो गए. इनमें बड़ी संख्या ऐसे युवाओं की हैं, जो गांवों और छोटे कस्बों से जुड़े हैं. इनके लिए शिक्षा, रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं और भविष्य के अवसर सिर्फ राजनीतिक बहस का विषय नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े सवाल हैं.

दिल्ली की ओर बढ़ा पदयात्रा का कारवां (ETV BHARAT)

युवा बोले-बदलाव के लिए आवाज उठानी होगी

ETV भारत से चर्चा में यात्रा का नेतृत्व कर रहे 25 वर्षीय दीपराज सिंह पंवार का कहना है " यात्रा मुख्य रूप से आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर है. यदि हर व्यक्ति यह सोचकर घर बैठ जाए कि बदलाव नहीं होगा, तो परिवर्तन संभव नहीं है. बड़ी आवाज की शुरुआत अक्सर कुछ लोगों से होती है और धीरे धीरे कारवां बढ़ता है. शिक्षा पर सभी का समान अधिकार होना चाहिए. यात्रा के दौरान 20 अगस्त को जिस स्थान तक दल पहुंचेगा, वहां यात्रा को विराम दिया जाएगा और 21 अगस्त को दिल्ली के कार्यक्रम में शामिल होंगे."

यात्रा का हर 25 किलोमीटर पर विश्राम

इंदौर निवासी जीतू ठाकुर ने कहा "सैकड़ों किलोमीटर की इस यात्रा के लिए युवाओं ने पूरी तैयारी की है. करीब हर 25 किलोमीटर पर विश्राम का स्थान तय किया गया है. भोजन, पानी, राशन, दवाइयां और प्राथमिक उपचार का सामान साथ रखा गया है. पैदल सफर में पैरों में दर्द या चोट जैसी स्थिति से निपटने के लिए जरूरी सामग्री भी रखी गई है."

जगदीश महेश्वरी ने बताया "उन्होंने सोशल मीडिया पर दीपराज की यात्रा से संबंधित पोस्ट देखी. पोस्ट देखने के बाद उन्होंने संपर्क किया और यात्रा में शामिल होने का निर्णय लिया. वे देश और समाज के लिए काम करना चाहते हैं और इसी भावना से इस पदयात्रा का हिस्सा बने हैं."