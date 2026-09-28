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मात्र 200 रुपए में करें उज्जैन के सभी बड़े मंदिरों के दर्शन, सड़कों पर दौड़ी ई-बस, सीएम ने किया सफर

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पीएम श्री ई-बस सेवा और उज्जैन दर्शन सेवा का शुभारंभ किया, खुद किया बस में सफर, विकास कार्यों का किया निरीक्षण. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट

UJJAIN E BUS SERVICE
मात्र 200 रुपए में करें उज्जैन के सभी बड़े मंदिरों के दर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 28, 2026 at 7:48 AM IST

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Updated : September 28, 2026 at 8:16 AM IST

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उज्जैन: महाकाल की नगरी में रविवार का दिन सार्वजनिक परिवहन धार्मिक पर्यटन और विकास कार्यों के लिहाज से महत्वपूर्ण रहा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्री महाकाल लोक से पीएम श्री ई-बस सेवा और उज्जैन दर्शन की शुरुआत की. साथ ही खुद भी बस में सफर किया. इसके साथ ही श्री महाकाल लोक पुलिस स्टेशन का शुभारंभ किया. मुख्यमंत्री ने उज्जैन जिले को 172.87 करोड रुपए के 15 विकास कार्यों की सौगात दी. जबकि सिंहस्थ 2028 की तैयारी के तहत 14.42 किलोमीटर लंबी सड़क, आरओबी और पुल निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया. उज्जैन में धार्मिक स्थलों को आधुनिक सार्वजनिक परिवहन से जोड़ने की नई व्यवस्था सामने आई.

200रु में उज्जैन दर्शन, 27.01 किलोमीटर का पूरा सर्किट
उज्जैन दर्शन सेवा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसका निर्धारण धार्मिक पर्यटन सर्किट है. सेवा मेघदूत वन पार्किंग से शुरू होगी और महाकाल लोक, हरसिद्धि मंदिर, क्षिप्रा नदी, ऋण मुक्तेश्वर महादेव, भर्तहरि गुफा, गढ़कालिका माता मंदिर, कालभैरव, सिद्धि वट, अंगारेश्वर मंदिर, मंगलनाथ, सांदीपनि आश्रम, भूखी माता, चिंतामन गणेश, अष्टविनायक, शनि नवग्रह, इस्कॉन मंदिर बस स्टैंड और उज्जैन रेलवे स्टेशन से होते हुए वापस मेघदूत वन पार्किंग पहुंचेगी.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पीएम श्री ई-बस सेवा का शुभारंभ किया (ETV Bharat)

यह रूट लगभग 27.01 किलोमीटर है और इसका निर्धारित किराया 200रु रखा गया है. कैश के साथ यूपीआई भुगतान की व्यवस्था भी इसमें है. इस सेवा की खास बात यह है कि यात्री एक टिकट लेकर पूरे रूट में अलग-अलग बसों में सवार होकर दर्शन कर सकेंगे. टिकट भी आसानी से प्रमुख मंदिरों और दर्शनीय स्थलों के नजदीक मिल जाएंगे. शुरुआत में 10 ई-बसें शुरू की गई हैं. बसों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी से जीपीएस तक होंगे.

UJJAIN E BUS TICKET PRICE 200 RS
उज्जैन दर्शन सेवा का शुभारंभ किया (ETV Bharat)

शहर के 12 अन्य मार्ग भी सक्रिय
उज्जैन शहर में कुल 12 मार्गों में जो शैक्षणिक, धार्मिक, आवासीय और व्यवसायिक क्षेत्रों को सार्वजनिक परिवहन से जोड़ेंगे उसमें तपोभूमि-पानविहार, उज्जैन रेलवे स्टेशन-कालियादेह महल, कानीपुरा-अभिलाषा कॉलोनी, देवास गेट-तपोभूमि, देवास-ताजपुर, देवास गेट-नए आरटीओ, महाकाल चौराहा-अभिलाषा कॉलोनी, देवास गेट-नानाखेड़ा, अवंतिका विश्वविद्यालय-नानाखेड़ा, देवास गेट-मुरलीपुरा, तपोभूमि-नजरपुर और उज्जैन दर्शन मार्ग शामिल हैं.

Mahakal Lok Police Station
महाकाल लोक पुलिस स्टेशन शुरू (ETV Bharat)

महाकाल लोक पुलिस स्टेशन शुरू
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन ने श्री महाकाल लोक पुलिस स्टेशन का भी शुभारंभ किया. महाकाल क्षेत्र में बढ़ती श्रद्धलुओं की संख्या और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को देखते हुए क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था को मज़बूत करने की दिशा में यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

14.42 किलोमीटर सड़क, आरओबी और पुल का निरीक्षण
मुख्यमंत्री ने सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत चल रहे निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया. लोक निर्माण विभाग द्वारा सीआईआरएफ के तहत निर्मित की जा रही 42.14 किलोमीटर लंबी सड़क और आरओबी व पुल निर्माण कार्यो को देखा. मुख्यमंत्री ने कहा, ''अवंतिका प्राचीन काल से गौरवशाली नगरी है. उज्जैन के सौंदर्यीकरण में नागरिक भी अपना योगदान दे रहे हैं. उज्जैन में मेट्रो ट्रेन की सौगात जल्द मिलने वाली है.'' प्रदेश में उद्योगिक विकास और अलग अलग शहरों के विकास से जुड़े प्रयासों के बारे में बताया.

Simhastha Preparation 2028
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंची महिलाएं (ETV Bharat)

172.87 करोड़ की 15 विकास परियोजनाएं
मुख्यमंत्री ने उज्जैन जिले को 172.87 करोड़ के 15 विकास कार्यों की भूमिपूजन व लोकार्पण कर सौगात दी है. जिसमें 12 कार्य भूमिपूजन व 3 लोकार्पण है. भूमिपूजन में गौशाला मार्ग से शिप्रा विहार मार्ग निर्माण, महाकाल लोक क्षेत्र में पार्किंग, श्री महाकाल मंदिर परिसर का विकास और क्षिप्रा नदी के घाटों का जीर्णोद्धार शामिल है. साथ ही महाकाल मंदिर के पीछे लैंडस्केप, चिंतामण जवासिया में पुलिस आवास, उन्हेल में थाना भवन, पर्यटन विभाग से सबंधित कार्य. जिनकी लागत 153.31 करोड़ है. वहीं, 19.56 करोड़ के लोकार्पण में नीलगंगा और उन्हेल में निर्मित पुलिस आवास व थाना भवन, बड़नगर में निर्मित 33/11 के.वी विद्युत उपकेंद्र शामिल हैं.

Last Updated : September 28, 2026 at 8:16 AM IST

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