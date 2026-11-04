स्टील-एल्युमिनियम आउट! उज्जैन के बाजार में तांबा-पीतल कमबैक, मॉडर्न किचन में भी बदला ट्रेंड
बर्तन बाजार और किचन पुराने दौर में लौटा. स्वास्थ्य, निवेश व धार्मिक मान्यता के कारण तांबा-पीतल का दौर लौटा. राहुल सिंह राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 7:35 PM IST
उज्जैन : महाकाल की नगरी का ऐतिहासिक बर्तन बाजार एक बार फिर पीतल और तांबे की चमक से गुलजार है. लगभग 100 साल पुराने बाजार में बर्तनों का कारोबार आज भी उज्जैन की व्यापारिक पहचान है. इसका मुख्य मार्केट उज्जैन का पटनी बाजार है. एक ऐसा भी दौर आया, जब स्टील और एल्युमिनियम के बर्तनों ने बाजार में अपनी मजबूत जगह बना ली और पीतल-तांबे की मांग कम होने लगी, लेकिन अब बदलती जीवन शैली, निवेश कीमत, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और धार्मिक परंपराओं ने इन पारंपरिक धातुओं की मांग को फिर बढ़ा दिया है.
धनतेरस और दीपावली के दौरान पीतल के दीपक, समई, लक्ष्मी-गणेश की प्रतिमा, कलश और तांबे के बर्तनों की खरीदारी बढ़ जाती है. व्यापारियों के मुताबिक सीजन में पूरे बाजार का रोजाना का कारोबार 4 से 5 करोड रुपए तक पहुंच जाता है. स्वास्थ्य जागरूकता का ही असर है कि अब किचन में भी तांबा-पीतल के बर्तन सजने लगे हैं.
बर्तन बाजार में फिर बदला ट्रेंड
बर्तन व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय मित्तल के अनुसार "उज्जैन के पटनी बाजार में बर्तन की ज्यादा दुकानें हैं. शहर भर में 250 दुकानें हैं. बीते कुछ सालों से बर्तन बाजार में तांबे व पीतल की चमक बढ़ी है." पटनी बाजार में दुकान मेटल्स की दुकान संचालित करने वाले यश कसेरा बताते हैं "उनकी दुकान साल 1946 से संचालित हो रही है. कारोबार के साथ उनका मैन्युफैक्चरिंग का काम भी है. एक समय पीतल का क्रेज कम हुआ था और लोग बर्तनों में स्टील व एल्युमिनियम की और बढ़ गए थे. लेकिन अब स्वास्थ्य और पारंपरिक उपयोग को ध्यान में रखते हुए ग्राहक दोबारा तांबे-पीतल की खरीदारी कर रहे हैं."
उज्जैन के बर्तनों की सप्लाई पूरे देश में
यश कसेरा का कहना है "कोरोना काल के आसपास पीतल का स्क्रैप भाव करीब 250 रुपए किलो था, जो अब बढ़कर 850 रुपए किलो हो गया है. इसके बावजूद इसकी मांग बनी हुई है. सोने-चांदी के बाद तांबा और पीतल में भी निवेश के लिहाज से लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा है. धार्मिक कार्यों में भी पीतल की मूर्तियां और पूजन सामग्री का विशेष स्थान है. उज्जैन केवल बर्तनों की बिक्री का बाजार नहीं बल्कि इनके निर्माण का भी महत्वपूर्ण केंद्र है. यहां के बर्तनों की सप्लाई पूरे देश में होती है."
तांबा-पीतल के बर्तन के अलावा मूर्तियां व पूजन सामग्री
व्यापारी अश्विन कसेरा ने बताया "पिछले 20 सालों से वह इस कारोबार से जुड़े हैं. उनकी दुकान पर पूजा सामग्री के साथ तांबे-पीतल के लोटा, थाली-कटोरी, बोतल, भगवान की मूर्तियां और अन्य पारंपरिक वस्तुएं उपलब्ध हैं. थाली, कटोरी, बोतल, भगवान की मूर्तियां और अन्य पारंपरिक वस्तुओं की अच्छी बिक्री होती है. कोरोना काल के बाद स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए लोगों के बीच तांबे और पीतल के बर्तनों की मांग बढ़ी है. सामान्य दिनों में एक दुकान का रोजाना कारोबार करीब 20 से 30 हजार रहता है. सीजन में यह बढ़कर एक से डेढ़ लाख तक रोजाना पहुंच जाता है."
