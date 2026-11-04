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स्टील-एल्युमिनियम आउट! उज्जैन के बाजार में तांबा-पीतल कमबैक, मॉडर्न किचन में भी बदला ट्रेंड

बर्तन बाजार में फिर बदला ट्रेंड ( Etv Bharat )

उज्जैन : महाकाल की नगरी का ऐतिहासिक बर्तन बाजार एक बार फिर पीतल और तांबे की चमक से गुलजार है. लगभग 100 साल पुराने बाजार में बर्तनों का कारोबार आज भी उज्जैन की व्यापारिक पहचान है. इसका मुख्य मार्केट उज्जैन का पटनी बाजार है. एक ऐसा भी दौर आया, जब स्टील और एल्युमिनियम के बर्तनों ने बाजार में अपनी मजबूत जगह बना ली और पीतल-तांबे की मांग कम होने लगी, लेकिन अब बदलती जीवन शैली, निवेश कीमत, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और धार्मिक परंपराओं ने इन पारंपरिक धातुओं की मांग को फिर बढ़ा दिया है.

धनतेरस और दीपावली के दौरान पीतल के दीपक, समई, लक्ष्मी-गणेश की प्रतिमा, कलश और तांबे के बर्तनों की खरीदारी बढ़ जाती है. व्यापारियों के मुताबिक सीजन में पूरे बाजार का रोजाना का कारोबार 4 से 5 करोड रुपए तक पहुंच जाता है. स्वास्थ्य जागरूकता का ही असर है कि अब किचन में भी तांबा-पीतल के बर्तन सजने लगे हैं.