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उज्जैन में मोहन यादव को अल्टीमेटम, 14 नवंबर तक बागेश्वर धाम सील नहीं किया तो हम करेंगे तालाबंदी

माफी मांगने के बाद भी बाबा बागेश्वर की मुसीबतें बढ़ी ( ETV BHARAT )

उज्जैन : भगवान कृष्ण पर विवादित टिप्पणी करने वाले बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री माफी मांगने के बाद निशाने पर हैं. उज्जैन के टॉवर चौक पर आजाद समाज पार्टी के नेता दामोदर यादव ने बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर धर्म को धंधा बनाने व भगवान कृष्ण के अपमान का आरोप लगाया. उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के आश्रम को सील करने की मांग की. दामोदर यादव ने इसके लिए 14 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया है.

बाबा बागेश्वर की कथा बंद कराने की मांग