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रोटियां, वेस्टेज सब्जियां, फल जुटाकर 4 गौ शालाओं तक पहुंचा रहे भोजन, उज्जैन के व्यवसाई की गौ रक्षा मुहिम

साइकिल से शुरू किया सफर, आज 1100 गौ-माताओं का बने सहारा, 12 साल में 2000 परिवार बने मुहिम का हिस्सा. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.

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उज्जैन के व्यवसाई की गौ रक्षा मुहिम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 5:15 PM IST

6 Min Read
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उज्जैन: शहर की सड़कों पर भूख से तड़पती, भटकती गौ माताओं का दर्द एक व्यवसायी से देखा नहीं गया. उन्होंने चिंता नहीं जताई बल्कि समाधान खोजा. साल 2014 में एक साइकिल और सेवा के संकल्प के साथ शुरू हुआ उनका छोटा-सा प्रयास आज हजारों लोगों की भागीदारी वाला एक जन अभियान बन चुका है.

उज्जैन के राकेश वनवट 12 साल पहले शुरू हुई छोटी सी मुहिम में आज 2000 से ज्यादा परिवार साथ दे रहे हैं. राकेश वनवन सालों से घर-घर जाकर रोटियां, सब्जियों के छिलके और अन्य शुद्ध सामग्री इकठ्ठी कर गौ शालाओं तक पहुंचा रहे हैं. इस अभियान से आज शहर की 4 गौ शालाओं में रह रहीं करीब 1100 गौ माताओं को नियमित भोजन मिल रहा है. इस कारण इन गौ शालाओं की स्थिति पहले से कहीं बेहतर हुई है.

रोटियां, वेस्टेज सब्जियां, फल जुटाकर 4 गौ शालाओं तक पहुंचा रहे भोजन (ETV Bharat)

गौ माता के लिए साइकिल से शुरू किया सफर

राकेश वनवट पेशे से व्यवसाई हैं, ईटीवी भारत से चर्चा में बताते हैं, "जब उन्होंने यह अभियान शुरू किया, तब उनके पास केवल एक साइकिल थी. साइकिल के आगे एक बॉक्स लगाकर वे खुद घर-घर जाते थे और लोगों से पहली रोटी गौ माता को देने का आग्रह करते थे.

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गौ माता के लिए 2014 में राकेश वनवट ने साइकिल से शुरू किया था सफर (ETV Bharat)

शुरुआत में लोगों को इस पहल का उद्देश्य समझाना आसान नहीं था. कई लोग खराब और अनुपयोगी सामग्री भी दे देते थे, लेकिन लगातार संवाद और समझाइश से लोगों की सोच बदली. आज वही परिवार पूरी जिम्मेदारी के साथ स्वच्छ और उपयोगी भोजन सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं. समय के साथ लोगों का विश्वास बढ़ता गया और अभियान भी विस्तार लेता गया."

3 साइकिल के साथ अब लोडिंग ऑटो, 2000 परिवार जुड़े

राकेश वनवट ने आगे बताया, "एक साइकिल से शुरू हुई यह पहल 12 सालों में 3 साइकिलों के साथ अब एक लोडिंग ऑटो के माध्यम से संचालित हो रही है. हर रोज लगभग 15 से 20 किलोमीटर क्षेत्र में भ्रमण कर 1500 से 2000 परिवारों से करीब 5000 रोटियां, सब्जियों के छिलके, फल और अन्य खाद्य सामग्री एकत्रित की जाती है. इसका समय भी तय है सुबह 08 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक. इसके अलावा शहर की थोक सब्जी मंडी के व्यापारी भी बची हुईं ताजी सब्जियां और फल सेवा भाव से उपलब्ध कराते हैं."

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3 साइकिल के साथ अब लोडिंग ऑटो (ETV Bharat)

3 लोगों को दे रहे रोजगार

गौ माता के लिए पूरे अभियान को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए व्यवसायी राकेश वनवट 3 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं. वे अपने निजी खर्च से प्रत्येक कर्मचारी को 6 से 8 हजार रुपये हर महीने वेतन देते हैं. यही कर्मचारी हर रोज घर-घर जाकर सामग्री एकत्रित करते हैं और गौ शालाओं तक पहुंचाते हैं.

