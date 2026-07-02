महिला के साथ क्रूरता, बाल काट फाड़े कपड़े, अर्धनग्न कर जूतों की माला पहना निकाला जुलूस
उज्जैन के अरनिया वेणा गांव में महिला के साथ क्रूरता, बाल काटे, कपड़े फाड़े, अर्धनग्न कर निकाला जुलूस, पति-पत्नी को पीटा,11 के खिलाफ मामला दर्ज.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 2, 2026 at 2:35 PM IST|
Updated : July 2, 2026 at 2:40 PM IST
उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन में इंसानियत को शर्मिंदा करने वाली खबर सामने आई है. झारड़ा थाना क्षेत्र के अरनिया वेणा गांव में एक महिला के साथ बदसलूकी की गई. महिला के साथ मारपीट कर उसके बाल काटे गए, कपड़े फाड़ दिए गए और जूतों की माला पहनाकर जुलूस निकाला गया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट हो रहा है. वहीं वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 11 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तीन आरोपियों को जेल भेजा है.
2023 में हुई थी लवमैरिज, हिस्सेदारी की बात करने आई थी गांव
महिदपुर एसडीओपी ज़ेंडेन लिंगज़ेरपा के मुताबिक "पीड़िता ने शिकायत में बताया कि "उसका वर्ष 2023 में प्रेम विवाह हुआ था. शादी के बाद से ससुराल पक्ष के साथ संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था. वह अपने पति के साथ इंदौर में किराये के मकान में रहती है. जमीन में हिस्सेदारी की बात करने के लिए वह कुछ दिन पहले अपने ससुराल ग्राम अरनिया वेणा पहुंची थी.
महिला के कपड़े फाड़े, बाल काटे और अर्धनग्न कर घुमाया
पीड़िता का आरोप है कि 30 जून की सुबह करीब 9:30 बजे कई लोग घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए. उन लोगों ने उसके बाल पकड़कर उसे बाहर घसीटा, लात-घूंसों से मारपीट की और महिलाओं ने उसे जमीन पर घसीटा. इसके बाद उसके सिर के बाल काट दिए, कपड़े फाड़ दिए और जूतों की माला पहनाकर अर्धनग्न अवस्था में गांव में घुमाया.
बचाने आए पति को भी पीटा
पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि बीच-बचाव करने पहुंचे उसके पति के साथ भी मारपीट की गई. आरोपियों ने घटना का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर डालने और जान से मारने की धमकी दी. मारपीट में महिला और उसके पति दोनों को गंभीर चोटें आई है. इसके बाद महिला ने डायल-112 पर सूचना दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और बाद में थाने में शिकायत दर्ज कराई.
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11 के खिलाफ मामला दर्ज, 3 आरोपी भेजे गए जेल
एसडीओपी लिंगजेरपा का कहना है कि महिला की शिकायत के आधार पर 11 नामजद आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74, 76, 79, 115(2), 329(2), 351(3) एवं 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने बद्रीलाल सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है. वहीं फरार आरोपी सुमेर सिंह, कचरू सिंह सहित अन्य की तलाश जारी है.
प्रारंभिक जांच में मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा प्रतीत हो रहा है. महिला ने अपने पति, सास-ससुर, अन्य परिजनों, रिश्तेदारों और कुछ ग्रामीणों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी."