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मात्र 200 रुपए में करें उज्जैन के सभी बड़े मंदिरों के दर्शन, सड़कों पर दौड़ी ई-बस, सीएम ने किया सफर

मात्र 200 रुपए में करें उज्जैन के सभी बड़े मंदिरों के दर्शन ( ETV Bharat )

उज्जैन: महाकाल की नगरी में रविवार का दिन सार्वजनिक परिवहन धार्मिक पर्यटन और विकास कार्यों के लिहाज से महत्वपूर्ण रहा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्री महाकाल लोक से पीएम श्री ई-बस सेवा और उज्जैन दर्शन की शुरुआत की. साथ ही खुद भी बस में सफर किया. इसके साथ ही श्री महाकाल लोक पुलिस स्टेशन का शुभारंभ किया. मुख्यमंत्री ने उज्जैन जिले को 172.87 करोड रुपए के 15 विकास कार्यों की सौगात दी. जबकि सिंहस्थ 2028 की तैयारी के तहत 14.42 किलोमीटर लंबी सड़क, आरओबी और पुल निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया. उज्जैन में धार्मिक स्थलों को आधुनिक सार्वजनिक परिवहन से जोड़ने की नई व्यवस्था सामने आई.