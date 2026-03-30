ETV Bharat / state

'अम्मा तुम्हारी चेन व कान के टॉप्स में काल सवार है' बदमाशों ने महिला से 3 लाख के गहने लूटे

उज्जैन में बदमाशों ने एक वृद्धा को भरोसे में लेकर बेहोश किया. चेन व कॉन के टॉप्स लूटे. मैहर में भी चोर गिरोह का पर्दाफाश.

Thief Gang Busted in Maihar
अमरपाटन में चोर गिरोह की दो महिलाएं गिरफ्तार (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 30, 2026 at 12:29 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

उज्जैन/मैहर : उज्जैन में शहर के बीचोंबीच लूट की हैरान करने वाली घटना हुई. वृद्ध महिला को शातिर ठगों ने अपना निशाना बनाया. 3 बदमाशों ने वृद्धा से किसी डॉक्टर का पता पूछा. महिला ने इंकार कर दिया लेकिन बदमाश उससे बातचीत करते रहे. इसी दौरान बदमाशों ने महिला की भलमनसाहत का नाजायज लाभ उठाया. महिला बुजुर्ग बेहोश हुई तो 3 लाख के जेवर उतारकर फरार हो गए.

बदमाशों ने खुद को बताया तांत्रिक

पीड़िता राजू देवी ने बताया "वह जीरो पॉइंट ब्रिज के पास स्थित हाटकेश्वर महादेव में दर्शन करने के लिए जा रही थी. इसी दौरान बाइक से दो बदमाशों ने उन्हें रोककर डॉक्टर का पता पूछा ओर पानी मांगा. महिला ने डॉक्टर का पता होने से इंकार कर दिया." इसी दौरान एक बदमाश ने महिला को भरोसे में लेकर खुद को तांत्रिक बताया.

झांसा देकर बदमाशों ने महिला से 3 लाख के गहने लूटे (ETV BHARAT)

बदमाशों ने महिला से कहा "उसके शरीर पर जो गहने हैं, उन पर काल सवार है. ये गहने आपके बच्चों के लिए घातक हैं. इन्हें तत्काल उतार दें." डरकर महिला ने गहने उतार दिए. इसके बाद बदमाशों ने वृद्धा को गंगाजल के नाम पर नशीला पानी पिलाया. इससे वह बेहोश हो गई.

नशीला पदार्थ पीने से बेहोश हुई महिला

पीड़ित महिला ने बताया "इसी दौरान बदमाशों का एक और साथी आ गया. उसने उन 2 बदमाशों से कहा कि भैया हम भी परेशान हैं. कोई उपाय बताओ." बदमाशों ने बुजुर्ग महिला के साथ उसे भी गंगाजल के नाम पर पानी पिलाया. इस दौरान बुजुर्ग बेहोश हो गई. कुछ ही देर बाद महिला को होश आ गया. उसने तीनों युवकों को दूर बाइक पर जाते हुए देखा. इसके बाद वह घर पहुंची पुत्री को घटना बताई.

सूचना मिलते ही देवास गेट पुलिस भी मौके पर पहुंची और क्षेत्र के कैमरे चेक करने लगी, जिसमें कुछ कैमरे बंद मिले. बदमाशों का सुराग नहीं मिल पाया है. सीएसपी दीपिका शिंदे ने कहा "पूरे रूट के सीसीटीवी चेक करके बदमाशों का पता लगाया जा रहा है."

मैहर में चोर गिरोह का खुलासा

मैहर में बड़ी चोरी का खुलासा कर पुलिस ने ऑटो चालक और मां-बेटी गिरफ्तार किया है. उनसे 4 लाख की ज्वैलरी बरामद की गई है. अमरपाटन पुलिस ने गिरोह का पर्दाफाश करते हुए महिला यात्रियों के बैग से सोने के जेवरात चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. गिरोह में ऑटो चालक और सिवनी जिले की मां-बेटी शामिल थीं.

ऑटो में महिला के बैग से चुराई ज्वैलरी

अमरपाटन थाना प्रभारी विजय सिंह परस्ते ने बताया "साधना तिवारी (42 वर्ष) 11 मार्च को अपनी बेटी के साथ रीवा से अमरपाटन पहुंची थीं. कठहा मोड़ से घर जाने के लिए उन्होंने एक ऑटो लिया, जिसमें पहले से दो महिलाएं बैठी थीं. धमना गांव के पास पहुंचते ही ऑटो चालक ने फोन आने का बहाना बनाकर महिला को बीच रास्ते में उतार दिया और वापस लौट गया. घर पहुंचने पर जब साधना तिवारी ने बैग चेक किया तो उसकी चेन खुली मिली और अंदर रखा पर्स गायब था. पर्स में सोने के कंगन, अंगूठी, चेन, मंगलसूत्र, झुमके, बालियां रखी थीं."

सीसीटीवी फुटेज से मिला अहम सुराग

घटना के बाद पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. जांच के दौरान एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें ऑटो पर लिखा ट्रैफिक नंबर 194 दिखाई दिया. पीड़िता ने फुटेज देखकर ऑटो की पहचान की, जिसके आधार पर पुलिस ने 24 मार्च को वाहन को पकड़ लिया. उस समय ऑटो में चालक समेत वही दो महिलाएं सवार थीं. प्रभाकर कुशवाहा (21 वर्ष), सविता सेंडे (50 वर्ष), वंदना सेंडे (30 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया है.

TAGGED:

CRIMINALS POSED AS TANTRICS
NARCOTICS NAME OF GANGAJAL
UJJAIN CCTV FOOTAGE SEARCHING
THIEF GANG BUSTED IN MAIHAR
UJJAIN LOOTED ELDERLY WOMAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.