दीपावली पर बाजार में स्पेशल आइटम
व्यापारी अश्विन कसेरा बताते हैं "दीपावली के दौरान पीतल की समई, दीपक, लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियां और अष्ट लक्ष्मी पात्र की मांग बढ़ जाती है. मंदिरों में उपयोग होने वाली समई और पूजा के सेट भी बड़ी संख्या में खरीदे जाते हैं. इसके अलावा तांबे के जग, बोतल, लोटे और परातों की भी मांग रहती है. घरों में रोजाना उपयोग होने वाले कुकर, ओवन और अन्य स्टील के बर्तन भी बिकते हैं. बाजार में पारंपरिक धातुओं के साथ आधुनिक बर्तनों की भी मांग कायम है."
डॉक्टर भी बता रहे तांबा-पीतल बर्तन के लाभ
जिला चिकित्सा अधिकारी जितेंद्र शर्मा के अनुसार "तांबे और पीतल के बर्तनों का उपयोग भारतीय खानपान की पुरानी परंपरा का हिस्सा रहा है. तांबे के पात्र में रखे पानी और पारंपरिक धातुओं के उपयोग को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ रही है. तांबा-पीतल बर्तन का उपयोग भोजन करते समय किया जाए तो डाइजेशन में कारगर साबित होता है. पाचन तंत्र मजबूत होता है. एल्यूमिनियम और प्लास्टिक माइक्रोपार्टिकल शरीर में छोड़ता है जो कि कैंसर होने का खतरा पैदा करता है."
समुद्र मंथन से जुड़ी पीतल के कलश की मान्यता
पंडित दर्पण शर्मा बताते हैं "धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतरी पीतल का कलश लेकर प्रकट हुए थे. इसी मान्यता के कारण धनतेरस पर पीतल के बर्तन खरीदने को शुभ माना जाता है, जिसे सुख समृद्धि और आयु वृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है. सोने की लक्ष्मी प्रतिमा खरीदना संभव नहीं हो पाने पर कई श्रद्धालु पीतल की लक्ष्मी प्रतिमा लेकर पूजन करते हैं. तांबे का भी धार्मिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से विशेष महत्व बताया गया है."
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लक्ष्मी-कुबेर यंत्र और धातुओं का पूजन परंपरा का हिस्सा
ज्योतिषाचार्य पंडित अमर डब्बे वाला के अनुसार "दीपावली पूजन में स्वर्ण रजत और ताम्र धातुओं का विशेष महत्व है. लक्ष्मी जी की स्वर्ण प्रतिमा और अंकित चिह्न वाले सिक्कों के साथ चांदी व तांबे के सिक्कों को भी पूजन में रखा जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अष्ट दिशाओं में सिक्कों को अभिमंत्रित कर पूजन के बाद तिजोरी में रखने की परंपरा है, जो श्रद्धालु सोना चांदी या तांबा खरीदने में सक्षम नहीं हैं, वे ताम्रपत्र पर निर्मित लक्ष्मी यंत्र और कुबेर यंत्र का धनतेरस पर प्रदोष काल में पूजन कर सकते हैं राशि अनुसार."
पीतल-तांबे की ओर आकर्षण के खास कारण
पीतल-तांबे की ओर लोगों के फिर से आकर्षित होने के मुख्य रूप से 3 कारण हैं. पहला स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता ने पारंपरिक बर्तनों की उपयोगिता का महत्व. धार्मिक परंपराओं ने धनतेरस और दीपावली पर इनकी खरीदारी को मजबूती दी और धातुओं के बढ़ते भाव के निवेश के नजरिए से भी लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ है.