ETV Bharat / state

उज्जैन में मुनाफे के लालच में फंसे जनरल मैनेजर, साइबर ठगों ने ऐंठ लिए 1 करोड़ 77 लाख

उज्जैन के सांची दुग्ध संघ ट्रेनिंग सेंटर के जनरल मैनेजर दीपक कुमार के साथ निवेश के नाम पर डेढ़ करोड़ से ज्यादा की ठगी की गई है. इस मामले में दीपक ने साइबर सेल में शिकायत की है. पीड़ित दीपक कुमार ने साइबर में शिकायत के दौरान बताया, "वह व्हाट्सएप पर एक निवेश ग्रुप में जुड़े थे. इस ग्रुप में हर दिन कुछ लोग अपने मुनाफे की कहानियां साझा करते थे. स्क्रीन पर बढ़ते आंकड़े और रोजाना 5 प्रतिशत लाभ का लालच इतना आकर्षक था कि उन्होंने भी निवेश शुरू कर दिया. इसमें निवेश की शुरुआत मात्र 50 हजार रुपए से हुई."

उज्जैन: साइबर ठगी का एक बड़ा और हैरान कर देने वाला मामला उज्जैन में सामने आया है. ये ठगी शहर में स्थित सांची दुग्ध संघ ट्रेनिंग सेंटर के जनरल मैनेजर दीपक कुमार के साथ हुई है. निवेश करने के नाम पर दीपक कुमार से 1 करोड़ 77 लाख की ठगी की गई. ठगी का अहसास होने पर पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर भोपाल से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है वहीं मुख्य आरोपी की तलाश में जुटी है.

निवेश के नाम पर 1 करोड़ 77 लाख की ठगी

दीपक कुमार में शिकायत में उल्लेख किया है, "जिसमें एक एप्लीकेशन Neo Kot Pro इंस्टॉल कराया गया और ट्रेडिंग अकाउंट बनाया गया और निवेश पर उन्हें वर्चुअल मुनाफा दिखाया जाने लगा. भरोसा बढ़ता गया और 3 माह के अंदर ठगों ने अलग-अलग बैंक खातों में मुझसे कुल 1 करोड़ 77 लाख रुपए जमा करा लिए. मुनाफा देखकर जब मेरे द्वारा जमा राशि निकालने की बारी आई तो ठगों ने नया खेल शुरू किया. ठगों ने फर्जी आईपीओ अलॉटमेंट के नाम पर 1 करोड़ 70 लाख रुपए और जमा करने का दबाव बनाया. तभी मुझे समझ आया कि मैं किसी निवेश योजना का नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साइबर फ्रॉड का शिकार हो चुका हूं."

कर्ज के लिए बेचा खाता 29 बार ठगी में हुआ उपयोग

राज्य साइबर उज्जैन जोन के पुलिस अधीक्षक सव्यसांची सराफ ने बताया, "जांच के दौरान मिले साक्ष्य के आधार पर और मुखबिर की सूचना मिलने पर एक टीम गठित की. टीम ने राजधानी भोपाल में एक ठिकाने पर दबिश दी, जहां शिवनगर करोंद के रहने वाले 25 साल के भानु पिता भगवानदास चौरसिया को गिरफ्तार किया, जो कि एक म्यूचल खाताधारक है. आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4) व 66-डी, आईटी एक्ट, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है.

गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में आरोपी ने बताया उसने अपने दोस्त सारांश जैन को एक निजी बैंक में खाता खुलवाकर दिया. शर्त थी 26000 खाता खुलवाते समय और हर महीने 10000 रुपए, डील जम गई दोनों की. इस खाते का लगभग 29 बार ठगी में उपयोग हुआ है और खाते से 2 लाख 50 हजार रु भी जब्त किये हैं."

साइबर सेल ने जारी किया अलर्ट

राज्य साइबर सेल ने आमजन को अलर्ट करते हुए कहा यह मामला केवल एक व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि उन हजारों लोगों के लिए चेतावनी है, जो आसान मुनाफे और जल्दी अमीर बनने के सपने में साइबर अपराधियों के जाल में फंस जाते हैं. याद रखें शेयर बाजार में कोई भी व्यक्ति रोजाना निश्चित लाभ की गारंटी नहीं दे सकता.

यदि कोई व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल या अनजान ऐप आपको कम समय में बड़ा मुनाफा देने का दावा करे, तो सतर्क रहें. सिर्फ अधिकृत और पंजीकृत ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का ही उपयोग करें साथ ही हर किसी के साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़ें. किसी भी संदिग्ध ऑनलाइन निवेश योजना की जानकारी तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 या निकटतम साइबर पुलिस थाने को दें.