'सालों की मेहनत से बदला समाज का नजरिया'

राकेश वनवट बताते हैं, "खास बात यह है इस पहल का सबसे बड़ा असर अब समाज की सोच में दिखाई दे रहा है. अब शहर के अनेक परिवार जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ और पुण्यतिथि जैसे अवसरों पर गौ शालाओं में चारा, गुड़, खली और अन्य आवश्यक सामग्री दान कर रहे हैं. कई परिवारों ने सालों बाद फिर से अपने घरों में पहली रोटी गौ माता के लिए निकालने की परंपरा शुरू कर दी है."

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घरों में पहली रोटी गौ माता के लिए निकालने की परंपरा फिर की शुरू (ETV Bharat)

राकेश वनवट का कहना है, "गौ-रक्षा केवल गौ शालाओं या सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक भागीदारी से ही यह कार्य सफल हो सकता है. अगर प्रत्येक शहर और प्रत्येक मोहल्ला भोजन की बर्बादी रोककर ऐसी व्यवस्था विकसित करे, तो कोई भी बेजुबान पशु भूखा नहीं रहेगा."

जागरूकता का संदेश

हर दिन हजारों टन भोजन कचरे में चला जाता है, जबकि दूसरी ओर कई गौ शालाओं और सड़कों पर घूमने वाले बेजुबान पशु भूखे रह जाते हैं. राकेश वनवट की यह पहल बताती है कि यदि घरों से निकलने वाली एक्स्ट्रा उपयोगी भोजन सामग्री को व्यवस्थित रूप से एकत्रित किया जाए, तो न केवल भोजन की बर्बादी रोकी जा सकती है, बल्कि हजारों पशुओं का जीवन भी बचाया जा सकता है. यह अभियान समाज को संवेदनशील, जिम्मेदार और भारतीय संस्कृति के उस मूल भाव की याद दिलाता है, जिसमें पहली रोटी गौ माता और अंतिम रोटी जरूरतमंद के लिए मानी जाती है.

'गौ सेवा के साथ गौ रक्षा का लिया संकल्प'

राकेश वनवट की उम्र 56 वर्ष है, वेद नगर में रहते हैं लेकिन मूल निवास छोटा सराफा है. प्रॉपर्टी के बिजनेस से जुड़े हैं. परिवार में माता आजहा देवी और पिता श्रेणिक लाल हैं. वाइफ कॉलेज में कॉमर्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. राकेश वनवट को इस काम की प्रेरणा भाजपा पार्टी में गौ सेवा प्रकोष्ठ के नगर संयोजक के पद पर रहकर मिली. यहीं उन्होंने संकल्प लिया कि गौ सेवा के साथ गौ रक्षा भी करना है.

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12 साल में 2000 परिवार बने मुहिम का हिस्सा (ETV Bharat)

गौ शालाओं के लिए रकम भी जुटाते हैं राकेश

महेश जायसवाल ने राकेश के इस काम में हमेशा साथ दिया. ये 4 गौशाला में तिलकेश्वर, श्री शीतला माता, नृत्य गौपाल दास और अन्य शामिल हैं. इतना ही नहीं गौ रक्षा दान राशि के लिए घर में एक बॉक्स रखा हुआ है. जिसमें साल भर में 5000 रुपए तक एकत्रित हो जाते हैं.

वहीं जीव दया के नाम पर उठावने और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों से साल भर में लगभग 1 लाख रु तक इकठ्ठा कर लेते हैं. इसी राशि से गौ शालाओं में मार्च-अप्रैल में भूसा खरीदना होता है, जो हर साल 10 लाख तक का आता है. 200 रुपए हर रोज ऑटो में डीजल भी लगता है. राकेश कहते हैं, "सब कुछ सेवा भाव, रक्षा के भाव के संकल्प के साथ होता जाता है, मदद के लिए लोग जुड़ते जाते है. इसके लिए कभी कोई संस्था का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया."

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