उज्जैन में मोहन यादव को अल्टीमेटम, 14 नवंबर तक बागेश्वर धाम सील नहीं किया तो हम करेंगे तालाबंदी
आजाद समाज पार्टी के नेता दामोदर यादव ने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को लिया निशाने पर. धर्म को धंधा बनाने का आरोप. रिपोर्ट- राहुल सिंह राठौर
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 12:07 PM IST
उज्जैन : भगवान कृष्ण पर विवादित टिप्पणी करने वाले बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री माफी मांगने के बाद निशाने पर हैं. उज्जैन के टॉवर चौक पर आजाद समाज पार्टी के नेता दामोदर यादव ने बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर धर्म को धंधा बनाने व भगवान कृष्ण के अपमान का आरोप लगाया. उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के आश्रम को सील करने की मांग की. दामोदर यादव ने इसके लिए 14 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया है.
बाबा बागेश्वर की कथा बंद कराने की मांग
दामोदर यादव ने कहा "वह धर्म विरोधी ना कल थे, ना आज हैं और ना कभी होंगे. क्योंकि धर्म उनकी नजर में आत्मा है. उन्होंने बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर भगवान श्री कृष्ण के अपमान का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मांग की कि अगर अगर कृष्ण के वंशज हो तो और तो ऐसे धर्मविरोधी की कथा बंद करवाओ. अगर मेरी मांग नहीं मानी गई तो मैं 15 नवंबर को 1000 वाहनों के साथ बागेश्वर धाम आश्रम में ताला डालने जाऊंगा."
बाबा बागेश्वर को गंवार बताया
दामोदर यादव ने कहा "मोहन यादव जी मेरी एक मांग है आपसे. आप कहते हैं कि मैं महाकाल की नगरी से आया हुआ कृष्ण वंशज हूं. छतरपुर में रहने वाला एक पर्ची वाला बाबा पगला सा लड़का अनपढ़, गंवार. अब जब वह खुलेआम कि कृष्ण पर ऊलजुलूल टिप्पणी कर रहा है तो आपको एक्शन लेना चाहिए. हमारी ये चेतावनी है कि भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर हम खुद ताला लगाएंगे. हम संविधानवादी लोग हैं, मानवतावादी हैं, भाईचारावादी हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कायर हैं."
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करैरा में कथा के दौरान विवादित टिप्पणी
हाल ही में शिवपुरी के करेरा में श्रीराम कथा के दौरान धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप की तुलना करके श्री कृष्ण को टेढ़ा-मेढ़ा बताया था. इसके बाद कई समाज के लोगों ने बाबा बागेश्वर की टिप्पणी पर नाराजगी जताई. कई जगहों पर बाबा बागेश्वर के पुतले फूंके गए. विरोध बढ़ने पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री माफी मांग चुके हैं.